Po stopách rodu Apponyi v Oponiciach, Oponický kaštieľ

V tieni stáročných stromov, uprostred rozľahlého anglického parku, stojí kaštieľ, ktorý bol svedkom vzostupu i postupného úpadku rodu Apponyiovcov. Jeho múry by vedeli rozprávať o vzácnych knihách, významných návštevách, kráľovských osudoch aj o časoch, keď sa zdalo, že toto miesto navždy stratí svoj niekdajší lesk. Oponický kaštieľ však napokon dostal druhú šancu a jeho príbeh pokračuje dodnes.
Keď v roku 1645 poslední obyvatelia Oponického hradu opustili svoje niekdajšie sídlo, rodina Blažeja Apponyiho už bývala vo veľkom kaštieli priamo v obci. Šľachtický rod si tak postupne vytváral nové centrum svojho života, ktoré poskytovalo nielen pohodlnejšie bývanie, ale aj priestor na rozvoj kultúry, vzdelanosti a spoločenského života. Práve tu sa začala písať ďalšia kapitola dejín Apponyiovcov, ktorej najvzácnejším dedičstvom sa napokon stala knižnica.
Kaštieľ vyrástol v západnej časti Oponíc v priebehu 16. a 17. storočia. Jeho renesančno-baroková architektúra prirodzene zapadá do prostredia rozsiahleho anglického parku, ktorý dodnes dotvára atmosféru tohto historického miesta. Pôvodne išlo o dvojkrídlovú budovu s dvoma vežičkami. Výraznejšiu podobu získal kaštieľ počas prestavby v rokoch 1844 až 1846, keď sa zmenil na poschodovú trojkrídlovú stavbu s pôdorysom v tvare písmena U. Práve dostavba severného krídla mala pre budúcnosť kaštieľa mimoriadny význam. Našlo v ňom svoje miesto dedičstvo, ktoré presiahlo hranice Slovenska a svojou hodnotou sa zaradilo medzi významné knižné zbierky svojej doby.
Základy slávnej Apponyiovskej knižnice položil gróf Anton Juraj Apponyi v roku 1774 vo Viedni, kde pôsobil na cisárskom dvore. Bol človekom, ktorý si uvedomoval hodnotu vzdelania, umenia a kultúry. Do svojich zbierok získaval knihy a obrazy a podporoval aj hudobné talenty. Jeho záujem nepoznal úzke hranice a postupne sa mu podarilo vytvoriť knižný fond, ktorý na konci 18. storočia obsahoval viac ako 30-tisíc zväzkov. Vtedajšia Apponyiovská knižnica patrila k najbohatším knižným zbierkam v Európe a predstavovala skutočný poklad pre každého, kto sa zaujímal o poznanie, vedu, literatúru či umenie.
Keď gróf presunul svoje pôsobenie do Oponíc, rozhodol sa dať dostavať severné krídlo kaštieľa, ktoré malo slúžiť ako knižnica. Nebol to len priestor na odkladanie kníh. Bola to zbierka poznatkov a myšlienok, ktoré vznikali počas stáročí a prekonávali hranice krajín i jazykov. Medzi jej zväzkami sa nachádzali diela významných osobností európskej kultúry a vedy. Každá kniha v sebe niesla kúsok histórie a svedectvo o ľudskom úsilí porozumieť svetu.
Smrť Antona Juraja Apponyiho v roku 1817 však priniesla knižnici ťažké obdobie. Časť vzácnej zbierky sa rozpredala na aukciách vo Viedni, Londýne a Prahe. Do Prahy bolo prevezených približne 10-tisíc zväzkov, z ktorých sa vydražilo 1 302 kusov. Osud ostatných kníh zostáva nejasný. Kam sa podeli, kto ich získal a kde sa nachádzajú dnes, to sa už s istotou nevie. Rozptýlenie zbierky znamenalo nenahraditeľnú stratu, pretože každá takáto kniha predstavovala súčasť jedinečného historického celku.
Najťažšie chvíle však mali ešte len prísť. Po znárodnení v roku 1948 sa začalo obdobie úpadku, ktoré zasiahlo nielen samotnú knižnicu, ale aj celý kaštieľ. Miesto, ktoré kedysi žilo kultúrou a spoločenským ruchom, postupne strácalo svoju niekdajšiu podobu. Vzácne knihy potrebovali ochranu, odbornú starostlivosť a systematické usporiadanie. Bez nich hrozilo, že sa nenávratne poškodí ďalšia časť tohto výnimočného dedičstva.
Veľkú zásluhu na zachovaní knižného fondu mal františkánsky kňaz, literárny historik a knihovedec Dr. Vševlad Jozef Gajdoš. Napriek tomu, že mal za sebou skúsenosť politického väzňa, pustil sa do náročnej práce, ktorá si vyžadovala trpezlivosť, odbornosť a hlboký vzťah ku knihám. Z poverenia Matice slovenskej zbierku katalogizoval a vo svojom voľnom čase ju čistil, a to bez nároku na odmenu. Jeho práca pomohla uchovať tisíce vzácnych zväzkov, ktoré by inak mohli upadnúť do zabudnutia.
Dnes sa v Oponiciach nachádza približne 21-tisíc kníh, pričom viac ako 15-tisíc z nich patrí do pôvodnej Apponyiovskej zbierky. Ďalšie diela pochádzajú zo Zayovskej knižnice. Medzi zachovanými pokladmi sú knihy v dvanástich jazykoch a diela autorov, ktorých mená dodnes predstavujú míľniky svetovej kultúry a poznania. Nájdeme tu práce spájané s Leonardom da Vincim, Galileom Galileim, Dantem Alighierim či Niccolòm Machiavellim. Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj staré biblické tlače, napríklad Biblia Germanica z roku 1477 a vydanie Lutherovho prekladu Biblie z roku 1554. Tieto knihy nie sú iba starými predmetmi za sklom. Sú svedkami čias, keď sa poznatky šírili pomaly, tlačené slovo malo mimoriadnu hodnotu a každá zachovaná kniha mohla prežiť celé generácie svojich čitateľov.
Apponyovská knižnica (Bibliotheca Apponiana)
Oponický kaštieľ však nebol iba miestom vzdelanosti a zhromažďovania vzácnych kníh. V jeho dejinách sa odráža aj životný štýl šľachty, jej spoločenské kontakty a túžba po dobrodružstve. S posledným majiteľom z rodu Apponyiovcov, Henrichom Apponyim, sa spája obdobie, ktoré bolo v mnohom protikladom kultúrneho odkazu jeho predkov.
Henrich Apponyi bol uhorským grófom, diplomatom a poslancom uhorského parlamentu, no zároveň aj cestovateľom, dobrodruhom a chovateľom líšok a noriek. Precestoval Áziu, Afriku i Ameriku a jeho život sa niesol v znamení spoločenských stretnutí, cestovania a neviazaného životného štýlu. Takýto spôsob života si však vyžadoval značné finančné prostriedky. Henrich sa postupne zadlžoval a jeho hospodárenie prispelo k úpadku panstva. Zomrel v roku 1935 v Berlíne vo veku päťdesiat rokov za okolností, ktoré zostali nejasné. S jeho smrťou sa uzavrela významná kapitola dejín rodu Apponyiovcov v Oponiciach.
Henrichovým priateľom bol aj americký miliardár Thomas Cordeza, ktorého rovnako priťahoval spoločenský život a dobrodružstvá. Oponice ho natoľko očarili, že si od Henricha prenajal kaštieľ v neďalekých Kovarciach. Do jeho životného príbehu sa zapísala aj jedna z najznámejších námorných tragédií. Thomas sa spolu so svojou matkou plavil na Titanicu, ktorý sa po náraze do ľadovca potopil. Obaja však katastrofu prežili. Napriek priateľstvu s Henrichom mu Thomas nepomohol ani v čase, keď sa gróf ocitol vo vážnych finančných problémoch. Aj takýto príbeh pripomína, že za honosnými sídlami a spoločenským leskom sa často skrývali zložité osobné vzťahy a osudy.
Oponické panstvo priťahovalo aj ďalšie významné osobnosti. Navštívili ho bratia amerického prezidenta Theodora Roosevelta a v roku 1910 zavítal do Oponíc aj samotný Theodore Roosevelt. Medzi návštevníkmi bol tiež indický maharadža. Kaštieľ sa tak stal miestom stretnutí ľudí z rôznych častí sveta, ktorí sem prichádzali za spoločnosťou, oddychom i zábavou. Spoločenský život tu mal svoju vlastnú atmosféru a nevyhýbal sa ani neobyčajným udalostiam. Podľa tradovaného príbehu tancovala na biliardovom stole v knižnici aj slávna Josephine Bakerová. Predstava, že v priestore obklopenom vzácnymi knihami a stáročnou históriou sa odohrávali takéto chvíle, dodáva miestu osobitý pôvab.
S Oponicami sa spája aj príbeh dvoch sestier, Geraldiny a Virgínie, ktoré tu prežili časť svojho detstva. Geraldina sa neskôr vydala za albánskeho kráľa Ahmeda Zogu I. a stala sa prvou a zároveň jedinou kráľovnou v dejinách Albánska. Jej životný príbeh ju zaviedol ďaleko za hranice krajiny, v ktorej vyrastala. Zomrela v Tirane v roku 2002. Jej sestra Virgínia ju prežila iba o dva týždne a zomrela v Budapešti. Osudy sestier pripomínajú, že Oponice neboli len miestom spätým s dejinami jedného šľachtického rodu, ale aj východiskom životných ciest, ktoré sa neskôr pretli s európskymi a svetovými dejinami.
Po smrti Henricha Apponyiho prešiel kaštieľ do vlastníctva rodiny Slezákovcov. V roku 1948 bol znárodnený a neskôr sa jeho osud spojil so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, ktorej patril od roku 1980. Historická budova však postupne chátrala a jej niekdajšia krása sa vytrácala pod nánosmi času. Ešte v nedávnej minulosti tak hrozilo, že sa z nej stane iba tichá pripomienka zašlej slávy.
Zlom nastal v roku 2006, keď značne schátraný kaštieľ odkúpila spoločnosť I&P Slovakia. V rokoch 2007 až 2011 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá mu vrátila dôstojnosť a umožnila jeho nové využitie. Historické priestory sa premenili na štvorhviezdičkový hotel, vďaka čomu kaštieľ opäť ožil a získal možnosť privítať návštevníkov. Obnova mu priniesla novú funkciu, no zároveň zachovala spojenie s minulosťou, ktorá je v Oponiciach prítomná na každom kroku.
Súčasťou areálu je aj rozľahlý anglický park, ktorý pozýva na pokojné prechádzky a oddych v tieni stromov. Jeho priestor dopĺňajú dva tenisové kurty s umelým osvetlením. Park a kaštieľ spoločne vytvárajú miesto, kde sa historická architektúra stretáva so súčasným životom. Návštevník tu môže vnímať nielen krásu starého šľachtického sídla, ale aj premenu, ktorou prešlo počas stáročí.
Príbeh Apponyiovcov sa v Oponiciach nekončí iba pri honosných miestnostiach, vzácnych knihách a menách slávnych návštevníkov. Jeho súčasťou je aj rodinná hrobka pod kostolom svätého Petra a Pavla, kde je pochovaný Henrich Apponyi. Práve tam sa symbolicky uzatvára život posledného majiteľa kaštieľa z tohto šľachtického rodu.
Oponický kaštieľ je dnes miestom, kde sa minulosť stretáva s prítomnosťou. Jeho dejiny rozprávajú o veľkolepej knižnej zbierke, ktorá prežila rozpredaj aj obdobie zanedbávania, o šľachticoch, ktorých životy sa odohrávali na pozadí veľkých historických udalostí, aj o významných návštevníkoch, ktorí sem zavítali z rôznych kútov sveta. Pripomínajú nám, že hodnota historických miest nespočíva iba v ich architektúre či honosnosti, ale predovšetkým v príbehoch, ktoré uchovávajú. A kým sa v Oponiciach zachovávajú vzácne knihy a kaštieľ naďalej víta návštevníkov, odkaz rodu Apponyiovcov zostáva živou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva.