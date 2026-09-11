Cesta lesom až k vápencovým bralám Strážova

Strážov ukrýva vápencové bralá, krasové útvary, lesy, horské lúky aj výhľady, ktoré dokážu prekvapiť. A práve cesta na jeho vrchol je dôkazom, že aj na kratšej túre možno zažiť poriadnu dávku horskej atmosféry.
Strážov sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Strážov, ktorá bola vyhlásená v roku 1981. Chránené územie s rozlohou približne 480 hektárov zahŕňa vrcholové partie Strážovských vrchov a patrí k územiam s najvyšším stupňom ochrany. Okrem samotného Strážova doň zasahujú aj štyri hrebene presahujúce nadmorskú výšku 1000 metrov, ktoré obklopujú hlavný vrchol.
Dôvodov na ochranu tohto územia je hneď niekoľko. Charakteristické sú najmä krasové javy ako sú vápencové bralá, jaskyne, priepasti či vodopády. Svoje miesto tu majú aj vzácne druhy rastlín a živočíchov. Strážov tak nie je iba cieľom turistov, ale aj cenným prírodným územím, v ktorom sa zachovalo množstvo zaujímavých prírodných hodnôt.
Na najvyšší bod Strážovských vrchov sa možno vydať z viacerých smerov. Značené turistické chodníky vedú z Čičmian, Pružiny aj Zliechova. Mojou voľbou sa stal práve Zliechov.
Na okraji obce sa nachádza menšie parkovisko a odtiaľ už stačí sledovať červenú turistickú značku. Trasa spočiatku vedie cez Podhradský potok a otvorenú krajinu s lúkami. Tie sú ohradené elektrickým ohradníkom, čo naznačuje, že sa využívajú na pasenie.
A práve tu sa objavuje prvý zaujímavý moment celej túry. Nad krajinou sa totiž črtá vrcholový kríž Strážova. Človek by mohol nadobudnúť pocit, že už presne vie, kam smeruje. Lenže najvyšší bod samotného Strážova z tohto miesta nevidno. Kríž totiž nestojí priamo na najvyššom bode, ale o niečo nižšie, na výraznej skalnatej plošine. Prvé metre teda ponúkajú aj malú turistickú hádanku. Kam vlastne chodník smeruje a kde sa nachádza skutočný vrchol?
Červená značka postupne opúšťa otvorené lúky a privádza nás na okraj lesa, kde je aj hranica Národnej prírodnej rezervácie. Od tohto miesta začína prevládať lesný charakter trasy. Chodník neustále stúpa a postupne naberá na výške. Nie je to však cesta, pri ktorej by človek iba bezmyšlienkovito kráčal hore. Les okolo nás vytvára príjemnú horskú atmosféru a každým ďalším krokom sa vzďaľujeme od civilizácie.
Strážovské vrchy sú domovom medveďa hnedého, našťastie jediným živým tvorom ktorého sa mi podarilo zachytiť je ďateľ bielochrbtý, bolo zaujímavé ho sledovať ako urputne ďobe do stromu a odhadzuje jeho kôru navôkol.
Stúpanie pokračuje až k smerovníku Sedlo pod Strážovom. Práve tu sa k červeno značenej trase pripája žltá turistická značka. A práve odtiaľto začína byť výstup ešte zaujímavejší.
Chodník sa stáča do serpentín, ktoré nás postupne vyvedú z lesa na lúky pod Strážovom.
Po dlhšom putovaní medzi stromami je otvorený priestor príjemnou zmenou. Zrazu sa pred nami začína krajina otvárať a spolu s ňou prichádzajú aj prvé výraznejšie výhľady.
A je na čo pozerať. Okolité kopce vytvárajú pôsobivú horskú scenériu a medzi nimi sa nedá prehliadnuť výrazný Malofatranský Kľak. Na lúkach pod Strážovom sa oplatí na chvíľu zastaviť, vydýchnuť si a jednoducho sa pozrieť okolo seba. Práve takéto okamihy bývajú na túrach často cennejšie než samotné dosiahnutie vrcholu.
Z lúk už Strážov pôsobí úplne inak. Pred nami sa objavujú jeho vrcholové partie a charakteristická skalnatá krajina. Pod vrcholom sa nachádza zakrpatená bučina, ktorá svojím vzhľadom pripomína, že sme už vo vyššej nadmorskej výške a podmienky tu nie sú také ako v doline
Nasleduje kratší, ale strmší výstup. Chodník nás privedie až k vápencovým bralám Strážova, ktoré patria k najvýraznejším miestam celej túry. Práve tu sa naplno ukazuje charakter tohto pohoria, vápenec, skaly, lesy a otvorená krajina sa stretávajú na jednom mieste.
Z výšky 1213 metrov sa otvárajú pohľady na okolité vrchy a hlboko pod nami možno pozorovať aj Zliechov, ktorý pôsobí v doline takmer ako miniatúrna dedinka. Človek si až z takéhoto nadhľadu uvedomí, koľko výškových metrov počas výstupu vlastne prekonal.
Pod vrcholovým bralom sa nachádza aj dobre viditeľný kríž, ktorý je jedným zo symbolov Strážova. Samotný najvyšší bod však, ako už napovedal pohľad z doliny, neleží priamo pri ňom. Aj táto drobnosť robí vrchol trochu netypickým a zároveň zaujímavým.
Na takýchto miestach sa človeku nechce ponáhľať. Po výstupe prichádza chvíľa, keď si jednoducho sadnete, pozeráte do krajiny a premýšľate, či sa už naozaj musíte vydať späť.
Tentoraz však rozhodnutie urobila príroda za nás.Po chvíli začal vietor prinášať tmavé mraky. Obloha sa zatiahla a všetko nasvedčovalo tomu, že dážď nemusí byť ďaleko. Hoci sa z krásnych miest nechcelo odchádzať, v horách sa počasie neoplatí podceňovať. Nastal teda čas na návrat.
Cesta späť po známej trase už ubiehala inak. Človek mal za sebou výstup, v nohách príjemnú únavu a v hlave obrazy skalnatého vrcholu, horských lúk a výhľadov do krajiny. A možno práve vtedy si najviac uvedomí, že Strážov nie je iba číslo 1213 metrov na turistickej mape.
Je to miesto, kde sa počas jednej túry strieda les s lúkami, otvorené výhľady so skalnatými bralami a pokoj doliny s horskou atmosférou vrcholových partií. Výstup zo Zliechova pritom ponúka príjemnú možnosť spoznať najvyšší vrch Strážovských vrchov bez toho, aby človek musel cestovať ďaleko za veľkými horami.
A keď sa na Strážov najbližšie pozriete z diaľky a uvidíte jeho charakteristický kríž, možno už budete vedieť, že za ním sa ukrýva viac než len vrcholová ozdoba. Ukazuje cestu na miesto, kde sa oplatí vystúpiť z doliny, spomaliť a na chvíľu sa pozrieť na svet z výšky.