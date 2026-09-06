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6. sep 2026 o 21:34
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Čaro kremencových hôrok Tríbeča, Vres

Vres nie je iba vždyzelený poloker, ktorý na jeseň rozkvitá drobnými ružovými, fialovými či bielymi kvietkami. V severnej časti pohoria Tribeč nesie toto meno aj nenápadný, skalnatý vrch, Vres.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Čaro kremencových hôrok Tríbeča, Vres
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Vres dosahuje nadmorskú výšku 485 metrov a ukrýva sa neďaleko obce Klátová Nová Ves, v blízkosti známejšej Kozlice. Práve poloha v jej susedstve môže byť dôvodom, prečo ho návštevníci pri putovaní Tribečom ľahko prehliadnu. A bola by to škoda. Ak sa už človek vyberie objavovať túto časť pohoria, krátka zachádzka k Vresu ponúka celkom iný zážitok, než aký poskytujú bežné lesné chodníky.

Rovnako ako na Kozlicu, ani na Vres nevedie značená turistická trasa. Výlet preto vyžaduje trochu viac orientačného citu a ochoty vydať sa mimo klasických turistických chodníkov. Po zostupe z Kozlice sa dá pokračovať zvážnicou popod jej svahy. Tá postupne privedie pútnika na lúku rozprestierajúcu sa pod Vresom.

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zvážnica pod Kozlicou
zvážnica pod Kozlicou 

Lúka pôsobí pokojne a otvorene, pričom medzi trávou sa v menších skupinkách objavujú duby, okolie je už v jesenných farbách. Práve tu sa začína meniť charakter výletu. 

lúka pod Vresom
lúka pod Vresom 
Obrázok blogu

Zo zvážnice sa dá vydať po vychodenom chodníku smerom k vrcholu. Na prvý pohľad možno pôsobí nenápadne, no čoskoro sa ukáže, že posledná časť výstupu nebude úplne zadarmo.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

Chodník k vrcholu Vresu je pomerne strmý a jeho zdolávanie miestami sťažujú sutiny. Pod nohami sa uvoľňujú drobné kamene a človek si musí dávať väčší pozor, kam stúpa. Našťastie ide iba o krátky úsek, takže náročnejší výstup netrvá dlho. O to príjemnejší je okamih, keď sa človek konečne dostane hore a môže sa obzrieť späť.

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Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

Vrchol Vresu je zaujímavý najmä svojím skalnatým charakterom. Kremence tu vytvárajú výrazné skalné partie a pri vhodnom svetle dokážu naozaj zažiariť. Vres však neponúka iba zaujímavé skaly. Z jeho vrcholu sa otvárajú výhľady severozápadným a severovýchodným smerom. Nie sú to síce panorámy, aké poznáme z najvyšších vrcholov slovenských pohorí, no práve ich nenápadnosť im dodáva svoje čaro.

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Chodník vrcholom Vresu a výhľady.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Na takýchto miestach si možno ešte lepšie uvedomiť, že krásu pohoria netvoria iba jeho najvyššie a najznámejšie vrcholy. Tribeč je plný menších kopcov, skalnatých výbežkov, lúk a starých lesných ciest, ktoré dokážu prekvapiť práve vtedy, keď od nich človek veľa neočakáva. Vres je jedným z nich.

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Po oddychu na vrchole pokračujem smerom do Sádku. Ani tentoraz však nejde o značený turistický chodník. Cesta vedie neznačenou lesnou cestou a postupne sa ponára späť medzi stromy. Po ceste sa nachádza aj prístrešok s miestom na opekanie, ktorý môže prísť vhod na krátky oddych alebo občerstvenie. Po dlhšom putovaní lesom je príjemné na chvíľu si sadnúť, vydýchnuť a nechať doznieť zážitky z výstupu. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pri prístrešku sa nachádza aj studnička. Žiaľ, podobne ako mnohé ďalšie pramene a studničky v Tribeči, aj táto býva vyschnutá. Pri plánovaní výletu preto určite netreba spoliehať na to, že si vodu doplníme až počas cesty.

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Ak teda budete niekedy prechádzať okolím Kozlice a budete mať chuť na ďalšie výhľady, Vres môže byť príjemným cieľom. Nečaká vás dlhý výstup ani vysokohorská túra. Skôr krátke dobrodružstvo, pri ktorom treba sledovať cestu, prekonať strmší kamenistý úsek a potom už len nechať na seba pôsobiť atmosféru kremencových hôrok severného Tribeča.

 

 

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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