Čaro kremencových hôrok Tríbeča, Kozlica

Na prvý pohľad Tríbeč môže pôsobiť ako pokojná krajina zalesnených kopcov, lúk a dolín. Pri bližšom pohľade však odhalí množstvo zaujímavostí, ktoré sa nedajú nájsť na každom kroku. Jednou z nich sú kremencové hôrky.
Po obvode Tribeča ich môžeme nájsť približne päťdesiat. V teréne často pôsobia trochu zvláštne a odlišne od okolitej krajiny. Ich skalnaté vrcholy, plytká pôda a nezvyčajne tvarované stromy vytvárajú miestami až tajomnú atmosféru.
Kremencové hôrky vznikli dlhodobými geologickými procesmi. Pôvodné pieskovce boli v hĺbkach zemskej kôry vystavené vysokému tlaku a teplu, čím sa premenili na veľmi tvrdé kremence. Neskôr sa o ich dnešnú podobu postarala erózia. Menej odolné horniny postupne podliehali zvetrávaniu, zatiaľ čo kremencové vrstvy odolávali a zostávali vystupovať nad okolité územie.
A práve tvrdosť je jednou z ich najvýraznejších vlastností. Kremence sú mimoriadne odolné voči zvetrávaniu aj chemickým vplyvom. Využitie nachádzajú napríklad v stavebníctve, metalurgii či interiérovom dizajne. V prírode však vytvárajú prostredie, ktoré rozhodne nemožno označiť za ideálne pre rastliny.
Na kremencových hôrkach je pôda plytká, priepustná a chudobná na živiny. Voda cez ňu rýchlo presakuje do podložia alebo sa počas teplých dní odparuje. Pôdy bývajú navyše výrazne kyslé. Rastliny, ktoré tu dokážu prežiť, sa preto museli prispôsobiť náročným podmienkam.
Typická je kyslomilná vegetácia, medzi ktorou môžeme nájsť duby, brezy či vresy. Stromy však často vyzerajú úplne inak ako v úrodnejších častiach lesa. Bývajú nízke, zakrpatené, rozkonárené a niekedy bizarným spôsobom pokrútené. Ich tvary nie sú iba výsledkom náhody. Sú dôkazom toho, že aj stromy musia o svoje miesto v prírode bojovať.
Keď sa človek ocitne medzi takýmito stromami a skalami, môže mať pocit, akoby sa zrazu ocitol v úplne inom svete.
Kremence pritom nie sú iba sivé. Podľa drobných prímesí môžu mať rôzne odtiene, od bielej cez sivú a ružovkastú až po červenkastú. Práve kontrast svetlého kameňa, tmavého lesa a pokrútených stromov robí z kremencových hôrok Tribeča veľmi zaujímavé miesta na objavovanie.
Jednou z takýchto lokalít je aj Kozlica, ktorá sa nachádza nad obcou Krnča. Na jej vrchol nevedie značená turistická trasa, a preto si návšteva tohto miesta vyžaduje trochu viac orientačného citu a skúseností s pohybom v teréne.
Na Kozlicu sa vraciam opakovane a ani tentoraz pre mňa výstup nie je prvotinou. Vyrážam zo Sádku, miestnej časti obce Klátova Nová Ves.
Na východnom okraji obce sa nachádza starý sad. Odtiaľ pokračujem stúpajúcim chodníkom smerom na vrch Chríb. Už samotná cesta ponúka zaujímavé Výhľady na okolie a postupne sa pred nami objaví jedna z historických dominánt tejto časti krajiny, románsky Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov, ktorého počiatky siahajú do začiatku 12. storočia. Pri kostole sa nachádza aj staré pohrebisko.
Od kostola pokračuje chodník popri okraji lúky smerom k lesu. Krajina sa postupne mení. Otvorené priestranstvá zostávajú za chrbtom a cesta nás vedie do lesa, kde už treba venovať väčšiu pozornosť smerovaniu.
Výhľady z lúky
Pod Kozlicu sa dostávame po lesných zvážniciach. Keďže nejde o klasickú značenú turistickú trasu, orientácia nemusí byť pre človeka, ktorý to tu nepozná, jednoduchá. V tomto úseku je preto dobrým pomocníkom navigácia.
Zvážnica mierne stúpa, pokiaľ zo začiatku sú listy stromov v letných farbách s pribúdajúcou nadmorskou výškou ako keby som vchádzala do jesene. Je to síce pekné farebnejšie ale aj smutnejšie, že čo dokáže extrémne sucho urobiť s prírodou.
Keď sa pred nami objaví výraznejšia vyvýšenina, vieme, že cieľ už nie je ďaleko. Na vrchol nás privedie nenápadný, vychodený chodníček. A potom sa krajina zrazu otvorí.
Medzi stromami sa začínajú objavovať kremencové skaly a balvany. Stromy sú nižšie, pokrútenejšie a ich tvary okamžite upútajú pozornosť. Niektoré akoby sa celé roky snažili nájsť cestu medzi skalami a zároveň odolať suchu a nedostatku živín.
Práve toto je na Kozlici azda najkrajšie. Nie je to vysoký vrch, na ktorý by človek prichádzal za rekordným prevýšením. Je to miesto, kde treba spomaliť a pozerať sa okolo seba.
Na najvyššom bode Kozlice, vo výške 498 metrov nad morom, sa nachádza jednoduché posedenie a vrcholový kríž. Po výstupe je to príjemné miesto na oddych, no najväčšou odmenou je samotný výhľad.
Okolité kopce Tribeča, dedinky máme odtiaľto takmer ako na dlani. Pri dobrej viditeľnosti sa človek môže chvíľu len zastaviť, sadnúť si a pozorovať krajinu. Z výšky niekoľkých stoviek metrov nad morom pritom človek získava pocit, akoby bol oveľa vyššie.
Kozlica je dôkazom toho, že zaujímavé miesta nemusíme hľadať iba na najvyšších a najznámejších vrcholoch. Niekedy sa tie najzaujímavejšie ukrývajú bokom od hlavných turistických trás. Stačí odbočiť z vychodených chodníkov a začať objavovať.
Ak pokračujeme ďalej po chodníku z vrcholu Kozlice, dostaneme sa na ďalší bočný vrchol, Trniny. Aj ten patrí do pestrého sveta kremencových útvarov, ktoré robia Tribeč takým osobitým pohorím.
Kozlica možno nemá stovky metrov navyše, turistické rázcestníky ani dav návštevníkov. Ponúka však niečo iné a to pokoj, zvláštnu atmosféru, zaujímavú geológiu, pokrútené stromy, kremencové skaly a výhľady na okolité kopce. A možno práve preto sa sem človek rád vracia.
Pretože niektoré miesta nepotrebujú byť slávne, aby boli krásne.