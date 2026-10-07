Na túlačkách Malými Karpatmi, Skalnatá

Nenájdeme tu tisícové vrcholy ani rozsiahle vysokohorské doliny. Namiesto toho ponúkajú príjemné lesné chodníky, lúky ukryté medzi stromami, skalnaté úseky, studničky a miesta, kde sa dá na chvíľu zastaviť a len tak vnímať okolité ticho.
Jadrové pohorie Malé Karpaty oddeľuje Záhorskú nížinu od Podunajskej nížiny. Ich centrálnu časť tvoria Pezinské Karpaty, v ktorých sa nachádza aj vrch Skalnatá. A práve naň som sa vybrala počas jednej z potuliek týmto pohorím.
Malé Karpaty nemajú veľké nadmorské výšky. Najvyšším vrchom sú Záruby s nadmorskou výškou 768 metrov. Skalnatá patrí medzi dvanásť vrchov Malých Karpát, ktoré presahujú hranicu 700 metrov. V tomto prípade len veľmi tesne, keďže jej vrchol dosahuje 704 metrov. Číslo možno nevyzerá na prvý pohľad pôsobivo, no pri putovaní krajinou človek rýchlo zistí, že o zážitku z výstupu nerozhoduje iba nadmorská výška.
Najkratšia cesta na Skalnatú vedie zo Zochovej chaty cez Čermákovu lúku. Už samotný začiatok túry je príjemný. Malé Karpaty sú charakteristické lesnými chodníkmi vedenými prevažne listnatými alebo zmiešanými lesmi a práve takýto žlto značený turistický chodník vedie od Zochovej chaty smerom na Čermákovu lúku.
Les má v tejto časti pohoria svoje zvláštne čaro. Chodník sa príjemne vinie medzi stromami a človek má pocit, že sa postupne vzďaľuje od bežného ruchu. V okolí sa nachádza aj chatová oblasť, ktorá pripomína, že tieto miesta sú obľúbené nielen medzi turistami, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sem prichádzajú za oddychom a víkendovým únikom z mesta.
Po chvíli sa les otvorí a prichádzame na Čermákovu lúku. Je to jedno z miest, pri ktorých sa oplatí na chvíľu spomaliť. Na jej okraji sa nachádza prameň Modranská Baba. Nie je to žiadny mohutný prameň a voda nevytvára silný prúd, no stále tečie, čo je v lese vždy príjemné zistenie. Počas mojich potuliek som si zároveň všimla, že tunajšie lesy nepôsobili tak sucho ako niektoré iné oblasti, ktoré som navštívila.
Čermákova lúka ponúka aj všetko potrebné na krátke zastavenie. Nachádza sa tu prístrešok, sedenie, hojdačka a miesta vhodné na opekanie. Práve preto pôsobí ako príjemný cieľ aj pre kratší rodinný výlet. Nemusí ísť vždy o naháňanie kilometrov a výškových metrov. Niekedy úplne stačí prísť na lúku, posedieť si, niečo opekať a užiť si les okolo.
Miesto má však aj svoju tichšiu stránku. Na okraji lesa sa nachádza hrob Josefa Csermáka a jeho rodiny, podľa ktorého dostala meno aj samotná lúka. Ide o posledný náhrobný kameň z niekdajšieho cintorína. Dnes už okolité miesto pôsobí pokojne a človek si pri ňom môže len predstaviť, ako vyzerala táto časť Malých Karpát v minulosti.
Z Čermákovej lúky pokračuje cesta na Skalnatú po červeno značenom turistickom chodníku, ktorý je súčasťou magistrály Cesta hrdinov SNP. Zo začiatku sa opäť ide príjemným lesom a stúpanie nie je nijako výrazné. Človek tak môže pokračovať vlastným tempom a postupne naberať výšku.
Výraznejšie stúpanie prichádza až tesne pod vrcholom. Chodník sa mení a kamenistý terén dáva výstupu trochu iný charakter. Už nejde len o pohodlnú prechádzku lesom. Každý ďalší krok však prináša aj odmenu v podobe postupne sa otvárajúcich výhľadov.
Chodník vedie okrajom lesa a čím vyššie vystupujeme, tým viac sa v pozadí odhaľujú hrebene Malých Karpát. Práve takéto momenty mám na túrach rada. Výhľad, ktorý bol ešte pred chvíľou ukrytý za stromami, zrazu dostáva úplne inú podobu.
Samotná vrcholová časť Skalnatej je spätá aj s lúkou, ktorá však postupne zarastá drobným krovím a mladými stromčekmi. Krajina sa tak prirodzene mení a miesta, ktoré dnes poznáme v určitej podobe, môžu o niekoľko rokov vyzerať úplne inak.
Zatiaľ tu však stále vyniká jeden strom, ktorý sa stal doslova ikonou tohto miesta. Dovolím si tvrdiť, že ide o jeden z najfotografovanejších stromov v Malých Karpatoch. Osamelý strom na otvorenom priestranstve pôsobí výrazne už z diaľky a svojou siluetou dotvára charakter celého miesta.
Pri pohľade zblízka je však vidieť, že svoje najlepšie roky má pravdepodobne za sebou. Čas na ňom zanechal svoje stopy a jeho život sa pomaly chýli ku koncu. Raz ho nepochybne nahradí mladší dorast, ktorý dnes možno ešte ani nevnímame. Práve preto má možno zmysel zastaviť sa pri ňom práve teraz, kým je stále súčasťou tejto krajiny v podobe, v akej ju poznáme.
Zo Skalnatej sa otvára takmer kruhový výhľad na hlavné vrcholy Malých Karpát. Pri dobrej viditeľnosti možno pozorovať aj okolité nížiny, na jednej strane Borskú a na druhej Podunajskú nížinu.
Je zaujímavé, ako sa Malé Karpaty z vrcholu zrazu ukážu v úplne inom svetle. Dole pod nami sú lesy, chodníky a lúky, ktorými sme pred chvíľou prechádzali. Z výšky však začnú vytvárať jeden celok a človek si až tu uvedomí, akú pestrú krajinu toto pomerne nízke pohorie ukrýva.
Skalnatá pritom nie je vrch, na ktorý by bolo potrebné vyraziť s ambíciou podať športový výkon. Práve naopak. Trasa zo Zochovej chaty cez Čermákovu lúku ponúka príjemnú kombináciu lesa, lúky, postupného stúpania a nakoniec otvorených výhľadov. Je to miesto vhodné na obyčajnú túlačku, pri ktorej nejde len o to dostať sa čo najrýchlejšie na vrchol.
A možno práve v tom spočíva čaro Malých Karpát. Nemusia ohurovať výškou. Stačí im niekoľko príjemných chodníkov, ticho lesa, lúka, studnička, kamenistý výstup a výhľad, pri ktorom sa oplatí na chvíľu zastaviť a svoj strom, ktorý napriek svojmu postihnutiu je stále krásny.
Skalnatá má zo všetkého trochu. A keď sa človek postaví na jej vrchol a pozrie sa ponad hrebeň Malých Karpát na okolité nížiny, tých 704 metrov nad morom zrazu vôbec nepôsobí málo.