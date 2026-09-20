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20. sep 2026 o 22:47
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Čaro kremencových hôrok Tribeča, Hrdovická

Solčiansky háj je síce krásne miesto, no samotná trasa je pomerne krátka. Preto ju rád spájam s ďalšou kremencovou hôrkou, ktorá sa nachádza neďaleko, s Hrdovickou.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Čaro kremencových hôrok Tribeča, Hrdovická
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A práve táto kombinácia dokáže z obyčajnej prechádzky lesom urobiť oveľa zaujímavejšie putovanie, počas ktorého sa striedajú lesné chodníky, zvážnice, skalnaté úseky aj výhľady na okolité vrchy Tribeča.

Zo Solčianskeho hája pokračujem lesnými chodníkmi, až sa napájam na modro značený turistický chodník smerujúci na Veľký Tribeč. Pri potoku Lišňa však značenú trasu opúšťam. Modrá značka pokračuje ďalej popri potoku Lišňa, zatiaľ čo moja cesta vedie iným smerom.

modro značeným chodníkom
modro značeným chodníkom 

Slovo potok je však v tomto prípade trochu nadnesené. V období, keď som tadiaľto prechádzala, v Lišni vody nebolo. Predo mnou sa objavuje skôr suché kamenisté koryto, ktoré len pripomína, že tadiaľto za priaznivejších podmienok voda pravidelne preteká. Kamene uložené v koryte však stále vytvárajú zaujímavú kulisu a zároveň ukazujú, kadiaľ si voda v minulosti razila cestu.

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koryto potoka Lišňa
koryto potoka Lišňa 

Po prechode korytom sa dostávam na lesnú zvážnicu a pokračujem po nej doprava. Okolie v tejto časti lesa výrazne poznačila ťažba. Vedľa cesty stojí jeden lesný stroj, zatiaľ čo druhý je odstavený na svahu a je poriadne naklonený v teréne. Pri pohľade naň si človek uvedomí, v akom náročnom prostredí sa lesná technika pohybuje.

lesná zvážnica
lesná zvážnica 

 

Obrázok blogu

Okolo mňa sa striedajú zmiešané lesy a medzi stromami vidieť stopy po ťažbe ihličnanov napadnutých lykožrútom. Je to viditeľné aj na vyťaženom dreve. Kmeňom a konárom chýba život, ktorý by sme v zdravom lese očakávali, a miestami pôsobí drevo doslova zdevastovane.

 Zvážnica však nie je mojím cieľom. Z nej sa prudkým stúpaním odpája chodník smerujúci nahor k skalám Hrdovickej. Stúpanie je citeľné hneď od začiatku a po pokojnejšom úseku zvážnice sa tempo chôdze mení. Les sa začína dvíhať a s ním aj očakávanie, čo sa ukáže vyššie.

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Spočiatku prechádzam lesom s agátmi. Počas kvitnutia musí mať toto miesto úplne inú atmosféru. Biele kvety, ich vôňa a kontrast s tmavším lesom musia vytvárať veľmi príjemné prostredie. Tentoraz však agáty odkvitnuté nie sú tým, čo púta moju pozornosť. Postupne ich vystrieda zmiešaný les, v ktorom začínajú výrazne dominovať duby.

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Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Niektoré trsy vresov kvitnú, ale väčšina z nich je vysušená.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Hrdovická leží v katastri obce Nitrianska Streda, severozápadne od najvyššieho vrchu pohoria Tribeč, Veľkého Tribeča. Hoci svojou nadmorskou výškou nepatrí medzi najvyššie miesta pohoria, jej charakter je úplne iný. Hrdovická je Národnou prírodnou rezerváciou vyhlásenou v roku 1982 na území s rozlohou 30,03 hektára a platí tu štvrtý stupeň ochrany.

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Dôvodom ochrany je geomorfologicky, biologicky aj krajinársky významný priestor. Zachovali sa tu vzácne rastlinné a živočíšne spoločenstvá viazané na pôvodné kyslé skalné kremence a lesostepné stanovištia.

hranica prírodnej rezervácie
hranica prírodnej rezervácie 

Človek tu tak nevníma iba samotné skaly, ale celý priestor okolo nich  les, skalnatý hrebeň, vegetáciu aj výhľady, ktoré sa postupne otvárajú. Čím som bližšie ku skalám tým okolie pripomína neskoršiu jeseň, sucho si vybralo svoju daň.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ako stúpam vyššie, začínajú sa medzi stromami objavovať prvé kremencové skaly. Chodník ma napokon privedie až na ostrý skalný hrebeň Hrdovickej, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 471 metrov.

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Obrázok blogu

 

A práve tu sa mení charakter celej túry. Namiesto mäkkej lesnej pôdy sa pod nohami objavujú tvrdé kremencové bloky. Niektoré pôsobia, akoby ich niekto ukladal jeden na druhý. Skalné útvary vytvárajú úzke priechody, malé plošiny a miesta, kde sa treba pri pohybe trochu viac sústrediť. Nie je to vysokohorský terén, no práve tieto skaly dodávajú Hrdovickej jej osobitý charakter.

 Škoda len, že človek nemusí na skalách obdivovať iba prírodu. Na niektorých kremencových blokoch sa nachádzajú nasprejované nápisy a podpisy. Príroda si tu vytvorila niečo, čo vznikalo tisíce rokov, a človek dokáže jej vzhľad zmeniť jediným sprejom za pár minút. Na chránenom území to pôsobí obzvlášť rušivo. Kremencové skaly by pritom nepotrebovali žiadne ľudské podpisy, ich vlastná štruktúra a vek sú oveľa zaujímavejším príbehom.

Keď však človek od týchto zásahov odvráti pohľad a pozrie sa do diaľky, Hrdovická ukáže svoju krajšiu tvár.

Z hrebeňa sa otvárajú pekné výhľady na Veľký Tribeč, Žibricu a ďalšie vrcholy pohoria Tribeč. Les, ktorý ma počas výstupu väčšinu času obklopoval zo všetkých strán, sa zrazu rozostúpi a pred očami sa objaví krajina v oveľa väčšej šírke. Práve takéto okamihy mám na túrach rada. Človek kráča dlho lesom a postupne ani nevníma, ako naberá výšku. Potom príde krátky skalnatý úsek a zrazu sa pred ním otvorí výhľad, ktorý celú cestu odmení.

Hrebeň Hrdovickej a výhľady.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Hrdovická pritom nepôsobí ako miesto, kam by smerovali davy turistov. A možno je to práve jej výhoda. Nie je potrebné prekonávať stovky výškových metrov ani zdolávať vysoký vrchol, aby človek našiel zaujímavú krajinu. Niekedy stačí odbočiť zo značenej trasy, sledovať nenápadný chodník a nechať sa viesť terénom.

 Mám takú skúsenosť, že práve turisticky neznačené miesta bývajú často tie najkrajšie. Nie preto, že by boli vždy veľkolepejšie, ale preto, že ich treba najskôr objaviť. Človek k nim nepríde jednoducho po značke a nemusí presne vedieť, čo ho čaká za ďalšou zákrutou.

 Hrdovická je toho pekným príkladom. Nenápadná kremencová hôrka ukrytá v Tribeči ponúka les, skaly, chránenú prírodu aj výhľady na okolité vrchy. A hoci má iba 471 metrov, rozhodne nepôsobí ako miesto, ktoré by si zaslúžilo prehliadnuť.

 

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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