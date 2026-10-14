Po stopách rodu Apponyi v Oponiciach, Apponyiho poľovnícke múzeum

Apponyiho poľovnícke múzeum sídli v Malom kaštieli pri ceste z Oponíc do Súloviec a ukrýva približne 2 500 exponátov, vďaka ktorým sa návštevník môže na chvíľu preniesť do dávnych čias.
Samotná budova kaštieľa má za sebou pozoruhodný príbeh. Renesančný objekt v tvare písmena L vznikol v 16. až 17. storočí a pôvodne patril rodine Baratakovičovcov. V priebehu nasledujúcich období prešiel stavebnými úpravami, ktoré mu vtlačili barokové a neskôr aj empírové prvky. Jeho múry tak dodnes pripomínajú meniace sa architektonické štýly i dejiny ľudí, ktorí sa s týmto miestom spájali.
V 19. storočí získali kaštieľ Apponyiovci, jeden z významných šľachtických rodov spätých s Oponicami. Napriek tomu, že sa ich meno s budovou spája dodnes, samotní členovia rodu tu nikdy nebývali. Kaštieľ slúžil predstaviteľom veľkostatku a plnil predovšetkým praktickú funkciu. Jeho osud sa napokon zmenil aj v dôsledku finančných ťažkostí grófa Henricha Apponyiho, ktorý sa zadlžil na obecných daniach a kaštieľ odstúpil obci Oponice.
Budova sa následne stala svedkom ďalších premien. Počas prvej Československej republiky sídlila na jej prízemí žandárska stanica. Prvé poschodie využíval lekár MUDr. Šeley, ktorý tu mal svoju súkromnú ambulanciu, ale aj byt. Kaštieľ tak v tom čase neslúžil šľachte, ale každodenným potrebám miestnych obyvateľov. Jeho priestory sa stali súčasťou života obce a miestom, kde sa odohrávali príbehy úplne odlišné od tých, ktoré zažívali jeho niekdajší aristokratickí majitelia.
Významnejšia obnova budovy sa uskutočnila v 70. rokoch 20. storočia. Ďalší krok k jej novému využitiu prišiel v roku 1993, keď sa začalo s realizáciou Apponyiho múzea. Historické priestory tak získali nové poslanie, uchovávať a približovať kultúrne dedičstvo, ktoré by inak mohlo postupne upadnúť do zabudnutia.
Dnes sa v múzeu nachádza približne 2 500 exponátov, ktoré vytvárajú pestrú mozaiku minulosti. Návštevníci tu môžu obdivovať zbierky obrazov, dobové zariadenie a sakrálne predmety z miestneho kostola. Pozornosť púta aj časť slávnej Apponyiovskej knižnice, ktorá pripomína kultúrne a vzdelanostné zázemie rodu. Každý z týchto predmetov predstavuje malý kúsok príbehu a spoločne približujú svet, v ktorom sa prelínali šľachtické tradície, každodenný život i duchovné hodnoty.
Výrazné miesto v expozícii majú poľovnícke trofeje. Tie návštevníkom približujú poľovníctvo ako súčasť života šľachty a zároveň pripomínajú vzťah niekdajších majiteľov panstiev k okolitej prírode. Práve poľovnícka tematika dodáva múzeu osobitý charakter a umožňuje nahliadnuť do tradícií, ktoré mali v aristokratickom prostredí svoje pevné miesto. Za vystavenými trofejami sa však neskrýva iba predstava dávnych poľovačiek, ale aj obraz spoločenských zvykov a spôsobu života minulých generácií.
Múzeum ponúka aj pohľad na oveľa dramatickejšie stránky dejín. Medzi vystavenými predmetmi sa nachádzajú trosky spojeneckých lietadiel, ktoré sa počas druhej svetovej vojny zrútili v pohorí Tribeč, ako aj zbrane. Tieto exponáty vnášajú do prehliadky úplne inú atmosféru. Kým dobový nábytok či obrazy pripomínajú pokojnejšie stránky života v minulosti, pozostatky lietadiel a vojenská výzbroj hovoria o udalostiach, ktoré zasiahli krajinu aj jej obyvateľov. Pripomínajú, že dejiny regiónu netvorili iba šľachtické rody a ich sídla, ale aj vojnové roky, ktorých stopy možno v krajine objavovať dodnes.
Z exponátov múzea
Pri prehliadke pomáhajú návštevníkom zorientovať sa v jednotlivých témach aj informačné panely, ktoré prinášajú ďalšie zaujímavosti a historické súvislosti. Vďaka nim sa jednotlivé predmety nestávajú iba nemými exponátmi za sklom, ale získavajú svoj kontext a význam. Každý návštevník si tak môže z prehliadky odniesť nielen vizuálny zážitok, ale aj nové poznatky o minulosti Oponíc a širšieho okolia.
Apponyiho poľovnícke múzeum je miestom, kde sa história ukazuje v mnohých podobách. Rozpráva o osudoch šľachtického rodu, o premenách historickej budovy, o každodennom živote obce i o udalostiach druhej svetovej vojny. Malý kaštieľ, ktorý kedysi slúžil praktickým potrebám veľkostatku a neskôr miestnym obyvateľom, dnes uchováva spomienky na celé stáročia.
Ak sa vydáte po stopách rodu Apponyiovcov, návšteva tohto múzea vám umožní objaviť ďalšiu kapitolu oponickej histórie.