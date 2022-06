Igor Matovič by rád obmedzil slobodu médií

Minister financií Igor Matovič mal koncom mája ďalší zo svojich "geniálnych" nápadov. Tentokrát sa týka médií. Rád by v zákone zakotvil to, kto by mohol diskutovať v televíznych politických diskusiách. Toto právo by rád ponechal len stranám, ktoré prešli parlamentnými stranami, teda by úplne vylúčil mimoparlamentné strany (napr. KDH alebo PS) a strany, ktoré vznikli počas volebného obdobia (napr. Hlas alebo Republika). Tento návrh je nielen absurdný, ale pre demokraciu aj nebezpečný, lebo siaha na jeden z jej základných pilierov – slobodu médií. Návrh je však taký šialený, že podporu nenašiel ani u straníckych a koaličných kolegov. Zatiaľ. Akurát v Sme rodina si vedia takúto reguláciu predstaviť vo verejnoprávnych médiách. Ostáva nám len veriť, že tento grandiózny nezmysel Matovičovi čoskoro "odpadne od chuti" a odíde do zabudnutia.

