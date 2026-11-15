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15. nov 2026 o 16:30
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Objavujem Toskánsko. Z údolia Val d´Orcia k moru.

Očakávala som zastávku na tej známej serpentínovej ceste lemovanej cyprusmi. Na mape mi ukázalo niekoľko bodov s označením „panoramatický výhľad“ pre podobne naivných cestovateľov. Val d´Orcia si však zaslúži väčšiu pozornosť.

Simonne Jurčová
Simonne Jurčová Bloger
Objavujem Toskánsko. Z údolia Val d´Orcia k moru.
Val d´Orcia (Zdroj: S. Jurčová)
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Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)

Z Orvieta sme mali namierené na Strada Provinciale 88, ktorá ponúka možnosť odfotografovať sa v krajine s cyprusmi podobne, ako to uvádzajú všetky toskánske propagačné materiály a pohľadnice od profesionálnych fotografov. Večer sme už mali byť na novom agroturistickom ubytku neďaleko letoviska Follonica. Plán bol prejsť touto ikonickou cestou, pokochať sa toskánskym údolím, spraviť zopár štýlových fotečiek a šup-šup ďalej... Holt, krajina si to s nami vybavila po svojom.

Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)

Navigácia z Orvieta nastavená smerom do srdca Val d´Orcia nás odklonila z diaľnice niekde pri mestečku Chiusi do zvlnenej krajiny na cestičky samá serpentína, čo šoféra zrazu spomalí a posádka sleduje okolie. Z výšky lesných zákrut typu Šturec sa objavujú ukryté vinice a olivové háje. Umiestnené presne tak, aby chytali slnečné lúče na svahoch. Prechádzajúc starým kúpeľným mestom Chianciano Terme si človek pomyslí, kde sa to tu hore na kopci vôbec vzalo.  S očami sledujúcimi malebnú krajinu nebol vôbec problém minúť odbočku na Strada Provinciale 88. Ešteže je ich po ceste viac.

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Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)
Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)

Hornatým prechodom viedla cesta cez lesy až vyústila nad údolím rieky Orcia. Smerom na Monticchiello je skutočne veľa zastávok popri ceste na kochanie sa krajinou. Počiatočná nedočkavosť posádky auta („tak kde sú tie cyprusy...“) bola odmenená a čas sa zrazu spomalil. Zastávky tu a tam pri ceste. Absolvovali sme aj náhodné štvrťhodinkové parkovanie pri jednej usadlosti, kde sa domáci už ani neobťažovali ozvať, že toto je súkromný majetok vediac, že ide len o ďalších blúdiacich turistov, ktorí o chvíľu aj tak odídu. Vysádzanie cyprusov pri cestách tu musia mať asi odporúčané, alebo je to prosto v krvi domácich. Taký nejaký toskánsky lokápatriotizmus – trojkombinácia: olivový sad, vinohrad a cyprusová alej.

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Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)
Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)
Monticchiello
Monticchiello (zdroj: S. Jurčová)
Val d´Orcia
Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)
Ikonická cyprušteková cesta vo Val d´Orcia
Ikonická cyprušteková cesta vo Val d´Orcia (zdroj: S. Jurčová)

Z desaťminútového fotenia s pozadím cyprusovej serpentíny (Punto Panoramico cipressi Monticchiello) boli hneď tri hodinky aj so zastávkou v mestečku Pienza. Vraj, poďme niekam na zmrzlinu! Pienza je od Montichella asi 8 km, pochopiteľne hore, na jednom z kopcov nad údolím. Až neskôr som sa dozvedela, že bola postavená niekedy v 15. storočí ako ideálne renesančné mesto. Pôvodne to bola malá obec Corsignano a jeden slávny rodák - pápež Pius II. sa zaslúžil o jej renesančnú prestavbu. Podľa návrhu vtedajšieho architekta mesto postavili za štyri roky (1459 - 1462) a na počesť pápeža ho premenovali na Pienza.

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Cesta do Pienzy
Cesta do Pienzy (zdroj: S. Jurčová)
Pienza
Pienza (zdroj: S. Jurčová)
Pienza
Pienza (zdroj: S. Jurčová)
Vinotéka v Pienze
Vinotéka v Pienze (zdroj: S. Jurčová)

Pienza návštevníka jednoducho nepustí len tak ďalej. Malé historické centrum s uličkami vábi nazrieť za každý roh a vnoriť sa do menších odbočiek, ktoré nie sú vôbec dlhé a ani nudné. Obyvatelia, vedomí si pokladu, ktorý ponúka ich mesto, udržiavajú kontrast kamenných múrov domov v odtieňoch sieny pálenej s kvitnúcimi ťahavými rastlinami. Výhľad na krajinu z hradieb je až rozprávkový. Keďže nás čakala ešte hodinka do Follonicy, strávili sme tam približne tri zmrzliny.

Katedrála v Pienze
Katedrála v Pienze (zdroj: S. Jurčová)
Pienza
Pienza (zdroj: S. Jurčová)
Hradby v Pienze
Hradby v Pienze (zdroj: S. Jurčová)
Výhľad na údolie
Výhľad na údolie (zdroj: S. Jurčová)

Follonica je typické toskánske prímorské letovisko so všetkým talianskym ruchom a platenými plážami. Ráno, na obed aj večer v sezóne nezaparkujete. Kto miluje pokoj a komornú atmosféru, ani nemá chuť. Našťastie, okolie ponúka aj iné možnosti. Veď tí domáci musia mať svoje „tajné“ miesta! Okrem skutočne divokých pláží sa na juh od Follonicy nachádza aj niekoľko platených s barom, zázemím a s možnosťou zakúpenia setu so slnečníkom bez rezervácie vopred. Popri mori vedie cesta píniovým lesom so zopár parkoviskami v poli. A s bonusom prechádzky na pláž cez les a pieskovú dunu. Komorná pláž, max tri rady slnečníkov, žiadna polkilometrová štreka k vode a výhľad na ostrov Elba.

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Strada Provinciale delle Colacchie
Strada Provinciale delle Colacchie (zdroj: S.Jurčová)
Prechádzka k moru
Prechádzka k moru (zdroj: S.Jurčová)
Les pri pláži
Les pri pláži (zdroj: S.Jurčová)
Duny pod Follonicou
Duny pod Follonicou (zdroj: S.Jurčová)
Spiaggia La Polveriera v pozadí Staré mólo - Vecchio Pontile
Spiaggia La Polveriera v pozadí Staré mólo - Vecchio Pontile (zdroj: S.Jurčová)
Pláž Spiaggia La Polveriera
Pláž Spiaggia La Polveriera (zdroj: S.Jurčová)

Follonica je už v južnom Toskánsku, v provincii Grosseto, ktorej rovnomenné centrum je vzdialené asi 60 km. V tejto oblasti je veľa termálnych prameňov, prístupných v rámci kúpeľov či voľne v prírode. Najznámejšie prírodné sú Terme di Saturnia, ešte 60 km juhovýchodne od Grosseta. Nie, neboli sme. Musí to byť krásny zážitok, ale najlepšie odporúčania na návštevu boli pri východe slnka, kedy tam nie je príliš veľa ľudí. Prírodných kúpeľov s voľným vstupom pre verejnosť, ale aj s komplikovanejším prístupom je v tejto oblasti viac.

La Cerreta Terme
La Cerreta Terme (zdroj: S.Jurčová)

La Cerretta Terme sú platené kúpele s ubytovaním a reštauráciou neďaleko mestečka Sassetta. Žiaden moderný rezort, ani mondénny kúpeľný pavilón z Belle Époque. Ku kúpeľom vedie odbočka cez les po poľnej ceste k parkovisku v prírode. Kúpele zapadli do okolitej prírody tak, že ich treba nájsť. Na štvorhodinový pobyt (cestou do Luccy) sme sa objednali v predchádzajúci večer, ráno prišiel mail, že máme rezervovaný vstup pre 4 osoby.

Sassetta
Sassetta (zdroj: S.Jurčová)
La Cerreta Terme
La Cerreta Terme (zdroj: S.Jurčová)

Nie, nie je to zrovna pre cestovateľov s obmedzeným rozpočtom. Kúpele postavili ako statok v dubovom lese priamo nad termálnym prameňom. Päť farmárskych domov ponúka ubytovanie, komplex má vlastnú farmu s pestovaním plodín a chovom zvierat a produkuje víno, olej, mäso, údeniny, syry, ovocie, gaštany, krmivo, med, vajcia, džemy a jogurty. Jedlo pre hostí je autentické, regionálne - z vlastnej produkcie. A kúpele? V krásnom prírodnom prostredí zamerané skutočne na oddych a relax. S obmedzenou kapacitou je tiché prostredie zaručené.

La Cerreta Terme
La Cerreta Terme (zdroj: S.Jurčová)
La Cerreta Terme
La Cerreta Terme (zdroj: S.Jurčová)
La Cerreta Terme - najteplejší bazén
La Cerreta Terme - najteplejší bazén (zdroj: S.Jurčová)
La Cerreta Terme - malé kaskádové bazény
La Cerreta Terme - malé kaskádové bazény (zdroj: S.Jurčová)
La Cerreta – Terme di Sassetta
La Cerreta – Terme di Sassetta (zdroj: S.Jurčová)

Po oddychu v kúpeľoch bol trošku problém došoférovať zvyšok 100 km cesty do Luccy. Teplá voda a relax vykonali v organizme svoju prácu a nezaspať pomohli dve-tri kávičkové zastávky. Na ceste lemujúcej pobrežie okolo Livorna je ešte niekoľko možností na pekné zastávky. Regionálka vedie hneď popri diaľnici. Mala som v zálohe mestečko Bolgheri s krásnou cyprusovou alejou na príjazdovej ceste. S klimbajúcimi viečkami a zívajúcim osadenstvom sme to ledva dali diaľnicou a uvítali podvečer v nasledujúcom ubytovaní v Lucce. Znalci Toskánska isto sklamane poznamenajú: „...a kde je Voltera a San Gimignano?“ Hádam na mieste, ale tentokrát mimo plánu našej cesty...

 

Sassetta
Sassetta (zdroj: S.Jurčová)

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cestovateľka- amatérka, asi tak trochu aj v čase Zoznam autorových rubrík:  Niečo z umeniaSpomienkyVýletyLen takHistóriaSúkromnéNezaradené

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