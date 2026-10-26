Levoča, pútnicke miesto Mariánska hora

Už stáročia sem vedú kroky pútnikov, ktorí prichádzajú hľadať pokoj, nádej, posilu vo viere či chvíle stíšenia ďaleko od každodenného zhonu. Toto výnimočné miesto patrí medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie pútnické lokality na Slovensku a jeho príbeh je neodmysliteľne spätý s dejinami Levoče i s tradíciou mariánskej úcty na východnom Slovensku.
Korene pútnickej tradície na Mariánskej hore siahajú až do 13. storočia. Podľa historického podania tu bola v roku 1247 postavená prvá kaplnka ako prejav vďaky za záchranu pred vpádom Tatárov. Zrodilo sa tak miesto, ktoré sa postupne stalo symbolom ochrany, nádeje a dôvery v pomoc Panny Márie. Významným medzníkom bol aj rok 1311, keď do Levoče prišli minoriti. S ich pôsobením sa začala formovať tradícia slávenia sviatku Navštívenia Panny Márie v júli. Táto tradícia pretrvala stáročia a dodnes každoročne priťahuje na Mariánsku horu tisíce veriacich.
Cesta na Mariánsku horu je sama osebe zážitkom. Z Levoče vedie k pútnickému areálu modro značená turistická trasa, ktorá sa vinie lipovou alejou. S každým krokom sa návštevník vzďaľuje od ruchu mesta a postupne sa ponára do pokojnej atmosféry okolitej prírody. Medzi korunami líp sa otvárajú pôsobivé výhľady na Levoču,ktorej historická silueta pripomína bohaté kultúrne a duchovné dedičstvo tohto regiónu.
Pozdĺž cesty sa nachádza päť pôvodných historických kaplniek, ktoré dal v roku 1864 postaviť levočský kaplán Pavol Still. Ich výzdoba približuje významné okamihy zo života Panny Márie, svätú Annu s Pannou Máriou, Zvestovanie, Pannu Máriu s dieťaťom, Nepoškvrnené počatie a Pietu. Kaplnky predstavujú nielen hodnotné svedectvo náboženskej tradície, ale aj prirodzené zastavenia na ceste, počas ktorých môže pútnik venovať chvíľu modlitbe, rozjímaniu či tichému zamysleniu. Pavlovi Stillovi sa zároveň pripisuje hlavná zásluha na vysadení líp, ktoré dnes vytvárajú charakteristický ráz prístupovej cesty.
Táto aleja má aj osobitný historický význam. Na počesť návštevy pápeža Jána Pavla II. bola pomenovaná Alejou Jána Pavla II. Jej meno pripomína jednu z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách Mariánskej hory. Dňa 3. júna 1995 tu pápež slúžil svätú omšu na otvorenom priestranstve pod horou. Na slávnosti sa podľa uvádzaných údajov zúčastnilo viac ako 650 000 pútnikov z celého sveta. Takéto obrovské zhromaždenie veriacich premenilo Levoču na centrum pozornosti a potvrdilo mimoriadny význam tohto pútnického miesta. Na mieste, kde vtedy stál oltár, dodnes zostáva vysoký drevený kríž ako tichá, no výrazná pripomienka historického stretnutia, ktoré sa hlboko zapísalo do pamäti mnohých ľudí.
Dominantou celého areálu je Bazilika Navštívenia Panny Márie, ktorej neogotická architektúra sa pôsobivo vyníma v horskom prostredí. Súčasný kostol sa budoval v rokoch 1903 až 1922 a v roku 1984 bol povýšený na menšiu baziliku. Jeho dnešná podoba je výsledkom dlhého a miestami zložitého vývoja, ktorý odráža meniace sa historické okolnosti, osudy cirkvi i vytrvalosť ľudí, ktorí sa usilovali zachovať duchovný význam Mariánskej hory.
Hlavný oltár
Interiér kostola
Osobitne ma zaujali vitráže s náboženskou tematikou.
Svätyňa totiž nebola od začiatku taká, akú ju poznáme dnes. Prvý kostolík sa na tomto mieste spomína už v roku 1247. Po približne dvoch storočiach však jeho kapacita prestala postačovať rastúcemu počtu veriacich a problémy so statikou si vyžiadali stavebné zásahy. V roku 1698 dal farár Štefan Görffy kostol opraviť a pristaval k nemu dve bočné kaplnky. Ani tieto úpravy však nedokázali natrvalo vyriešiť všetky problémy a druhý kostol musel byť napokon asanovan
Ďalšia kapitola dejín sa začala v roku 1766, keď levočský farár Martin Engelbert požehnal základný kameň novej sakrálnej stavby na Mariánskej hore. Plány však prerušil zákaz pút za vlády Jozefa II., ktorý výrazne obmedzil pútnické tradície. Až po zmiernení proticirkevnej politiky sa v roku 1819 začala generálna prestavba kostola. Cesta k dnešnej bazilike tak nebola jednoduchá sprevádzali ju prekážky, zmeny i opakované úsilie obnoviť miesto, ktoré malo pre veriacich mimoriadnu hodnotu.
Významnú úlohu pri vzniku súčasného kostola zohral Celestín Kompanyik, ktorého zásluhou sa uskutočnila výstavba štvrtej, dnešnej podoby svätyne. Dôležitým okamihom sa stal 2. júl 1922, sviatok Navštívenia Panny Márie. V tento deň biskup Ján Vojtaššák, krátko po svojej konsekrácii, slávnostne posvätil mariánsku svätyňu na Levočskej hore. Tým sa zavŕšila ďalšia etapa jej dlhej histórie a kostol získal podobu, ktorá dodnes tvorí srdce celého pútnického areálu.
Mariánska hora však nie je len miestom historických spomienok a veľkých náboženských slávností. Je aj priestorom osobného prežívania viery, v ktorom má svoje miesto ticho, rozjímanie a zamyslenie nad vlastným životom. Osobitnú atmosféru ponúka moderná krížová cesta, ktorá sa nachádza za bazilikou. Slávnostne ju požehnali a otvorili 29. júna 2019. Na múre je umiestnených štrnásť kaplniek predstavujúcich jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Ich výtvarné riešenie pochádza z ateliéru sochára Martina Kutného.
Krížová cesta rozširuje duchovný rozmer areálu a ponúka návštevníkom možnosť prejsť si jednotlivé zastavenia v pokojnom prostredí. Každé z nich pripomína inú časť Kristovho utrpenia a pozýva k zamysleniu nad hodnotami, akými sú obetavosť, odpustenie, súcit a nádej. Jej výstavba je súčasťou projektu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý prepája duchovné a kultúrne dedičstvo regiónu a zdôrazňuje význam mariánskych pútnických miest.
Mariánska hora je tak omnoho viac než iba cieľom turistickej trasy či miestom konania veľkých pútí. Je živým svedectvom stáročí viery, tradícií a ľudskej vytrvalosti. Každá kaplnka, každý chodník aj samotná bazilika rozprávajú príbeh generácií, ktoré sem prichádzali s prosbami, vďakou i nádejou. Historické udalosti sa tu prelínajú s osobnými príbehmi pútnikov a pokoj horskej prírody umocňuje jedinečnú atmosféru tohto miesta.
Či už návštevník prichádza ako pútnik, milovník histórie, obdivovateľ sakrálnej architektúry alebo turista túžiaci po pekných výhľadoch, Mariánska hora mu ponúka priestor na spomalenie a načerpanie nových síl. Lipová aleja, výhľad na Levoču, historické kaplnky i majestátna bazilika vytvárajú harmonický celok, ktorý oslovuje svojou krásou aj duchovnou hĺbkou. Na tomto mieste sa minulosť prirodzene spája so súčasnosťou a stáročná tradícia naďalej žije v krokoch tých, ktorí sem prichádzajú. Mariánska hora zostáva symbolom viery, nádeje a pokoja, miestom, kam sa ľudia vracajú nielen nohami, ale aj srdcom.