Na túlačkách Malými Karpatmi, Vysoká

Jej skalnatý vrchol, zvláštne pokrútené stromy, lesné zákutia a ďaleké výhľady z nej robia jeden z najatraktívnejších cieľov turistiky v Malých Karpatoch. Vysoká je miestom, kde si človek užije nielen samotný výstup, ale aj atmosféru hôr, ktoré v sebe ukrývajú množstvo príbehov a tichých zákutí.
Na vrchol vedie modro značená turistická trasa zo Zochovej chaty alebo z obce Kuchyňa. Výber je na každom turistovi, kto si chce cestu skrátiť, môže vyraziť z Kuchyne, prípadne až z časti Vývrat. Ja som sa rozhodla prejsť trasu zo Zochovej chaty až do Kuchyne, vďaka čomu som mohla spoznať rozmanité podoby tejto časti Malých Karpát.
Zo Zochovej chaty sa vydávam po asfaltovej ceste, popri ktorej sa nachádzajú informačné panely približujúce život niekdajších obyvateľov tunajších lesov, Huncokárov. Títo nemecky hovoriaci lesní robotníci a drevorubači sa v 18. storočí na pozvanie šľachty, predovšetkým Pálfyovcov, usadili v Malých Karpatoch a na Záhorí. Ich život bol úzko spätý s lesom, v ktorom pracovali, a s osadami, ktoré si tu postupne vybudovali.
O Huncokároch a ich zaujímavom osude som podrobnejšie písala v článku https://blog.sme.sk/simunekova/cestovanie/huncokari-v-malych-karpatoch Tentoraz sa pri ich niekdajšom domove nezdržiavam dlho, no aj krátke zastavenie dokáže pripomenúť, že lesy, ktorými dnes prechádzame za oddychom, boli kedysi miestom každodennej práce a života celých rodín.
Po ceste míňam bývalú školu, kaplnku, huncokársku usadlosť, Hozhacker Haus aj starý cintorín. Každé z týchto miest je nemým svedkom minulosti. Človek si pri pohľade na ne môže predstaviť časy, keď sa tu žilo oveľa jednoduchšie, no zároveň náročnejšie, v úzkom spojení s prírodou a rytmom lesných prác.
Asfaltová cesta ma napokon privádza k turistickému smerovníku Hubálová. Odtiaľ sa charakter trasy mení a pokračujem už po lesnom chodníku, ktorý mierne stúpa až k smerovníku Panské uhliská. Okolitý les pôsobí pokojne a príjemne, takže sa dá kráčať vlastným tempom a vychutnávať si atmosféru miesta.
Jedným zo zaujímavých úsekov je Čermákova záhrada, kde chodník prechádza pomedzi staré gaštany. V listnatom lese pôsobí ich výsadba trochu nezvyčajne a odlišuje toto miesto od okolitých porastov. Práve takéto drobné prekvapenia robia turistiku zaujímavou popri známych turistických značkách človek objavuje aj miesta, ktoré by pri rýchlom prechode lesom možno ľahko prehliadol.
Prírodná rezervácia Vysoká s 5. stupňom ochrany, ktorá zahŕňa rovnomenný vrch Vysoká s nadmorskou výškou 754 m n. m. má rozlohu 80,53 ha a bola vyhlásená v roku 1988. Predmetom ochrany sú prirodzené lesné a skalné spoločenstvá Malých Karpát s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín i živočíchov.
Za Čermákovou záhradou sa chodník postupne dvíha a začína pribúdať výškových metrov. Lesná cesta ma vedie stále vyššie, až sa napokon dostávam na hrebeň Vysokej. Tu sa okolitá krajina opäť mení. Chodník vedie trávnatým terénom a v jeho okolí rastú staré stromy, ktorých kmene a konáre nadobudli zvláštne, miestami až bizarné tvary.
Chodník na hrebeň Vysokej.
Chodník hrebeňom a výhľady.
Práve tieto pokrútené stromy dodávajú Vysokej osobitý charakter. Akoby ich dlhé roky vystavené horským podmienkam prinútili rásť podľa vlastných pravidiel. Niektoré kmene sú skrútené, iné sa nakláňajú do strán a ich siluety vytvárajú zaujímavú scenériu. Človek má miestami pocit, akoby sa ocitol v inom svete, kde každý strom rozpráva svoj vlastný príbeh.
Výhľady sa zatiaľ otvárajú len miestami, no s blížiacim sa vrcholom rastie aj očakávanie. Ešte predtým, než dosiahnem najvyšší bod, ma zaujme jedna zo skál, na ktorej sú pripevnené pamätné tabuľky. Ide o symbolické miesto venované obetiam hôr a ľuďom, ktorí tieto hory milovali. Je to tichá pripomienka toho, že príroda dokáže byť nádherná, no zároveň si zaslúži rešpekt a pokoru.
Po krátkom zastavení pokračujem ďalej. Vrchol už nie je ďaleko a čoskoro sa predo mnou objavuje drevený kríž, ktorý je jedným z charakteristických symbolov Vysokej. Neďaleko stojí turistický smerovník s vrcholovou knihou, do ktorej si návštevníci môžu zapísať svoju návštevu a zanechať odkaz pre ďalších turistov.
Vysoká je atraktívna najmä svojím skalnatým charakterom a výhľadmi, ktoré sa za priaznivých podmienok otvárajú do širokého okolia. Počasie a viditeľnosť pritom výrazne ovplyvňujú, koľko z okolitej krajiny sa podarí z vrcholu obdivovať. Aj samotné skalné útvary a staré stromy však stoja za návštevu. Vrchol má svoje čaro aj vtedy, keď sa výhľady neotvárajú do takej diaľky, ako by si človek želal.
Výhľady
Osobitnú pozornosť púta aj reliéf Panny Márie s dieťaťom, vyobrazený na kameni neďaleko kríža. Spolu s okolitými skalami a pokrútenými stromami dotvára atmosféru vrcholu, ktorý nepôsobí iba ako cieľ turistickej trasy, ale aj ako miesto na chvíľu zastavenia a zamyslenia.
Po krátkom oddychu sa vydávam na zostup. Chodník od vrcholu prudšie klesá a postupne sa opäť ponára do lesa. Po otvorenejšom hrebeni sa tak vraciam do zeleného sveta stromov, kde sa mení svetlo aj atmosféra. Zostup si vyžaduje o niečo väčšiu pozornosť, najmä na strmších miestach, no cesta pokračuje ďalej lesným terénom.
Po príchode do oblasti Vývratu ma čaká ďalší úsek smerom ku Kuchyni. Chodník vedie pomedzi hustejší mladý les, ktorý pôsobí celkom odlišne od starších porastov na hrebeni. Stromy sú tu hustejšie a výhľady sa na chvíľu strácajú, no postupne sa les začína otvárať a predomnou sa objavuje lúka nad obcou Kuchyňa.
Práve tu ma čaká jedno z najkrajších zakončení celej túry. Lúka je posiata jesienkami, ktoré jej dodávajú jemný farebný nádych a vytvárajú príjemnú jesennú atmosféru. Po dlhšom putovaní lesom je to vítaná zmena. Otvorený priestor ponúka výhľady na obec Kuchyňa a jej okolie a človek si tu môže naposledy vychutnať pohľad na krajinu, ktorou počas dňa prechádzal.
A tu moja cesta končí...
Cesta zo Zochovej chaty až do Kuchyne mi ukázala oblasť Vysokej z viacerých strán. Od historických miest spätých so životom Huncokárov cez gaštanovú Čermákovu záhradu až po skalnatý vrchol s pokrútenými stromami a ďalekými výhľadmi. Každý úsek mal inú atmosféru a spolu vytvorili pestrú turistickú trasu, na ktorej sa striedali prírodné zaujímavosti s pripomienkami minulosti.
Ak hľadáte túru, ktorá spája prírodu, históriu, nevšedné stromy, skalnatý vrchol a pekné výhľady, Vysoká rozhodne stojí za návštevu.