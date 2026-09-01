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1. sep 2026 o 21:17
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Biela skala: divoké zákutie Vtáčnika

Biela skala, známa aj ako Biely kameň, patrí k miestam, kde človeka neohúria davy turistov, ale naopak. Ich čaro spočíva v tichu, divokej prírode a pocite, že ste na chvíľu vstúpili do krajiny, ktorá si žije vlastným životom.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Biela skala: divoké zákutie Vtáčnika
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Bralnatý vrch s nadmorskou výškou 1135 metrov sa nachádza v severovýchodnej časti sopečného pohoria Vtáčnik, nad obcou Podhradie v okrese Prievidza. Na Bielu skalu sa dá dostať z viacerých smerov – z Podhradia, Handlovej, Novej Lehoty či Cígľa. Ja som si tentoraz vybrala práve Cígeľ.

Z obce vedie k Bielu kameňu modro označená turistická trasa. Ak si však chcete cestu trochu skrátiť, dá sa zaparkovať pod lyžiarskym strediskom, kde sa nachádza parkovisko. Odtiaľ už pokračujem pešo a chodník ma postupne vťahuje do zmiešaného lesa.

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parkovisko pod lyžiarskym strediskom
parkovisko pod lyžiarskym strediskom 
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Čím ďalej od civilizácie, tým viac okolitého sveta mizne. Zostáva len les, chodník a ticho. Nie je to miesto, kde by ste stretávali zástupy turistov. Práve naopak, počas cesty pôsobí les takmer opustene. O niečo menej pokojne sa však človek cíti pri pohľade na tabuľu upozorňujúcu na výskyt medveďa. Hoci, keď sa nad tým človek zamyslí, medvede sú dnes zrejme súčasťou mnohých našich lesov.

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Od smerovníka Pod Bielym kameňom už vstupujem do územia prírodnej rezervácie. Tá bola vyhlásená v roku 1973 a rozprestiera sa na ploche 116 hektárov. Predmetom ochrany sú zachovalé biocenózy skál a bukového vegetačného stupňa.

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A potom sa pred nami začína objavovať niečo, čo sa s bežnou predstavou pokojného bukového lesa príliš nespája. Mohutná skalná stena sa dvíha do výšky niekoľkých desiatok metrov. Tvoria ju skalné bašty, rebrá, kamenné moria a suťové kužele. Človek má pocit, akoby sa tu kus hory kedysi odlomil a zostal stáť v podobe monumentálneho prírodného divadla.

Územie je chránené piatym stupňom ochrany a príroda tu dostáva priestor bez výrazných zásahov človeka. Na samotný vrchol vedie neoficiálny chodník. Stačí však vystúpiť niekoľko metrov a odrazu sa pred nami otvorí nevšedný pohľad na skalný zráz.

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Skalný zráz je ukážkou stĺpovitého erozívneho rozpadu lávových prúdov. Vtáčnik je sopečné pohorie a práve tu možno na vlastné oči pozorovať, ako si príroda počas tisícročí vytvárala svoje vlastné monumenty.

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Pohľad na skalné bralo však vzbudzuje aj rešpekt. Je nestabilné a z jeho stien sa postupne odtrhávajú bloky skál. To, čo vidíme dnes, nemusí byť rovnaké zajtra. V okolí sa nachádzajú hlboké prepadliská a niektoré skalné útvary pôsobia, akoby sa na svojom mieste držali už len zázrakom.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Práve táto divokosť dáva Bielej skale neopakovateľnú atmosféru. Nie je to upravená vyhliadka s pohodlným zábradlím a presne vyznačeným miestom, kam sa treba postaviť. Je to surová príroda, pri ktorej treba mať rešpekt a dávať pozor na každý krok.

Z vrcholovej časti sa otvára polkruhový výhľad, ktorý siaha od Veľkej Fatry až po Štiavnické vrchy.

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 Cesta späť už plynie pokojnejšie. Pri vodnej nádrži sa zastavujem pri mieste s názvom Malá zelená oáza. Nachádza sa tu príjemné oddychové miesto s altánkom a informačnou tabuľou. O jeho úpravu a okolie sa stará občianske združenie Vrchvoda.

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Biela skala tak nie je iba ďalším bodom na turistickej mape. Je miestom, kde sa stretáva sopečná história pohoria, skalná divočina, bukové lesy, ticho a ďaleké výhľady. Miestom, ktoré možno nie je medzi turistami najznámejšie, no práve preto si dokáže zachovať niečo, čo sa z mnohých vyhľadávaných miest postupne vytráca, pocit skutočnej samoty v horách.

 A možno práve preto stojí Biela skala za návštevu.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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