Krajinou starých dubov, lesných železníc a vodných nádrží.

Náučný chodník bol vytvorený v roku 2008 a nachádza sa neďaleko obce Prašice v okrese Topoľčany. Vedie zaujímavým prírodným prostredím, okrajom území s ochranou prírody a popri vodných nádržiach. Jeho súčasťou je množstvo informačných panelov, ktoré približujú miestnu faunu, flóru, geologické pomery, pôdne horizonty, informácie o ochrane prírody a krajiny, ale aj históriu lesnej železničky.
Ak sa rozhodneme začať putovanie v osade Kulháň, môžeme si vytvoriť príjemný okruh, ktorý spojíme s návštevou vodných nádrží Duchonka a Nemečky. A práve túto možnosť som si vybrala aj ja.
Treba však počítať s tým, že väčšia časť trasy vedie po asfaltových komunikáciách. Pre niekoho to môže byť nevýhodou, pre iného príjemnou zmenou, najmä ak uprednostňuje nenáročné prechádzky bez výraznejšieho prevýšenia. Len niektoré úseky nás zavedú priamo do lesného prostredia, kde sa naplno môžeme započúvať do ticha prírody.
Moju cestu začínam v Kulháni, malej podhorskej osade, ktorá je miestnou časťou obce Zlatníky. Leží na úpätí Považského Inovca v Bánoveckej pahorkatine, ktorá je súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Na prvý pohľad pokojná osada však ukrýva pomerne bohatú históriu.
V dávnej minulosti sa tu ryžovalo zlato a miestne obyvateľstvo sa venovalo aj ťažbe železnej rudy či výrobe dreveného uhlia. Osada vznikla už v stredoveku a jej história je tak úzko spätá s využívaním prírodných zdrojov okolitej krajiny. Zaujímavou kapitolou bolo aj sklárstvo. V druhej polovici 19. storočia tu vznikla skláreň, ktorá fungovala v rokoch 1865 až 1890. Neskôr, najmä v 70. a 80. rokoch 20. storočia, začali v oblasti pribúdať podnikové a súkromné rekreačné objekty.
Kulháň je však zaujímavý aj z prírodovedného hľadiska. Lokalita bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu už v roku 1972. Rozprestiera sa na ploche 7,4 hektára a platí tu štvrtý stupeň ochrany prírody. Predmetom ochrany sú predovšetkým majestátne duby, ktoré rastú jednotlivo aj v skupinách. Ich vek sa odhaduje na úctyhodných 300 až 600 rokov. Pri pohľade na ich mohutné kmene a rozložité koruny si človek uvedomí, koľko ľudských generácií tieto stromy prežili a koľko príbehov by nám mohli vyrozprávať, keby vedeli hovoriť.
Kulháň
V osade nachádzam aj pamätník venovaný významnej osobnosti slovenského lesníctva – profesorovi Hubertovi Bezačinskému, ktorý bol lesníkom, pedagógom a vedcom. Je to symbolické miesto, pretože práve lesníctvo a starostlivosť o lesnú krajinu sú hlavnou témou celého náučného chodníka.
Z Kulháňa pokračujem po asfaltovej ceste, ktorá vedie súbežne s modrým turistickým značením. Postupne míňam informačné panely a označenia jednotlivých druhov stromov. Trasa tak nie je iba obyčajnou prechádzkou, ale aj malou prírodovednou exkurziou. Stačí sa na chvíľu zastaviť, prečítať si informačnú tabuľu a človek zrazu vníma okolité lesy trochu inými očami.
V minulosti sa prícestné kríže stavali najmä na križovatkách lesných a obchodných ciest. Slúžili pocestným, drevorubačom a furmanom ako orientačný bod, miesto na krátky oddych, modlitbu a poďakovanie za šťastný návrat z hôr.
Jednou z najzaujímavejších tém, ku ktorým sa tu môžeme vrátiť, je história lesnej železnice. Táto bývalá úzkorozchodná železnička viedla dolinou potoka Železnica. Postaviť ju dal v roku 1913 veľkostatkár z Tovarník, barón Leopold Haupt-Stummer. Jej hlavnou úlohou bol zvoz dreva z okolitých lesov. Svoju funkciu plnila až do roku 1964. Práve náučný chodník čiastočne kopíruje trať tejto lesnej železnice.
Pri prechádzke krajinou si tak môžem predstaviť časy, keď sa dolinou ozýval zvuk lokomotívy a po koľajniciach sa prevážalo drevo. Dnes už železnicu pripomínajú len informačné panely a zachované pozostatky, ktoré postupne pohlcuje okolitá príroda.
Pokračujem ďalej a prichádzam na územie bývalej prírodnej rezervácie Čepušky. Tá bola vyhlásená v roku 1988 s pôvodnou rozlohou 58,1 hektára. Jej poslaním bola ochrana ojedinelej rastlinnej a prírodnej scenérie. Od 1. júna 2021 však bolo toto územie zrušené a zlúčené, respektíve nahradené chráneným areálom Kulháň. Označenie prírodnej rezervácie sa napriek tomu stále nachádza priamo v teréne, čo môže byť pre návštevníka trochu mätúce.
Na mape si všímam aj krátke odbočenie k vodnej ploche Lipovec. Rozhodujem sa pozrieť, čo sa za ním ukrýva. Vody je tu však veľmi málo. Jej nedostatok je viditeľný nielen na tomto mieste, ale aj v ďalších častiach trasy. Nižšiu hladinu si neskôr všímam v nádržiach, potokoch aj studničkách. Krajina tak nenápadne pripomína, aká dôležitá je voda pre život v prírode a ako výrazne sa jej nedostatok dokáže prejaviť.
Po ďalšom pokračovaní chodníkom sa predo mnou otvára priestor okolo vodnej nádrže Duchonka. Táto známa rekreačná lokalita sa nachádza na potoku Železnica a bola vybudovaná v druhej polovici 20. storočia. Jej vodná plocha má rozlohu približne 17 hektárov.
Duchonka je predovšetkým obľúbeným miestom letného oddychu. V jej okolí sa nachádzajú rekreačné objekty, možnosti ubytovania aj reštauračné zariadenia. Počas letnej sezóny tu býva pomerne rušno a lokalita ožíva návštevníkmi, ktorí prichádzajú za kúpaním, relaxom a pobytom v prírode.
Ja si doprajem krátky oddych a vychutnávam si atmosféru tohto známeho rekreačného strediska. Po chvíli však pokračujem ďalej, pretože ma čaká ešte druhá časť okruhu.
Vydávam sa smerom k vodnej nádrži Nemečky. Táto časť trasy ma opäť privádza bližšie k lesu. Asfaltovú cestu na chvíľu vystrieda príjemnejšie lesné prostredie a pozornosť mi okamžite upútajú vysoké mraveniská, ktoré sa nachádzajú v okolí chodníka.
V tejto časti trasy nachádzam aj ďalšie pozostatky niekdajšej lesnej železnice. Hoci z nej zostali už len nenápadné stopy, stále pripomínajú obdobie, keď les nebol iba miestom oddychu, ale aj významným zdrojom obživy a hospodárskej činnosti. Práve takéto drobné historické zastavenia robia z náučného chodníka zaujímavú cestu nielen prírodou, ale aj do minulosti.
Aj tieto drobné, na prvý pohľad nenápadné živočíchy majú v lesnom ekosystéme nezastupiteľné miesto. Informačné panely nám približujú význam mravcov lesných z rodu Formica. Ich kolónie pomáhajú udržiavať prirodzenú rovnováhu lesa a možno ich obrazne označiť za jeho zdravotnú políciu.
Mravce sú mimoriadne účinnými predátormi. Lovia množstvo lesných škodcov vrátane húseníc, lariev a lykožrútov. Zároveň sa podieľajú na zlepšovaní kvality pôdy a sú dôležitou súčasťou potravinového reťazca. Pri pohľade na vysoké mraveniská si človek uvedomí, aký dokonale prepracovaný svet sa ukrýva aj v tých najmenších obyvateľoch lesa.
Postupne prichádzam k vodnej nádrži Nemečky, ktorá sa nachádza v katastri rovnomennej obce. Vybudovaná bola v roku 1965 a jej hlavnou funkciou je protipovodňová ochrana a zachytávanie vody z okolitých tokov.
Aj tu však vidieť, že vody v krajine ubúda. Vodná plocha sa viditeľne zmenšila a brehy odhaľujú, kde sa za priaznivejších vodných podmienok nachádzala hladina nádrže. Je to ďalší kontrast k predstavám o vodných nádržiach ako miestach, kde je vody vždy dostatok. Príroda nám aj takýmto spôsobom pripomína svoju citlivosť na meniace sa podmienky.
Od vodnej nádrže Nemečky ma už čaká iba návratová cesta do Kulháňa. Záverečný úsek vedie po asfaltovej komunikácii a postupne uzatvára celý okruh, ktorý ma previedol lesmi, okolo vodných plôch aj miestami s bohatou históriou.
Lesnícky náučný chodník Duchonka – Kulháň možno nie je trasou, ktorá by ohúrila náročnými turistickými výstupmi alebo dramatickými horskými scenériami. Jeho čaro spočíva niekde inde. V starých duboch, ktoré pamätajú stáročia, v príbehoch o ťažbe zlata a železnej rudy, v spomienkach na lesnú železnicu, ale aj v drobných prírodných detailoch, ktoré by sme pri obyčajnej prechádzke možno ľahko prehliadli.
Je to príjemné putovanie, počas ktorého sa príroda prelína s históriou a každé zastavenie ponúka niečo nové. A hoci ma na trase sprevádzal aj pohľad na ubúdajúcu vodu v potokoch a nádržiach, odchádzam s pocitom, že aj takéto miesta si zaslúžia našu pozornosť. Nie iba pre svoju krásu, ale aj pre príbehy, ktoré ukrývajú, a prírodné bohatstvo, ktoré by sme mali chrániť.
Tento zaujímavý turistický okruh stojí za objavenie v každom ročnom období. Stačí si obuť pohodlnú obuv, vyhradiť si čas na zastavenia pri informačných tabuliach a vydať sa po stopách prírody a lesníckej histórie.