Kľak bez výhľadov, ale s prekvapením

Farebné stromy, príjemné horské počasie a výhľady, ktoré človeka prinútia na chvíľu zabudnúť na všetko ostatné. Tentoraz však mal Kľak pripravené trochu iné predstavenie.
Plán bol jednoduchý, slnečný deň, modrá obloha a azda aj poriadna dávka jesenných výhľadov. Veď predpoveď sľubovala jasno a slnečno. Lenže počasie v horách má občas vlastnú hlavu a na predpovede sa príliš neobzerá. Už vo Fačkovskom sedle ma namiesto slnka privítala poriadna hmla. Taká, že človek začal pochybovať, či sa náhodou nepomýlil.
Vrátiť sa? Ani náhodou! Veď aj hmla má svoje čaro a stále tu bola nádej, že sa počas výstupu umúdri a ukáže mi aj niečo viac než len najbližšie metre chodníka.
Z Fačkovského sedla pokračujem lúkou smerom k smerovníku Staré cesty. Ako vždy, môj pohľad na chvíľu zablúdi aj k malej chatke pod lesom. Vždy obdivujem jej majiteľov a priznám sa, možno im aj trochu závidím. Mať takúto horskú základňu priamo pod lesom, to by nebolo vôbec zlé. Hoci o úplnom pokoji sa tu asi hovoriť nedá. Kľak patrí medzi obľúbené turistické ciele a o spoločnosť na chodníku nebýva núdza.
Niektorí turisti sa už vracajú z východu slnka, ktorý tentoraz zrejme veľa slnečného divadla neponúkol. Iní ma predbiehajú takým tempom, že ich v duchu zaraďujem do svojej obľúbenej kategórie „rýchlonohí“. A ja? Ja si pokojne kráčam ďalej a obdivujem svoje dnešné nevýhľady.
Známa "štvorprúdovka" ma vedie do lesa.
Hmla má totiž jednu zvláštnu schopnosť. Aj celkom obyčajné miesta dokáže premeniť na niečo tajomné. Skrútené stromy, ktoré inokedy možno ani nezaregistrujem, teraz vyzerajú trochu strašidelne. Človek má chuť obzrieť sa, či sa za niektorým z nich náhodou neskrýva nejaká rozprávková bytosť. Alebo aspoň ďalší turista, ktorý sa rozhodol pre rovnakú hmlistú romantiku.
Chodník lesom, predo mnou hmla, za mnou hmla a ešte aj nado mnou hmla.
V Reváňskom sedle sa zdá, že sa situácia začína meniť. Hmla akoby trochu povoľovala a ja opäť dostávam nádej. Možno sa predsa len roztrhá. Možno bude na vrchole všetko inak. Veď koľkokrát sa už stalo, že človek stúpal v nehostinnom počasí a hore ho čakalo úplne iné prekvapenie?
Cestou k smerovníku Pod Kľakom sa počasie chvíľu hrá na optimistu. Hmlu vystrieda modrá obloha, no len na krátky okamih. Potom sa všetko opäť zahalí do sivého závoja. Také malé horské preťahovanie sa medzi slnkom a hmlou, v ktorom zatiaľ víťazí tá druhá.
Keď vychádzam pod skalnú časť Kľaku, je mi už jasné, že tentoraz sa žiadny kruhový výhľad konať nebude. Vrchol mi síce neukazuje okolité kopce, teda ani ten vrchol, ani doliny, ani vzdialené horizonty, ale rozhodne sa nedá povedať, že by nemal čo ponúknuť.
Na krátku chvíľu sa zdá, že slnko predsa len získalo prevahu. Hmla ustupuje a ja sa snažím tento okamih využiť. V horách totiž nikdy neviete, koľko času vám počasie dopraje. Lenže slnečné okienko netrvá dlho a hmla si opäť berie hlavné slovo.
A predsa som sa dočkala niečoho, čo mi túto výpravu poriadne spríjemnilo. Na chvíľu sa objavilo vidmo. Síce slabé a krátko trvajúce, ale bolo tam! Na mojom ikonickom kopčeku už tretie v poradí. Takéto okamihy človek neplánuje a ani si ich nemôže objednať podľa predpovede počasia. O to viac potešia, keď sa podaria.
Tentoraz teda Kľak výhľadmi veľmi šetril, pretože ich jednoducho neponúkol vôbec. Ale priniesol inú atmosféru, trochu tajomna, hmlisté divadlo a jeden vzácny prírodný úkaz. A to vôbec nie je zlá bilancia na jeden turistický deň.
Nie každá túra musí byť o ďalekých výhľadoch, fotografiách s dokonale modrou oblohou a panorámach, ktoré poznáme z pohľadníc. Niekedy stačí kráčať, vnímať okolie a nechať sa prekvapiť tým, čo si pre nás príroda pripravila.
A Kľak? Ten si svoje výhľady tentoraz nechal pre seba. Možno si ich šetrí na zimu, keď stromy ozdobí námraza, chodníky prikryje sneh a celý vrchol dostane rozprávkovú podobu.
Tak možno nabudúce. Veď dôvod vrátiť sa na Kľak si vždy nájdem. A dúfam, že mi to tentoraz vynahradí aj s tými kruhovými výhľadmi!