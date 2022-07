Hrad Sivý kameň, Jančekova skala

Trasy si vyberám podľa vekovej kategórie a kondície prázdninujúcich vnúčat. Tí starší zvládnu aj v takýchto horúčavách prevýšenia na hrad, alebo na skalu, ale skôr kratšie trasy, tak tomu bolo aj teraz.

Sivý kameň je zrúcanina, či už len menší zostatok hradu z polovice 14. storočia. Hrad sa týči na andezitovej homole nad obcou Podhradie, v okrese Prievidza. Medzi najvýznamnejších vlastníkov hradu patrila rodina Majténiovcov. Hrad poznačil požiar v roku 1524 neskôr protihabsburské povstania. Postupne sa hrad stáva ruinou.

V roku 1973 bol hrad vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a od roku 2013 sa obnovuje.

Pod hradom sa nachádza parkovisko a už potom len stúpame hore na vrchol hradného vrchu. Slnko pripeká, ale určite tie výhľady z hradného kopca stoja za to.

hradný vršok a parkovisko

andezitové bralá hradného vrška

stúpanie zaistené reľazou

vyhliadkova plošina

Výhľady na obec Podhradie a Hornú Nitru.

Pokračujeme však ďalej, na najvyšší bod hradného kopca nachádza sa tu lavička a aj keď páli slnko, vetrík povieva, príjemne sa tu sedí s výhľadmi do ďaleka.

zaistený chodník na najvyšší bod hradného vrchu

Z hradu pokračujeme neoznačeným chodníkom cez lúky, popod skalné steny Sivého kameňa do lesa. Andezit vytvára rôzne vrcholové skalné útvary. Niekoľko mladých stromčekov už chytá z toho tepla a sucha jesenné farby.

lúky pod Sivým kameňom

pohľad späť na hradný vršok

vrcholové skaly Sivého kameňa

Túto skalnú stenu budeme obchádzať aj z druhej strany, ale už z chládku lesa. Bralnatý reliéf Sivého kameňa vznikol rozpadom andezitového lávového prúdu, ktorý je rozdelený prielomom potoka. Popri starom kameňolome sa dostávame ku chatkám a pokračuje sa ihličnatým lesom nad funkčný kameňolom Vtáčnik.

skalná stena Sivý kameň

starý kameňolom

chatka

chodník ihličnatým lesom

kameňolom Vtáčnik

Les znova mení svoju podobu, prevládajú listnáče a tiež rôzne pokrútené pne stromov. Na chodníku pobehuje množstvo mravcov, pod stromami je ich obrí domov. Prvé značenie, Jančekova skala je neďaleko.

obrie mravenisko

pokrútené pne stromov

Jančekova skala má nadmorskú výšku 843 metrov, zo skaly je polkruhový výhľad na Hornú Nitru.

Jančekova skala - dvojkríž na vrchole

A prečo sa volá skala Jančeková? Podľa legendy Janček bol veliteľom vyslúžilcov a dezertérov, ktorí rabovali kraj. So svojou skupinou si trúfol aj na kráľovský hrad Sivý kameň, tamojšie osadenstvo však hrad obránilo a zo skupiny zajalo zopár útočníkov. Hradný pán Majthényi ich prikázal popraviť, do jedného z odsúdencov Jančeka sa však zamilovala jeho dcéra Uliša /Júlia/. Janček strávil s Ulišou niekoľko vášnivých nocí. Keď prišiel deň popravy, Uliša dala Jančekovi koňa, otvorila bránu a umožnila mu utiecť. Za Jančekom sa však vybrala hradná stráž, ktorá ho obkľúčila na skale. Ten pre bezvýchodiskovú situáciu zoskočil zo skaly i s koňom a zahynul. Uliša mu zostala do smrti verná a skalu nazvala po Jančekovi.

Bol to pekný aj keď prihorúci deň, škoda že na takéto pekné miesto nevedie žiadne turistické značenie.