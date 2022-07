Pražské hunger games… doslova

Predstavte si situáciu. Na predĺžený víkend ste sa so svojou polovičkou rozhodli spraviť si výlet do majestátnej a nádhernej Prahy. Nájdete skvelý hotel v centre mesta, prdepoveď hlási slnečné počasie a všetko nasvedčuje tomu, že si ten víkend užijete.





Kontrolná otázka: beriete hotel s raňajkami alebo nie?





Ak ste odpovedali áno, tak ste buď lenivý pár po štyridsiatke, ktorí na dovolenku nešli kvôli pamiatkam a už vôbec nie kvôli všetkému ostatnému čo vaša destinácia ponúka, ale kvôli tomu aby ste mali pokoj od detí, alebo ste takí masochisti, že ste prišli s deťmi a nemáte inú možnosť ako hotelové raňajky, pretože praženica, párky a pomarančový džús sú univerzálna potrava pre každého. Stále však platí to, že je jedno kolko toho deti zjedia, aj tak budú o jedenástej zase hladné.

Ak ste odpovedali nie, gratulujem, ste dobordružný typ a to sa vám musí nechať, bohužiaľ však, aj strašne naivný. Myslíte si, že Praha je ako Paríž, a na každom rohu je kaviarnička s priam až poetickým názvom, vnútri to vonia čerstvým pečivom a mladá pani baristka vám spraví náadherné nadýchane cappuchino, ktoré je až škoda vypiť, a všetko toto za rozumnú cenu? Presne toto som si myslel aj ja až kým som nedostal studenú sprchu reality.





Začalo to tým, že sme si deň predtým s mojou ženou pozreli na tripadvisore najlepšie miesta na raňajky v okolí. Vedeli sme, že nechceme nič franchiseové, takže sme sa museli prehrabať cez všetky McDonaldy a podobné fast foody, ktoré majú prekvapivo vysoké hodnotenie na to, že je to úplné dno reštauračného priemyslu a celý personál prevádzok o desať rokov nahradia roboty.





Mnoho ostatných podnikov nespĺňali minimálne jedno z nami predom nastavených kritérií. Totižto moje žena je jedna z tých, ktorých postihol vírus horší ako omikron a to vírus s názvom vegánstvo. Slová ako tempeh alebo quinoa, o ktorých som si myslel, že sú termíny pre pohlavné choroby sú v skutočnosti “jedlá”, v úvodzovkách preto, lebo od jedla, ktoré má aspoň nejakú chuť, to má veľmi ďaleko. Tento jej vírus značne pridáva na obtiažnosti celého výberu. Po dlhých diskusiach, ktoré pripomínali rozhovory v koaličnej rade medzi Matovičom a Sulíkom sme nakoniec našli malý podnik neďaleko nášho ubytovania a mysleli sme si, že máme vyhrané. Priestor vyzeral prívetivo, ceny priateľsky a ani jedna zlá recenzia. Naozaj sme sa na tie raňajky tešili.





Na druhý deň okolo deviatej ráno sme sa vybrali na dobrodružstvo za potravou a ja ako muž, od prírody lovec a obstarávateľ obživy pre rodinu, som navigoval, a povedal som si presne tú vetu, ktorú by si povedal každý muž: „Ja to dám aj bez mapy.” Dopadlo to tak, že sme 20 minút blúdili v kruhu kým som si nepriznal porážku a nevytiahol mobil. Prišli sme na miesto a zistili sme, že je zavreté. Úplne bezdôvodne zatvorené. One time na všetkých stránkach píšu, že majú otvorené no next time tam nikto nie je.





Bol som mierne rozrušený a sklamaný a nevedel som, čo budeme robiť. V tom mi moja priateľka povie, že po ceste videla jeden malý podnik, ktorý bol otvorený, a že to môžeme ísť skúsiť tam. Ja celý natešený, že sa našlo riešenie som vykročil za ňou, tešiac sa na ranné jedlo a kávu





Prišli sme pred kaviareň a na naše nemilé prekvapenie sme zistili, že kaviareň je plná ľudí, ktorí sa evidentne poznali a vôbec nemajú v pláne odtiaľ v dohľadnom čase odísť. To, že bola plná ľudí znamená, že tam bolo 5 miest na sedenie a 12 ľudí sa tlačilo vo vnútri. Tím čo sa neušlo miesto buď stáli, alebo sedeli na zemi na karimatkách. Pýtate sa prečo na karimatkách? My sme sa pýtali tiež, a prišli sme na to, že to je doobeda kaviareň a poobede yoga centrum. Musím konštatovať, že toto rozhodnutie určite neurobil niekto s triezvou hlavou, pretože robiť pozdrav slnka po šošoicovo pohánkovom dhale naozaj neznie ako dobrý nápad.





Moja priateľka už začínala byť nervózna. Začínala to vzdávať so slovami, že sa nikde nenajeme a ja som začínal ľutovať, že som nezobral tie hotelové raňajky. Snažil som sa ju presvedčiť, že niečo určite nájdeme.





V tom som ako zásah z nebies uvidel cez ulicu malú pekáreň, a okamžite som sa k nej rozbehol. Myslel som, že máme vyhrané, a celý radostný som kričal na družku, že som našiel to pravé miesto. Pozerali sme sa spolu cez výklad a obdivovali sme pekárske umenie, až kým neprišla facka, ale taká silná, že by sa za ňu nehanbil ani Hlina v parlamente. Ceny sa po prepočte na eurá pohybovali v dvojciferných hodnotách, najlacnejšia bola taká malá buchtička približne za 220kč čo je asi 9 eur a toľko, aj keď sa nemáme zle, nie sme ochotní dať za raňajky.





So skloňenou hlavou a zármutkom sme vyšli von. Boli sme úplne v koncoch. Cez rušné zvuky metropoly sa dali počuť naše škvŕkajúce bruchá a už sme boli naozaj zúfalí. Bolo asi pol jedenástej a my sme stále nič nejedli. Už sme to obaja vzdali. Mali sme namierené k najbližšiemu supermarketu s tým, že si kúpime nejaké pečivo a zjeme si to na lavičke.





Po ceste som vytiahol telefón s tým, že možno ešte predsa len niečo najdem. Medzi prvými mi vyhodilo taký milý podnik na malej strane, asi dve zastávky električky od nás. Ukázal som to žene s malou dušičkou, pretože som na nej videl všetky negatívne emócie aké existujú,so slovami: „Láska pozri, neskúsime ešte toto?” Ona si iby povzdychla a povedala: „Už nemáme čo stratiť, poďme.”





Ani sme nedúfali, že sa tam budeme vedieť najesť. Zdalo sa to až nemožné, že sa dá v Prahe niekde najesť. Celú cestu tam sme boli ticho a iba sme sa premáhali ísť ďalej a ďalej. Jediné čo nás motivovalo bol hlad. Prosil som Dionýza, jediného boha, v ktorého verím, aby nám doprial najesť sa.





„Moje prosby byli vyslyšeny!” zakričal som keď sme konečne pred sebou videli pred sebou markízy s napísmi KAVÁRNA a na dverách cedulka OTEVŘENO. Vošli sme dnu a pred nami obrovský pult s ovocím, vyzeralo to ako na španielskych trhoch. Družka hneď usúdila, že to je koktejl bar a nie miesto na raňajky, a že som ju sem ťahal zbytočne, a že ma neznáša. Bol som si istý, že to je normálna kaviareň ale aj tak ma trochu zneistila, tak som sa išiel spýtať pani za pultom, ktorá mi familiárne povedala: „Pane, dyť snídane děláme vedle, co jste slepej?” a moja žena sa na mňa iba zahanbene pozrela a povedala: „Prepác.” Prešli sme do druhého krídla podniku kde už to vyzeralo ako miesto kam chodia sa chodia hipsteri rozprávať s ďalšími hispermi o svojich bradách. Sadli sme si a pozreli sme sa na menu. Mne hneď pristali oči na položku pražské raňajky, čo boli štyri klobásky s vajíčkom a šunkou, proste poctivé chlapské raňajky, a mojej priateľke sa zase zapáčila niečo čo sa volá granola, neviem čo to bolo ale určite to nechutilo dobre. Jedlo nám priniesli na stôl a my sme prežívali tú najväčšiu eufóriu akú nám naše serotonínové receptory dovolili. To, že sme tam minuli asi 900 korún nám bolo už naozaj úplne jedno, najedli sme sa ako králi a neskutočne sme si tie raňajky užili.

Aké je teda ponaučenie z tohto príbehu? Ak nemáte veľkú silu vôle, alebo nemáte nervy na konštantné sklamanie, alebo len proste nie ste ochotní byť na raňajky hladní a chcete mať istotu, priplaťte si za hotelové raňajky.





Ak ste však dobrodružné povahy, ste pripravení dostávať rany a po každej rane vstať a ísť ďalej, tak si vždy aspoň vyberte hotely, ktoré vám možnosť raňajok ponúknu ex-post, pretože nikdy neviete, ktorá kaviareň vám podrazí nohy a bezdôvodne neotvorí.





Avšak, keď príjmete všetky nástrahy raňajok v meste, je síce malá šanca, že sa vám niečo podarí nájsť, no keď to nájdete, budú to najlepšie raňajky vášho života.









Šimon Pospíšil