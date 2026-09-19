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19. sep 2026 o 23:09
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Čaro kremencových hôrok Tribeča, Solčiansky háj

Ďalšou kremencovou hôrkou v pohorí Tribeč je Solčiansky háj, nenápadné a pokojné miesto ukryté v katastri obce Solčany v okrese Topoľčany.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Čaro kremencových hôrok Tribeča, Solčiansky háj
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Na prvý pohľad možno nepôsobí ako cieľ, za ktorým by sa oplatilo vydať, no práve jeho tichosť, divokejší charakter a zvláštna atmosféra mu dodávajú čaro. Je to miesto, kde človek môže mať pocit, že z bežného sveta odbočil niekam bokom.

Solčiansky háj je prírodnou rezerváciou, vyhlásenou v rokoch 1984 a 1988. Rozprestiera sa na ploche 7,07 hektára a platí tu štvrtý stupeň ochrany. Predmetom ochrany sú dúbravy, lesostepi a skalné spoločenstvá, ktoré sa vytvorili na kyslom podklade. Práve spojenie lesa, skál, suchomilnej vegetácie a otvorenejších plôch vytvára krajinu, ktorá sa od typického lesného prostredia Tribeča trochu odlišuje.

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Vrchol Solčianskeho hája dosahuje nadmorskú výšku 383 metrov. Miestni ho poznajú pod názvom Hájvršok. Na samotný vrchol však nevedie značená turistická trasa, a tak sa výstup nezaobíde bez trochu väčšej orientačnej pozornosti. Modro značený turistický chodník vedie z obce až k odbočke smerom k sadu. Odtiaľ už značenie chýba a návštevník si musí vybrať z niekoľkých vychodených chodníkov.

modro označený chodník
modro označený chodník 

A práve tu sa začína tá zaujímavejšia časť putovania. Kto sa na Hájvršok vyberá po prvýkrát, určite neurobí chybu, ak si pomôže navigáciou. Tribeč je predsa len pohorie, ktoré dokáže človeka svojou spleťou chodníkov a nenápadných odbočiek trochu potrápiť. Niekedy stačí zísť z chodníka len o pár metrov a človek už premýšľa, ktorým smerom sa vlastne vydať.

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Ja som si tentoraz vybrala chodník vedúci cez jablkový sad. Až neskôr mi napadlo, že otvorený sad môže byť aj miestom, kde sa zver zastavuje pri prikrmovaní. Našťastie som žiadnu nestretla, no pri prechode takýmto prostredím som bola o niečo pozornejšia. Človek nikdy celkom nevie, čo sa môže objaviť za najbližším stromom.

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chodník jablkovým sadom
chodník jablkovým sadom 
Obrázok blogu

Chodník zo sadu ma vyviedol na lesnú cestu a z nej vychodeným chodníkom sa dostávam na kamenistý vrchol.

chodník lesom
chodník lesom 
hranica prírodnej rezervácie
hranica prírodnej rezervácie 

Krajina sa tu zrazu zmenila. Medzi skalami rastú zakrpatené duby a okolie vypĺňa prútnatec metlovitý spolu s vresom. Miestami pôsobí vegetácia takmer ako z iného kraja, nízka, riedka a prispôsobená podmienkam, ktoré jej veľa pohodlia nedoprajú. Časť drobného rastlinstva však výrazne poznačilo dlhotrvajúce sucho. Je to viditeľné na prvý pohľad a človek si pri pohľade na vyschnutú vegetáciu uvedomí, aké náročné podmienky tu príroda musí zvládať.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Solčiansky háj pritom neohúri svojou výškou. Hájvršok má iba 383 metrov, no výška v tomto prípade vôbec nie je tým najdôležitejším. Oveľa viac zaujme samotný charakter miesta. Kamenisté partie, malé skalné útvary, zakrpatené duby a otvorené plochy vytvárajú scenériu, ktorá pôsobí trochu drsne a zároveň veľmi prirodzene.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Táto časť Tribeča je navyše málo navštevovaná. Počas mojej návštevy tu bolo  ľudoprázdno. Žiadny ruch, žiadne skupinky turistov, len občasný zvuk motorovej píly, ktorý prichádzal z diaľky. Potom sa ozval aj ručiaci jeleň a na chvíľu tak úplne zmenil atmosféru celého miesta. V tichu vrcholu jeho hlas pôsobil oveľa intenzívnejšie než niekde v rušnom lese.

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 A potom je tu ešte jedno malé prekvapenie. Na vrchole stojí drevené kreslo. Nie je to veľká turistická atrakcia, žiadna rozhľadňa ani upravené odpočívadlo, iba jednoduché kreslo, ktoré akoby sem niekto položil práve preto, aby si človek na chvíľu sadol a nič nerobil.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

A možno práve v tom spočíva čaro Solčianskeho hája. Netreba od neho očakávať veľké turistické zážitky, dlhé značené trasy či množstvo návštevníkov. Jeho hodnota je ukrytá v detailoch, v kamenistom vrchole, zakrpatených duboch, kvetoch vresu, tichu a v pocite, že toto malé miesto si žije vlastným životom.

Keď som si sadla do dreveného kresla a obzerala sa po okolí, Hájvršok pôsobil presne tak, ako som od neho očakávala až po tom, čo som ho spoznala. Nenápadný, trochu tajomný a pokojný. Miesto, kam sa človek nevydáva za veľkým dobrodružstvom, ale ktoré ho môže prekvapiť práve tým, ako málo mu stačí na to, aby si ho zapamätal.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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