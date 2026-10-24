Objavujem Toskánsko. Fiesole a Florencia z výšky.

Práve do Fiesole sa uchýlilo sedem žien a traja muži pred hrozbami moru v stredovekej Florencii. Dekameron zaznamenáva príbehy, ktoré si rozprávali uzavretí v izolácii v jednej z víl. Na úpätí kopcov stoja historické vily aj dnes. S krásnymi záhradami a výhľadom na mesto. V súkromnom majetku ponúkajú svoje tajomstvá len obmedzenému okruhu šťastlivcov, verejnosti sú neprístupné. Ale Fiesole aj tak stojí za návštevu.
Kto ma pozná, vie, že všetko strmšie ako cesta od trnavského námestia po hrubý kostol je pre mňa už kopec. Dnes sa na internete v mapách môžete „prejsť“ ulicami akéhokoľvek mesta. Aj ja to robím, ak sa niekam chystám. Čo ale takáto virtuálna prechádzka neukáže, je výškový rozdiel. Už keď sme sa autom odklonili od hlavnej cesty, začali sme stúpať. Navigácia nás bezpečne viedla uličkami predmestia Florencie až pokým sme neprišli k uzavretému miestu s haváriou potrubia, s ktorou nerátala. Odklonila nás do úzkej a strmej cesty kde sa naše auto len tak-tak zmestilo. Štyri páry očí nalepených na prednom skle sledovali takmer nedýchajúc, ako toto vlastne dopadne.
Via Vecchia Fiesolana bola našťastie jednosmerka a doviedla nás k hlavnej ceste tesne pod vstupom na námestie, ktoré je ako jediné na jednej úrovni. Inak je vo Fiesole všetko nad a pod. Ale tak kúzelne, že mu to prepáčite. Ubytovaní sme boli v peknom apartmáne v bytovom dome asi dve minúty od všetkého: obchodu, reštaurácií, námestia aj zastávky. Po krkolomnej ceste nám vyrazil dych výhľad z balkóna na fiesolánske údolie – prvý kontakt s toskánskym vidiekom.
Centrom námestia vo Fiesole je Katedrála di San Romolo. V uličke za zvonicou sa vstupuje do archeologického múzea a areálu s odkrytými etruskými a rímskymi stavbami – divadlom, kúpeľmi, chrámom a cintorínom. Hneď vedľa je múzeum Bandini so zbierkou sakrálneho umenia zberateľa Angelo Maria Bandiniho. Milovníci umenia tam nájdu stredovekú a renesačnú maľbu a komornú kolekciu keramických diel Della Robbiovcov. Na námestí pred stredovekým Palazzo Pretorio, ktorý je dnes radnicou, stoja dve jazdecké sochy (kráľ Viktor Emannuel II. a Garibaldi).
Od katedrály k františkánskemu kláštoru vedie Via S. Francesco. Na mape ukazuje pešo päť minút, v reáli strmo hore pätnásť aj s predinfarktovými prestávkami. Odmena však stojí za námahu. Ten najkrajší výhľad na Florenciu, na krajinu pod Fiesole a prechádzka parkom pri západe slnka. Po oddychu na lavičkách treba ešte zozbierať posledné sily a vyjsť až do kláštorného areálu. Časť je voľne prístupná návštevníkom v ktorúkoľvek hodinu.
Cesta od Bologne do Florencie je plná tunelov. Bolo treba zdolať prechod cez hlavný taliansky masív – Apeniny. Historická časť Florencie – najznámejšie kostoly, námestia, Galéria Uffizzi a Medicejský palác stoja v štvrti na pravom brehu rieky Arno. Za mostom Ponte Vecchio sa už krajina opäť vlní. Záhrady Bobboli a Bardini ponúkajú (u mňa za cenu turistického výstupu) nádherné výhľady na mesto z výšky. Florencia je plná skvostov, ktoré chce každý vidieť, a teda aj turistov. Netuším, kedy je ten najoptimálnejší čas na jej návštevu. Asi sa nad tým ani netreba zamýšľať a zastaviť sa kedykoľvek, ak je cesta okolo. Námestie vo Fiesole a Námestie della Libertá vo Florencii spája linka č. 7. Cesta trvá 20 minút a autobus stojí aj pri fiesolskom dominikánskom kláštore. Verejná doprava vo Florencii pomôže pri dlhších presunoch a v dnešnej dobe navigácie v mobile sa v nej rýchlo orientuje.
Aj okolie Florencie ponúka miesta hodné návštevy. Villa Gamberaia v neďalekom Settignane slúži ako luxusné ubytovanie alebo na prenájom, ale do jej záhrady sa dá vstup objednať. Je príkladom talianskych renesančných záhrad s geometriou zelene, sochami, vodným prvkom a nádhernými výhľadmi. V mestečku Vinci, vzdialenom necelých 50 km od Florencie, si nájdu zaujímavosti nielen priaznivci slávneho Leonarda. Na internetovej stránke sú sústredené informácie o vilách a záhradách Medicejovcov v okolí Florencie a tiež možnosť vstupov, objednávok a pod. Treba sledovať prístupnosť pre verejnosť mimo špeciálnych podujatí, kedy bývajú uzavreté.