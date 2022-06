Dag Daniš: z politického komentátora dezinformátorom

Daniš je bývalý politický komentátor Hospodárskych novín či Aktualít a naposledy odišiel (alebo bol odídený?) aj z Konzervatívneho denníka Postoj. Prečo o ňom teda píšem? Dôvod je jednoduchý: s príchodom covidu a hlavne s jeho prestupom do Postoja sa Dag akoby utrhol z reťaze a začal šíriť rôzne podivné teórie o pandémii a hlavne o očkovaní, ktorého účinnosť vytrvalo – napriek faktom – spochybňuje. A nič sa nezmenilo ani s ruským útokom na Ukrajinu.

Veľkým problémom je aj slovník, ktorým tieto názory – teraz už len na Facebooku – komunikuje. Sú to výrazy ako ”bachari z pandemickej komisie” (prípadne aj buzeranti) či ”konsomolci z Denníka N”. Takýto spôsob komunikácie by pre novinára štandardného seriózneho spravodajského média mal byť neprípustný. A okrem toho to vrhá zlé svetlo aj na celú redakciu, ktorú reprezentuje a ktorá (aj na tému pandémie a covidu) publikuje kvalitné a hodnotné články založené na faktoch. A zrejme aj to bol dôvod, prečo sa s ním v Postoji nedávno rozlúčili. Je to určite škoda, lebo Daniš býval kvalitný politický komentátor, s ktorým sa dalo normálne polemizovať, lebo ste vedeli, že veci, o ktorých píše, síce "nevycucal z prsta". Dnes už toto žiaľ neplatí. Škoda...

