Mediálny týždenník (1.): Návrat do týždňa od 16. do 22. mája

Nevhodná otázka redaktorky RTVS

Športová redaktorka RTVS Barbora Žiačiková sa v sledovaný týždeň zviditeľnila nevhodnou otázkou pre kanadskú trénerku Jessicu Campbell, ktorá pôsobí ako asistentka trénera pri nemeckom hokejovom mužstve. Žiačiková na tlačovej konferencii položila takúto otázku: „Aké je to byť v tíme, keď ste krásna žena a v tíme je plno pekných mužov? Možno sa vám niektorí muži páčia viac ako iní.“ Otázka síce nebola určená do športového spravodajstva, ale do talkshow Richarda Lintnera Citronáda, ale aj tak jej položenie na tlačovej konferencii bolo nemiestne. Mohli sa pokúsiť trénerku osloviť na osobný rozhovor, v ktorom by jej vysvetlili, o aký typ programu ide. Ale aj tam by tá otázka mohla byť inak naformulovaná. Napr. takto: aké je to byť jediná žena v mužskom kolektíve?

Boris & Brambor v Štúdiu MS

Medzi hokejovými fanúšikmi na Slovensku prebiehala počas tohtoročných hokejových majstrovstiev sveta takáto polemika: je štýl Borisa Valábika a Mariána Gáboríka ako hostí v Štúdiu MS v poriadku alebo nie? Časť je veľmi kritická a nepáči sa im ten odľahčený štýl, časť túto zmenu v dramaturgii zápasových štúdii víta. Môj názor je taký, že je to v poriadku. Hokejové prenosy sú vlastne len inou formou televíznej zábavy, preto je v poriadku, keď sa televízia rozhodne spraviť sprievodný program zábavnejšou formou ako býva tradične zvykom. Hokej majú brať vážne hráči a tréneri. Diváci sa majú baviť.

Minister financií sa nevyberaným spôsobom obul do šéfredaktora Aktualít

Ministrovi financií Igorovi Matovičovi v poslednom období znovu „ide karta“. V sledovanom období boli práve v parlamente jeho „veľkolepé“ (predovšetkým však megadrahé) návrhy na „pomoc“ rodinám, ktoré odborná verejnosť (ale aj časť koalície) podrobuje masívnej kritike. A všetci vieme, ako Matovič reaguje, keď si niekto dovolí spochybniť jeho nápady. Tentokrát však zašiel ešte ďalej: v komentári na Facebooku sa veľmi nevyberaným spôsobom navážal do šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho, ktorý ho kritizoval za spojenectvo s ĽSNS pri hlasovaní v parlamente. Matovič sa týmto svojim výstupom definitívne zaradil na úroveň Roberta Fica, ktorý v roku 2016 nazval novinárov špinavými protislovenskými prostitútkami.