Prázdninové dobrodružstvá - Bratislavský hrad

Hradný kopec bol osídlený už v dávnej minulosti. V keltskom období tu vzniklo významné sídlo a neskôr sa v tejto oblasti prejavil aj vplyv Rímskej ríše. Z keltského obdobia pochádzajú známe strieborné mince označované ako biateky.
V období Veľkej Moravy bol hradný kopec dôležitým slovanským hradiskom, ktoré malo strategickú polohu nad Dunajom a chránilo významnú križovatku obchodných ciest. Hrad bol mocenským i duchovným centrom. Z tohto obdobia pochádzajú aj základy trojloďovej baziliky z druhej polovice 9. storočia.
Neskôr sa hrad stal kráľovským sídlom a významným bodom obrany hraníc Uhorského kráľovstva. Mimoriadne významné obdobie prišlo v 18. storočí, keď sa Bratislavský hrad za vlády Márie Terézie zmenil na reprezentatívne a pohodlné šľachtické sídlo. Práve vtedy prešiel veľkolepou barokovou prestavbou.
Na Bratislavskom hrade žila aj dcéra Márie Terézie, spolu so svojím manželom Albertom Sasko-Tešínskym, ktorý pôsobil ako uhorský miestodržiteľ. Hrad tak nebol iba miestom panovníckych návštev, ale na určitý čas aj skutočným domovom členov panovníckej rodiny.
Počas svojej existencie prešiel hrad viacerými prestavbami, ktoré menili jeho podobu podľa potrieb jeho obyvateľov i podľa umeleckých slohov jednotlivých období. Okrem kráľovského sídla slúžil aj ako kasárne a neskôr sa stal miestom vzdelávania. V súvislosti s reformami Jozefa II. tu pôsobil generálny seminár, ktorý významne prispel k rozvoju vzdelanosti. Medzi jeho študentov patrili aj Anton Bernolák a Juraj Fándly.
V roku 1811 vypukol na hrade ničivý požiar, ktorý zmenil honosné sídlo na ruinu. Hrad potom desaťročia chátral. Až v roku 1953 sa začalo s jeho rozsiahlejšou rekonštrukciou, ktorá trvala do roku 1968. Ďalšie obnovy pokračovali aj neskôr.
Bratislavský hradný areál a výhľady
Súčasťou areálu je baroková záhrada vybudovaná v roku 2016, pričom sa vychádzalo z historických podkladov a nákresov záhradného architekta, ktorý ju projektoval pre Máriu Teréziu.
Dnes je Bratislavský hrad významným kultúrnym, reprezentačným a turistickým centrom. Nachádza sa v ňom Historické múzeum Slovenského národného múzea, priestory hradu slúžia na štátne reprezentačné účely a počas roka sa tu konajú rôzne podujatia pre verejnosť.
V prízemnej časti hradného paláca vám svoje dvere otvára Klenotnica s výnimočnou expozíciou „SANDRIK: Účelné, najlepšie a najvkusnejšie“. Predstavuje reprezentatívny výber historických výrobkov slávnej slovenskej továrne na kovovýrobu a striebro.
V podzemí hradu sa nachádzajú archeologické vykopávky z minulosti osídlenia hradného kopca.
Na prvom poschodí a ďalších poschodiach sú to sakrálne pamiatky ako aj reprezentačné priestory. Zážitkom je aj výstup do Korunnej veže odkiaľ je krásny výhľad na mesto a okolie.
Výhľady z veže.
K návšteve hradu však nepatria iba dejiny a múzejné expozície. Veľkým lákadlom sú aj nádherné výhľady na Bratislavu, Dunaj a široké okolie. Z hradného kopca možno za dobrej viditeľnosti dovidieť ďaleko za hranice Slovenska. Príjemné prostredie hradného areálu, upravené priestory a blízkosť historického centra robia z Bratislavského hradu miesto vhodné nielen na poznávanie histórie, ale aj na oddych a prechádzku.
S hradom sa spája aj množstvo legiend. Jedna z nich rozpráva o záhadnom čarodejníkovi Klingsorovi. Hradní páni sa vraj jedného rána zobudili vo veľkom neporiadku – voda z vedier bola vytečená, obrazy popadané a porcelán rozbitý. Strážcovia počas noci nič nezvyčajné nezbadali. Jedna múdra starenka však hradnej panej prezradila, že čarodejník sa z času na čas vracia do svojho rodného Nemecka a hrad obráti, aby si na „stolčeku“ oddýchol a pokochal sa výhľadom na Dunaj.
Keď ho vraj hradná pani požiadala, aby si na oddych našiel iné miesto, čarodejník súhlasil. Odvtedy podľa legendy Bratislavský hrad pevne stojí na svojom kopci.
Bratislavský hrad je dnes miestom, kde sa stretávajú dejiny, kultúra, legendy a krásne výhľady. Pre domácich návštevníkov je pripomienkou bohatej minulosti Bratislavy a Slovenska, pre zahraničných hostí zase atraktívnym miestom, kde môžu spoznať históriu mesta a zároveň si vychutnať príjemnú atmosféru a panorámu Bratislavy. Je to miesto, ktoré stojí za návštevu nielen raz, ale aj opakovane – pretože pri každej návšteve môže odhaliť ďalší zo svojich príbehov.