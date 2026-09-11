Brehy, miesto, kde minulosť stále žije medzi domami, kaplnkami a starými remeslami

Moja zostupová trasa z Hulína viedla asfaltovanou cestou cez celú obec Brehy. A práve vďaka tomu som ju tentoraz nemala možnosť iba obísť či zahliadnuť z okraja. Prešla som ňou pomaly a postupne si všímala detaily, ktoré by pri rýchlom prejazde autom možno úplne zanikli.
V Brehoch som bola prvýkrát. Priznám sa, že donedávna som o tejto neveľkej obci nevedela takmer nič. Bežne o obciach a mestách nepíšem podrobne, skôr sa pri nich zastavím okrajovo, ak ma niečo zaujme. Brehy však boli iné. Niečím si ma získali a po návrate som začala vyhľadávať ich históriu a všetky zaujímavosti, ktoré sa s touto obcou spájajú.
Čo ma upútalo ako prvé? Celkový dojem.
Brehy na mňa pôsobili veľmi upraveným a príjemným dojmom. Všade bolo čisto, verejné priestory zdobili kvety a pekne pôsobili nielen miesta v centre obce, ale aj mnohé súkromné domy. Bolo cítiť, že miestnym na svojom prostredí záleží.
Potešili ma aj drobnosti, ktoré dokážu obyčajnú cestu zmeniť na príjemnú prechádzku. Lavičky, oddychové miesta či hojdačka pri ceste pôsobili ako pozvanie na chvíľu spomaliť. A keďže som obcou prechádzala pešo, mala som na takéto detaily dostatok času.
Až neskôr som zistila, že Brehy majú za sebou históriu oveľa zaujímavejšiu, než by človek od malej obce na prvý pohľad očakával.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1283, keď sa spomína pod názvom Mogosmorth. Jej dejiny boli počas stáročí späté s viacerými významnými vlastníkmi. V roku 1393 ju kráľ daroval špitálu svätej Alžbety v Novej Bani a od roku 1601 patrila Dóczyovcom.
Časom sa menil názov obce. Súčasné pomenovanie Brehy sa spája s polohou obce pri brehu rieky Hron, pričom jedným z vysvetlení je aj súvis s maďarským názvom Magaspart, teda vysoký breh. Či už je pôvod názvu akýkoľvek, poloha obce pri rieke je dodnes neprehliadnuteľnou súčasťou jej charakteru.
Brehmi preteká Obecný potok. Teda, v čase mojej návštevy skôr nepretekal. Sucho sa podpísalo aj na jeho stave a z potoka zostávalo miestami skôr pripomenutie toho, kadiaľ voda počas vlhších období prechádza. Typická je tu potočná radová zástavba, ktorá vytvára charakteristický obraz obce.
Obec leží na západných svahoch Štiavnických vrchov. Okolitá krajina je geologicky zaujímavá a v území sa nachádzajú najmä pyroxenické andezity, ryolit a čadičové útvary. Najvyšším vrchom v okolí je Chlm, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 726 metrov.
A práve okolité kopce ukrývajú ďalšiu kapitolu príbehu Brehov, banícku.
Región okolo Brehov a neďalekej Novej Bane bol v minulosti spojený s ťažbou drahých kovov. Dolovalo sa tu zlato aj striebro a stopy po baníckej minulosti dnes predstavujú dôležitú súčasť miestnej identity.
Aj preto ma zaujalo, že v obci sa pripravuje náučný banský chodník s názvom Zabudnuté pamiatky baníctva v Brehoch. Ak sa ho podarí dokončiť, môže byť ďalším dôvodom, prečo sa sem vybrať nielen na obyčajnú prechádzku, ale cielene objavovať miesta, ktoré pripomínajú život a prácu ľudí v minulosti.
Baníctvo však nebolo jediným spôsobom, ako si tu ľudia zarábali na živobytie.
Miestne podmienky neboli ideálne na poľnohospodárstvo, a preto sa obyvatelia museli spoliehať aj na rôzne remeslá a sezónne práce. Jedným z najvýznamnejších bolo hrnčiarstvo.
Hrnčiarska hlina sa získavala najmä v lokalite Slatiny a dovážala sa aj z blízkeho okolia. Miestni hrnčiari postupne získali také skúsenosti, že svoje výrobky od začiatku 18. storočia rozvážali ďaleko za hranice samotnej obce, po celom Uhorsku.
Dnes túto históriu pripomína múzeum v dome bývalého hrnčiara, známom ako Kohlov dom. Je to jeden z tých miest, ktoré dokážu návštevníkovi priblížiť minulosť oveľa osobnejšie než obyčajná tabuľa s dátumami. Škoda len, že prehliadku si treba vopred objednať. Pri ďalšej návšteve však určite patrí medzi miesta, ktoré by som chcela vidieť.
A potom sú tu malé pamiatky, ktoré možno na prvý pohľad ľahko prehliadnuť.
Na malom námestí sa nachádza pamätník padlým v druhej svetovej vojne a neďaleko stojí aj pamätník obetiam prvej svetovej vojny. Počas prechádzky obcou možno naraziť aj na ďalšie sakrálne pamiatky kaplnky, kríže a božie muky. Nie sú iba ozdobou priestoru. Sú pripomienkou ľudí, ktorí tu žili pred nami, ich viery, radostí aj ťažkých období.
Zaujala ma napríklad Božia muka, ktorú v roku 1929 nechal postaviť Juraj Laco, miestny obyvateľ a vysťahovalec do Ameriky. Aj takýto detail dokáže otvoriť úplne inú otázku, koľko ľudí z podobných slovenských obcí kedysi odišlo za prácou za oceán a čo všetko si zo svojho domova odniesli v spomienkach?
Brehy však nežijú iba minulosťou.
Neďaleko námestia, pri hasičskej zbrojnici, sa nachádza malé detské ihrisko. Zaujala ma aj veľká šachovnica, ktorá môže poslúžiť deťom aj dospelým. K ihrisku sa dá dostať zastrešenou lávkou cez potok. Sú to možno úplné maličkosti, ale práve z nich vzniká obraz obce, v ktorej sa myslí aj na každodenný život jej obyvateľov.
A potom som si tu všimla ďalšiu vec, Brehy sa nesnažia svoju minulosť schovať. Práve naopak.
Staré domy, sakrálne pamiatky, múzeá, pripomienky baníctva či tradičných remesiel vytvárajú mozaiku, vďaka ktorej človek začína chápať, že obec nie je iba súbor domov pozdĺž cesty. Každý takýto priestor má svoj príbeh.
Jedným z najvýraznejších je vyše dvestoročný Fabkovie domček pri hlavnej ceste. Už na prvý pohľad upúta tradičnou strechou zo snopov trstiny. Dnes slúži ako múzeum a návštevníkom približuje spôsob života našich predkov.
Práve pri takýchto miestach si človek uvedomí, aký veľký rozdiel je medzi tým, keď starý dom iba vidíme, a keď vieme, prečo tam stojí, kto v ňom žil a ako vyzeral každodenný život jeho obyvateľov.
Brehy vo mne napokon zanechali zvláštny pocit. Nie je to obec, ktorá by sa pred návštevníkom snažila za každú cenu predvádzať. Jej čaro je skôr nenápadné. Objavujete ho postupne v kvetoch pri domoch, v upravených priestranstvách, na lavičke pri ceste, pri starom kríži, v múzeu, v príbehoch hrnčiarov a baníkov alebo pri pohľade na okolité svahy Štiavnických vrchov.
A možno práve preto ma Brehy tak príjemne prekvapili. Prišla som sa obcou iba prejsť. Netušila som, že po návrate budem vyhľadávať ich históriu a premýšľať, čo všetko som ešte nestihla vidieť. Je tu totiž viac, než sa na prvý pohľad zdá.
O zachovanie a prezentáciu zaujímavých miest v obci sa aktívne stará aj OZ Brežan. A ak bude náučný banský chodník Zabudnuté pamiatky baníctva v Brehoch raz dokončený, mám o dôvod viac vrátiť sa sem.
Tentoraz už nie iba ako okoloidúca. Ale ako návštevníčka, ktorá bude vedieť, kam sa pozerať.
Foto čriepky z obce Brehy
Námestie a pomníky padlých.
Hasičská zbrojnica a detské ihrisko
Sakrálne pamiatky obce.
Rímskokatolícky kostol v barokovo-klasicistickom slohu z roku 1786.
Uličkou obce.
Fabkovie dom