Malý Grič - príroda, výhľady a stopy baníckej histórie

Hoci je o niečo nižší ako jeho známejší „vyšší brat“ Veľký Grič, rozhodne má čo ponúknuť. Presvedčila som sa o tom počas krátkej túry, ktorá spája prírodu, zaujímavosti ukryté v lese aj kúsok histórie tohto baníckeho regiónu.
Nedávno som vystúpila na Veľký Grič, no tentoraz som sa vybrala na jeho menšieho brata. Malý Grič ponúka príjemnú a nenáročnú trasu, ktorá môže byť ideálnym tipom na kratšiu prechádzku v okolí Handlovej.
Pohorie Vtáčnik, ktorého sú oba Griče súčasťou, je typické svojím vulkanickým pôvodom. Tvoria ho najmä andezity, tvrdá hornina s dlhou životnosťou, ktorá má široké využitie v stavebníctve. Používa sa napríklad na obklady, dlažby či ďalšie stavebné prvky. Aj preto sa vo Vtáčniku nachádza viacero funkčných i nefunkčných lomov.
Našťastie sa ťažba andezitu vyhla samotným Gričom a ich bezprostrednému okoliu. Tento kraj však má s ťažbou bohaté skúsenosti. V okolí Handlovej sa hnedé uhlie ťažilo už od roku 1909 a pripomienky baníckej histórie nájdeme dodnes. Práve históriu baníctva v regióne približuje banský náučný chodník, ktorého časť absolvujeme aj počas výstupu na Malý Grič.
Oficiálny začiatok náučného chodníka sa nachádza oproti Banskému múzeu na ulici SNP. Keďže však svoj čas radšej trávim v prírode než v uliciach mesta, svoju túru začínam na okraji Handlovej.
Mesto nechávam za sebou a chodník ma vedie najskôr cez lúky a potom lesom. Cestou sa postupne vzďaľujem od civilizácie a okolie začína pôsobiť čoraz pokojnejšie.
Jednou zo zaujímavostí na trase je výklenková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, postavená v 19. storočí. Jej vznik súvisí s udalosťou, pri ktorej malo dôjsť k záchrane života pri zvoze dreva. Kaplnku však neskôr postihol smutný osud. V roku 1972 sa zrútila, no našťastie sa na jej príbeh nezabudlo a v roku 2009 bola obnovená.
Pri kaplnke sa dá na chvíľu zastaviť a posedieť si. Pozornosť pritiahne aj netradičná lavička, ktorá akoby vyrastala priamo z kmeňa borovice. Aj takéto drobnosti robia turistické chodníky zaujímavejšími a nútia človeka na chvíľu spomaliť.
Chodník pokračuje lesom a miestami križuje potôčiky. V čase mojej návštevy však boli ich korytá úplne bez vody.
Trasou sa nachádzajú aj oddychové miesta s ohniskami, kde si môžeme počas výletu posedieť alebo si naplánovať príjemnú prestávku. Prvým z nich je miesto s názvom „Jedna studnička“. O niečo ďalej prichádzame k „Trom studničkám“.
Oblasť Jedno studnička , síce bola bez odpadov, tieto boli vyzbierané, ale aj tak nechápem ľudí čo si dokážu vyniesť kilogramy na opekanie, tak už tých pár dekagramov obalov si nedokážu odniesť domov. Podľa mňa by v prírode nemali byť vôbec odpadové sáčky či koše, otázne však je, či by odpad nezostal len pohodený navôkol.
Dnes je tu pokoj a ticho, no kedysi to vyzeralo úplne inak. Tri studničky boli chatovou osadou a nachádzala sa tu aj veľká chata. Tá však v roku 2005 vyhorela a dnes po nej na mieste nezostala žiadna stavba. Okolie postupne pohltila príroda a len málokto by tu dnes tušil, že kedysi išlo o živšie miesto.
Od Troch studničiek pokračuje trasa na Malý Grič po žlto značenom turistickom chodníku. Po chvíli chodník opúšťa otvorenejší terén a vchádza do lesa. Tu už začína byť stúpanie o niečo prudšie, no stále nejde o nič, čo by bolo pre bežného turistu príliš náročné.
Je to smutný pohľad vidieť stromy ktoré zhadzujú vplyvom sucha aj zelené lístie.
Tesne pod Malým Gričom ma čaká ďalšia zaujímavosť. V kmeni stromu je vrastený rebrík, ktorý pôsobí trochu ako atrakcia z rozprávkového lesa. Neďaleko sa nachádza aj miesto na posedenie s ohniskom. A odtiaľ už vrchol nie je ďaleko.
Tesne pod vrcholom sa charakter chodníka trochu mení. Na krátkom úseku je trasa zaistená reťazou a nechýba ani stúpačka. Nie je to však nič náročné ani nebezpečné. Skôr malé spestrenie záveru výstupu, ktoré poteší každého, kto má rád, keď turistika nie je iba o obyčajnom kráčaní lesom.
A potom už prichádza odmena, vrchol Malého Griča.
Z vrcholových skál sa otvárajú pekné výhľady na severnú časť pohoria Vtáčnik, Handlovskú kotlinu, pohorie Žiar aj západnú časť Kremnických vrchov. Pod nami sa rozprestiera Handlová a okolité obce.
Malý Grič síce nepatrí medzi najvyššie vrcholy Slovenska, no práve v tom je jeho čaro. Na pomerne krátkej trase ponúka kombináciu prírody, histórie, zaujímavých miest a napokon aj výhľadov, kvôli ktorým sa oplatí vystúpiť až na vrchol.
Celá trasa je krátka a nenáročná, výlet sa dá jednoducho spojiť aj s výstupom na Veľký Grič. Tentoraz však nebolo mojím cieľom absolvovať oba vrcholy. Chcela som si jednoducho vychutnať Malý Grič a jeho okolie. A ukázalo sa, že aj menší z dvojice Gričov si vie turistu získať.