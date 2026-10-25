Levoča, Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov a svätého Ladislava

Stojí tu Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov a svätého Ladislava, známy aj pod pomenovaním Čierny kostol. Už samotný názov vzbudzuje zvedavosť a jeho interiér je však dôkazom toho, že aj sakrálne priestory môžu návštevníka prekvapiť niečím celkom neobyčajným.
Priznám sa, prvýkrát som navštívila kostol ladený práve v takýchto farbách. Čierna v kombinácii so zlatou vytvára osobitý, takmer slávnostne tajomný dojem. A práve v tomto farebnom riešení sa ukrýva odpoveď na otázku, prečo dostal prívlastok Čierny. Nejde o farbu fasády ani o pochmúrnu minulosť, ale o čierno-zlaté lakovanie kostolného mobiliáru, ktoré malo napodobňovať vzhľad vzácneho mramoru. Výsledok pôsobí majestátne a dodáva interiéru osobitý charakter, ktorý sa odlišuje od podoby mnohých iných historických kostolov.
Príbeh tejto výnimočnej stavby sa začal písať už v 14. storočí. Kostol spolu s priľahlým kláštorom rádu minoritov vznikal v rokoch 1320 až 1380, a to aj vďaka finančnej podpore magistra Donča. Kláštorný komplex vybudovali pri západných hradbách Levoče. Takéto umiestnenie nebolo náhodné. Františkáni si svoje sídla často zakladali na okrajoch miest, neraz v blízkosti chudobnejších štvrtí, kde mohli byť bližšie k ľuďom, ktorým slúžili.
Pôvodne bol kostol zasvätený svätému Ladislavovi, neskôr získal patrocínium Panny Márie Kráľovnej anjelov. Jeho architektúra dodnes pripomína stredoveké korene a predstavuje výnimočné spojenie historických období. Gotické línie, duchovná atmosféra a neskoršie barokové úpravy vytvorili priestor, v ktorom sa história neukrýva iba v múroch, ale aj v každom detaile interiéru.
Osobitnú pozornosť si zaslúži priľahlý kláštor, ktorý ukrýva skutočný architektonický unikát. Je ním štvorstranná krížová chodba obopínajúca rajský dvor. Práve tá sa zachovala ako jediná na Slovensku v kompletnej stredovekej podobe. Keď si človek predstaví mníchov, ktorí tadiaľto pred stáročiami prechádzali v tichu a sústredení, ľahko pochopí, prečo majú podobné miesta osobitné čaro. Kláštorné chodby neboli iba súčasťou stavby, ale aj priestorom každodenného života, modlitby a rozjímania.
Krížovou chodbou
Okrem sôch svätcov je vystavená aj replika turínskeho plátna. Turínske plátno je ľanová plachta s rozmermi približne 4,36 × 1,1 metra, u ktorej tradícia verí, že do nej bolo zabalené telo Ježiša Krista po ukrižovaní. Na látke je slabo viditeľný obojstranný obraz muža nesúci stopy po bičovaní a ránach zodpovedajúcich ukrižovaniu. I keď laboratórne testy určili stredoveký pôvod plátna, katolícka cirkev ho uctieva ako dôležitú ikonu a pripomienku Kristovho utrpenia,
Taktiež sa na chodbách nachádzajú pozostatky pôvodnej malby.
Aby sme lepšie pochopili význam tohto miesta, treba sa pristaviť aj pri samotnom ráde minoritov. Patrí medzi tri hlavné rehoľné spoločenstvá františkánskej tradície. Jeho počiatky siahajú do roku 1209, keď František z Assisi získal schválenie svojho spôsobu života od pápeža Inocenta III. Názov minoriti pochádza z latinského slova minores, teda menší, a odkazuje na ideál pokory, chudoby a prostoty.
Život rehoľníkov sa spájal s modlitbou, ale aj s aktívnym pôsobením medzi ľuďmi. Venovali sa misiám, duchovným cvičeniam, práci s mládežou a štúdiu. Kláštor v Levoči tak nebol iba miestom odlúčenia od sveta. Bol aj súčasťou života mesta a jeho obyvateľov, pričom jeho význam sa v priebehu storočí menil podľa toho, aké náboženské a politické pomery práve prevládali.
Výrazný zlom prinieslo obdobie reformácie. V roku 1544, po prijatí protestantizmu v Levoči, museli minoriti kláštor opustiť. Kostol aj kláštorné priestory následne využívala evanjelická komunita. V ďalšom období komplex slúžil aj na praktické účely, istý čas dokonca ako sklad a hospodársky majer. Miesto, ktoré bolo pôvodne určené na modlitbu a rehoľný život, tak prešlo premenami, aké boli pre mnohé historické stavby v nepokojných časoch typické.
Ďalšia významná kapitola sa začala písať v roku 1671, keď do Levoče prišli jezuiti. Od cisára Leopolda I. získali celý komplex a pustili sa do jeho obnovy. Kostol opravili a jeho interiér upravili v barokovom duchu. Pri kláštore zriadili gymnázium, ktoré na tomto mieste funguje dodnes. Duchovná a vzdelávacia tradícia tak dostala novú podobu a historické priestory opäť získali dôležité miesto v živote mesta.
Obnova si vyžiadala aj výrazné stavebné zásahy. Poškodené stropy a klenby prestavali v barokovom slohu a upravili tiež stĺpy. Napriek týmto zmenám sa v presbytériu zachovali gotické prvky, ktoré dodnes pripomínajú najstaršiu etapu existencie kostola. Práve v tomto spojení gotiky a baroka spočíva jedna z jeho najväčších osobitostí. Návštevník tu nevníma iba jednu historickú epochu, ale niekoľko vrstiev minulosti, ktoré sa postupne usadili v jedinom priestore.
Barokový interiér vznikal v rokoch 1694 až 1697 v stolárskej dielni Olafa Vavrinca Engelholma, stolára švédskeho pôvodu. Výsledkom jeho práce je výzdoba, ktorá dodáva kostolu monumentálnosť a reprezentatívny charakter. Čierne a zlaté tóny sa tu stávajú dôležitou súčasťou celkového výrazu. Pôsobia dôstojne, no zároveň vytvárajú nezvyčajnú atmosféru, vďaka ktorej si človek tento priestor zapamätá.
Dominantou interiéru je monumentálny hlavný oltár. Pozornosť priťahuje predovšetkým gotická socha Madony z 15. storočia, ktorú dopĺňajú barokové plastiky uhorských kráľov a jezuitských svätcov. Na jednom mieste sa tak stretávajú diela z rôznych období, pričom každé z nich nesie vlastný umelecký rukopis. Oltár nie je len výrazným prvkom výzdoby, ale aj symbolom premeny kostola, ktorý si napriek neskorším úpravám uchoval spojenie so svojou stredovekou minulosťou.
Interiér kostola
Čierny kostol je jedným z najvýznamnejších príkladov goticko-barokového sakrálneho umenia na Slovensku. Jeho hodnota však nespočíva iba v architektúre či umeleckej výzdobe. Je predovšetkým svedkom dejín Levoče, náboženských premien, práce rehoľníkov a úsilia generácií, ktoré sa podieľali na jeho zachovaní. Každá etapa mu zanechala vlastnú stopu a práve vďaka tomu dnes pôsobí tak osobito.
Dnes je kláštor v správe Spišského múzea v Levoči a je prístupný verejnosti. Návšteva tohto miesta ponúka príležitosť na chvíľu spomaliť a pozrieť sa na Levoču z trochu inej perspektívy. Za historickými múrmi sa totiž neskrýva len krásna sakrálna stavba, ale aj príbeh o viere, umení, vzdelávaní a premenách, ktoré priniesli stáročia.
V podzemí kláštora inštalovaná výstava sklárskeho výtvarníka Mareka Brincka, jeho tvorby od roku 2007 po súčasnosť. Inštalácia v priestore kláštora so špeciálnym nasvietením je fascinujúci kontrast na jednej strane máme pevné, no svetlom prežiarené sklo a na druhej nehmotnú atmosféru miesta.
Čierny kostol ma zaujal práve svojou odlišnosťou. Čierno-zlatý interiér, gotické pozostatky, monumentálny oltár a tiché kláštorné chodby vytvárajú celok, ktorý človeka núti obzerať sa pozornejšie a všímať si detaily. Ak sa pri prechádzke Levočou vydáte na Kláštorskú ulicu, určite sa oplatí zastaviť aj tu. Možno vás prekvapí rovnako ako mňa a pripomenie vám, že tie najzaujímavejšie príbehy sa často ukrývajú za dverami miest, ktoré by sme na prvý pohľad možno obišli.
Ak sa do týchto miest vydáte v noci, možno potvrdíte legendu, podľa ktorej v noci vraj v okolí kostola a priľahlého kláštora občas počuť šuchot kožených sandálov. Patria zahalenému duchu mnícha bez hlavy, ktorý podľa povestí dodnes stráži miesto, kde sa v minulosti nachádzala stará studňa.