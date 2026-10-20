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20. okt 2026 o 08:25
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Objavujem Toskánsko. Lucca, Pisa, víno a more.

Už je to dvanásť rokov, čo som Luccu prvýkrát videla. Cestovkám stačí zopár hodín na zoznámenie klientov s hlavnými pamiatkami. Povedala som si, že sem sa raz musím vrátiť. Chvíľu trvalo, kým som si sen splnila.

Simonne Jurčová
Simonne Jurčová Bloger
Objavujem Toskánsko. Lucca, Pisa, víno a more.
Piazza dell'Anfiteatro (Zdroj: S. Jurčová)
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Vždy som chcela cestovať autom po Taliansku a nebyť závislá na výbere miest cestovnou kanceláriou. No nielenže nemám auto, ale ani vodičský preukaz, takže nebolo úplne jednoduché, zažiť takú cestu. Prvé zoznámenie s Toskánskom bolo pre mňa tak trochu ako antipasto. Ochutnávka šiestich miest počas štyroch dní na poznávacom zájazde. Tento rok to bola však iná jazda!

Historická Lucca z výšky
Historická Lucca z výšky (zdroj: internet)

V role navigátora (ako nešoférka) sa cítim bezpečne. Nie je mi vtedy v aute zle od žalúdka a cesta rýchlo plynie. Do Luccy sme prišli z juhu a na štyri noci sme zakotvili v byte neďaleko severných hradieb. Prvá línia okolo historického centra. Štvrť plná nádherných secesných víl v záhradách. I keď sme v žiadnej z nich nebývali, zážitok bol už len chodiť okolo a sledovať, ako slnko mení ich fasády počas dňa.

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Secesné vilky
Secesné vilky (zdroj: S. Jurčová)
Secesná vila
Secesná vila (zdroj: S. Jurčová)

Historická Lucca nie je vôbec veľká a rýchlo sa v nej dá zorientovať. Obkolesená hradbami a rozľahlou zelenou priekopou má niekoľko vstupných brán. Porta Santa Maria bola tá, ktorú sme mali najbližšie. Po obvode zachovaného hradobného múra je možná vyše štvorkilometrová prechádzka. Ale tú som vynechala. Energiu som ušetrila na historické centrum.

Piazza dell'Anfiteatro
Piazza dell'Anfiteatro (zdroj: S. Jurčová)

Hlavné atrakcie mesta sú vo vnútri hradieb – Duomo di San Martino, Chiesa di San Michele in Foro, Basilica di San Frediano a okrem kostolov ešte navštevovaná veža Torre Guinigi a oválne námestie Piazza dell´ Anfiteatro. Milovníci Luccy by ešte zopár pridali, ale zhruba tieto evidujú aj sprievodcovia cestovných kancelárií. Pred rokmi sme vystúpili z autobusu tiež niekde pri severovýchodných hradbách. Bolo májové ráno asi sedem hodín a mrholilo. Okrem zopár bežcov a ľudí so psíkmi nebolo v tej trávnatej priekope pod hradbami nikoho. Vtedy som si povedala, že toto miesto sa oplatí vidieť ešte raz a inak. Len tak sa túlať uličkami a nakuknúť do štýlových obchodov. Dať si ľahké jedlo na terase niektorého z podnikov. Sadnúť si na námestí pod platany a pri aperitíve sledovať ľudí okolo. Nemusieť sa nikam ponáhľať.

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Basilica di San Frediano
Basilica di San Frediano (zdroj: S. Jurčová)
Chiesa di San Michele in Foro
Chiesa di San Michele in Foro (zdroj: S. Jurčová)
Chiesa di San Michele in Foro
Chiesa di San Michele in Foro (zdroj: S. Jurčová)
Duomo di San Martino
Duomo di San Martino (zdroj: S. Jurčová)

Námestie, ktoré Taliani postavili na mieste niekdajšieho antického amfiteátra býva preplnené turistami. Však ráno po ôsmej sa len začínajú otvárať prvé kaviarne. Prichádzajú domáci na štartovaciu kávu a pokec s čašníkom. Rušno býva až okolo desiatej. Vyšliapať vyše dvesto schodov na vežu Guinigi stojí za ten pohľad na mesto z výšky. Navyše, ak sa ocitnete v minizáhrade a v tieni siedmich dubov, ktoré hore na veži rastú. Pred bazilikou San Frediano je malé námestie s terasami niekoľkých barov, odkiaľ je super pohľad na mozaiku Nanebovstúpenia Krista. Dopriala som si ten výhľad ráno, počas dňa i za tmy. Zistila som, že fasáda Kostola sv. Michala sa mi páči viac ako fasáda katedrály. Pisánska architektúra s arkádovým stĺporadím na fasádach románskych kostolov v tomto regióne pripomína skôr čipku alebo šperk. Dáva im vzdušnú ľahkosť, ktorá je úplne odlišná od románskych stavieb v strednej či západnej Európe.

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Torre Guinigi s dubmi na veži
Torre Guinigi s dubmi na veži (zdroj: S. Jurčová)
Výhľad z veže
Výhľad z veže (zdroj: S. Jurčová)
Torre Guinigi, Lucca
Torre Guinigi, Lucca (zdroj: S. Jurčová)
Zvyšky amfiteátra na fasáde domu
Zvyšky amfiteátra na fasáde domu (zdroj: S. Jurčová)
Zvyšky amfiteátra na fasáde domu
Zvyšky amfiteátra na fasáde domu (zdroj: S. Jurčová)
Ulička v Lucca
Ulička v Lucca (zdroj: S. Jurčová)
Piazza Napoleone
Piazza Napoleone (zdroj: S. Jurčová)

Za návštevu stál aj Palazzo Pfanner s rozkošnou záhradou. Typická talianska baroková záhrada s centrálnou fontánou, sochami a prísnou geometriou zelene sa objavila vo viacerých filmoch talianskej aj svetovej kinematografie. Prístupná je i časť interiéru venovaná pamiatke Dr. Pietra Pfannera (1864 – 1935), lekára - chirurga a istý čas  starostu Luccy. História vily sa viaže k šľachtickému rodu Moriconi (17. stor.), no najkrajšiu podobu dosiahla za vlastníctva obchodníckej rodiny Controni (18. stor.). Potomkovia Pfannerovcov vlastnia vilu podnes a časť sprístupnili ako múzeum.

Palazzo Pfanner
Palazzo Pfanner (zdroj: S. Jurčová)
Palazzo Pfanner
Palazzo Pfanner (zdroj: S. Jurčová)
Záhrada Palazzo Pfanner
Záhrada Palazzo Pfanner (zdroj: S. Jurčová)
Záhrada Palazzo Pfanner
Záhrada Palazzo Pfanner (zdroj: S. Jurčová)

Lucca leží obklopená kopcovitou krajinou s vinicami a olivovými hájmi. Oplatí sa navštíviť aspoň jedno z vinárstiev s degustáciou podľa rôznych ponúk i cien, všetko je na ich webových stránkach. Prehliadka pivnice a viníc s ochutnávkou trvá od hodiny a pol. K niektorým sa dá dostať autobusom, ale pohodlnejší je taxík. Navštívili sme jedného vinára 8 km smerom na Camaiore. Po odbočení z hlavnej cesty sme stúpali prudko hore do kopcov. Z centra Luccy to netrvalo ani 15 minút. Hlavnou odrodou, ktorú rodina pestuje je Sangiovese. V ponuke mali cuvée – teda zmesi odrôd a degustovalo sa 5 vzoriek - dve biele jedno ružové a dve červené. K tomu aj olivový olej a domáci chlieb. Drahšou je možnosť s lokálnou focacciou, údeninami a syrom. Vinári sa snažia čímsi odlíšiť od konkurencie, tak si treba dobre vyberať - je z čoho.

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Vinárstvo na ceste do Camaiore
Vinárstvo na ceste do Camaiore (zdroj: S. Jurčová)
Vinárstvo na ceste do Camaiore
Vinárstvo na ceste do Camaiore (zdroj: S. Jurčová)
Vinárstvo na ceste do Camaiore
Vinárstvo na ceste do Camaiore (zdroj: S. Jurčová)
Vinárstvo na ceste do Camaiore
Vinárstvo na ceste do Camaiore (zdroj: S. Jurčová)
Vinárstvo na ceste do Camaiore
Vinárstvo na ceste do Camaiore (zdroj: S. Jurčová)
Vinárstvo
Vinárstvo (zdroj: S. Jurčová)

Lucca je len polhodinku od mora. Medzi Luccou a Vecchianom je kopcovitý kraj, ktorý zďaleka nenaznačuje jeho blízkosť. Viareggio je klasické turistické letovisko, ale ak niekto neznáša masové pláže, tak južnejšie je to o niečo pokojnejšie. Marina di Vecchiano je vlastne divoká pláž s dunami lemovaná lesom. Celá pláž má asi 8 km a končí na juhu Viareggia splavným kanálom Burlamacca. Na zopár miestach prekvapí komfortom pre domácich i zablúdených turistov. Prístupová cesta vedie popri rieke Serchio a potom odbočkou cez les na poľné parkovisko. Oasi Mare e Dune prenajíma nielen slnečníky s lehátkami, ale i plážové altánky a má výborné jedlo v bare. Navyše v septembri - po sezóne boli návštevníkmi skôr starousadlíci než turisti.

Pláž pri Vecchiane
Pláž pri Vecchiane (zdroj: S. Jurčová)
Pláž pri Vecchiane
Pláž pri Vecchiane (zdroj: S. Jurčová)
Bar na pláži
Bar na pláži (zdroj: S. Jurčová)

Pisa je od Luccy polhodinu autom aj verejnou dopravou, Zvolili sme vlak. Hlavnou atrakciou mesta je Námestie zázrakov – Piazza dei Miracoli (inak Piazza del Duomo) zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Z vlaku sme vystúpili na stanici Pisa s. Rossore vzdialenej od námestia päť minút pešej chôdze. Na námestie sme vošli cez severnú časť mestského opevnenia. Po prejdení bránou Porta Nuova sa naskytne pohľad na baptistérium, katedrálu a v pozadí na šikmú vežu. Všetky veľkolepé stavby pisánskej architektúry stoja na obrovskej trávnatej ploche ako perly a pri západe slnka na sklonku leta majú zvláštne svetlo. Návšteva katedrály je síce zdarma, ale pri tom množstve turistov je treba mať časovú vstupenku. Podvečer to však nie je viac ako polhodinka čakania spojená s omámením krásou. Prechádzkou mestom smerom k hlavnej vlakovej stanici sme objavili aj menej turistickú časť okolo rieky Arno. Tá sa, už pekne široká, kľukatí od Florencie, aby sa o 10 km za Pisou spojila s Ligúrskym morom.

Piazza dei Miracoli
Piazza dei Miracoli (zdroj: S. Jurčová)
Duomo di Pisa - Cattedrale di Santa Maria Assunta
Duomo di Pisa - Cattedrale di Santa Maria Assunta (zdroj: S. Jurčová)
Priečelie Dómu v Pise
Priečelie Dómu v Pise (zdroj: S. Jurčová)
Pisa
Pisa (zdroj: S. Jurčová)

Na záver len zopár tipov na výlety okolo Luccy, ktoré sme nestihli. Villa reale di Marlia (asi 10 minút autom na severovýchod) je rozsiahly palácový komplex so záhradami vhodný na poldňový aj celodenný výlet. Montecatini Therme je jedno z najslávnejších kúpeľných miest v Toskánsku (región Pistoia) asi 35 km východne od Luccy. Kúpele boli vybudované už v 18. storočí, ale zlatý vek zažili v 20. storočí po secesnej prestavbe. Boli vyhľadávaným oddychovým miestom svetovej smotánky (v roku 1957 tam skonal Christian Dior). Napokon tretím tipom je niečo vyše hodiny vzdialené Lerici – dobre utajený poklad v susedstve preplneného Cinque Terre. Dnes je najmä letoviskom pre bohatú klientelu zo severu Talianska. Z prístavu sa pravidelnou linkou dostanete po polhodinovej plavbe do Portovenere, neoficiálnej šiestej dedinky Cinque Terre. Všade treba vopred vybrať vhodné parkovisko mimo Zona trafico limitato (ZTL) a vydať sa ďalej peši.

 

Rieka Arno v Pise
Rieka Arno v Pise (zdroj: S. Jurčová)
Simonne Jurčová

Simonne Jurčová
Bloger 
  • Počet článkov:  76
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  • Páči sa:  18x

cestovateľka- amatérka, asi tak trochu aj v čase Zoznam autorových rubrík:  Niečo z umeniaSpomienkyVýletyLen takHistóriaSúkromnéNezaradené

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