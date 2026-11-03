Pod korunami vzácnych stromov, historický park v Topoľčiankach

Park sa rozprestiera v okolí známeho zámku a už stáročia vytvára jedinečnú scenériu, v ktorej sa majestátne stromy, pokojné vodné plochy a historické stavby stávajú súčasťou jedného harmonického celku. Nie je to však len miesto na príjemnú prechádzku. Každá jeho časť v sebe ukrýva kúsok histórie a pripomína ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho vznik a podobu.
Korene parku siahajú až do 16. storočia a spájajú sa s menom Jána Topoľčianskeho, prezývaného Turkobijec, ktorý bol majiteľom topoľčianskej pevnosti. Skutočnú parkovú podobu však tomuto priestoru vtisol až gróf Ján Nepomuk Keglevich de Buzin, vlastník zámku a panstva Topoľčianky v prvej polovici 19. storočia.
Najväčšia časť parku vznikala počas 20. a 30. rokov 19. storočia. Na jeho budovaní pokračoval aj grófov syn Štefan, ktorý nadviazal na otcove predstavy o vytvorení reprezentatívneho šľachtického sídla obklopeného krásnou prírodnou scenériou. Postupne tak vznikal priestor, ktorý nebol iba ozdobou zámku, ale aj miestom oddychu, stretnutí a prechádzok.
Významnú úlohu pri formovaní dnešnej podoby parku zohral aj záhradník Vojtech Srnad. Do Topoľčianok prišiel v roku 1878 a postupne sa vypracoval na vrchného panského záhradníka. Práve jeho práca sa výrazne podpísala pod premenu anglického parku do podoby, ktorú poznáme dnes. Jeho cit pre krajinu a záhradnú architektúru pomohol vytvoriť harmonické prostredie, v ktorom má každá drevina, chodník či vodná plocha svoje miesto.
Park bol vybudovaný v prírodno-krajinárskom, respektíve anglickom štýle. Jeho čaro spočíva predovšetkým v prirodzenosti. Na rozdiel od prísne geometrických záhrad tu nenájdeme iba pravidelné línie a symetrické záhony. Dominujú voľne komponované skupiny stromov, majestátne solitéry, romantické zákutia, aleje a vodné plochy, ktoré plynulo prechádzajú do okolitej prírody. Aj napriek neskoršiemu rozširovaniu a zmenám vlastníkov si park zachoval svoj pôvodný krajinársky charakter.
Po skončení prvej svetovej vojny sa park stal majetkom československého štátu. Od roku 1921 je v správe Štátnych lesov, ktoré pokračujú v starostlivosti o toto vzácne historické a prírodné dedičstvo.
Na prechádzke parkom
Neodmysliteľnou dominantou celého areálu je zámok Topoľčianky, známy aj ako letné sídlo československých prezidentov. Jeho historická architektúra vyniká uprostred zelene a spolu s parkom vytvára jeden z najpôsobivejších zámockých areálov na Slovensku.
Pri prechádzke parkom však návštevníci objavia aj množstvo ďalších zaujímavých stavieb a romantických zákutí. Pozornosť púta poľovný zámoček, rozárium, Žltý mlyn, jazierko s baštou či kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Atmosféru dotvárajú besiedky a ďalšie drobné architektonické prvky, ktoré akoby pozývali na chvíľu spomaliť a vychutnať si pokoj tohto miesta.
Osobitnou zaujímavosťou je vodný systém, ktorý bol vybudovaný na zásobovanie jazierok a fontán. Umelý kanál privádza vodu z potoka Leveš a vytvára tak dôležitú súčasť parkovej kompozície. Voda tu nie je len praktickým prvkom, ale aj estetickým doplnkom, ktorý umocňuje romantický charakter celého prostredia.
Veľkým bohatstvom parku je jeho drevinové zloženie. Rastie tu približne 200 druhov drevín, medzi ktorými sa nachádzajú aj vzácne a pozoruhodné exempláre. K najvýznamnejším patrí majestátny sekvojec mamutí, elegantná sofora japonská, céder libanonský či prastaré ginko dvojlaločné. Tieto dreviny zaujmú nielen svojím vzhľadom, ale aj vekom, rozmermi a jedinečným charakterom. Niektoré z nich pôsobia ako živí pamätníci čias, keď park získaval svoju dnešnú podobu.
Pri prechádzke pod ich rozložitými korunami si človek uvedomí, akú hodnotu má miesto, o ktoré sa celé generácie starali záhradníci a správcovia. Stromy poskytujú príjemný tieň počas horúcich dní, chodníky lákajú na pokojné prechádzky a pohľad na historické stavby vytvára atmosféru, ktorú len ťažko nájdeme inde.
Dnes je park v Topoľčiankach obľúbeným miestom oddychu, stretnutí a načerpania novej energie. Či už sem človek zavíta kvôli histórii, vzácnym stromom, romantickým zákutiam, vždy tu nájde niečo, čo ho osloví.
Park je viac než len zeleným priestorom v okolí historického zámku. Je živým svedectvom minulosti, výsledkom práce mnohých generácií a vzácnym miestom, kde sa história prirodzene prelína s krásou prírody. A práve v tom spočíva jeho najväčšie čaro, dokáže návštevníka preniesť do iného sveta, v ktorom sa nikam neponáhľa a stačí si len vychutnať ticho, vôňu stromov a pokoj pod ich majestátnymi korunami.