Prázdninové dobrodružstvá - Rozhľadňa na vrchu Briava

Na vrchu Briava vyrástla 14 metrov vysoká rozhľadňa, z ktorej sa otvárajú pôsobivé výhľady na okolité pohoria. Jej návšteva pritom nevyžaduje náročnú túru, a preto môže byť príjemným cieľom výletu pre rodiny s deťmi, seniorov aj všetkých, ktorí si chcú na chvíľu oddýchnuť od každodenného ruchu.
K rozhľadni vedie od horského hotela Husárik mierne stúpajúca kamenistá cesta. Už počas samotného výstupu sa medzi stromami postupne otvárajú pohľady do okolitej krajiny a návštevník tak má pocit, že odmenou nebude až samotný vrchol. Cesta je zároveň dostatočne nenáročná na to, aby ju zvládli aj menej zdatní turisti.
Cestou k rozhľadni
Za návrhom rozhľadne Briava stojí architekt Ing. Stanislav Mikovčák, ktorý je podpísaný aj pod viacerými rozhľadňami na Kysuciach. Stavba vznikla vďaka cezhraničnej spolupráci miest Čadca a Valašské Meziříčí, čo zároveň pripomína, že turistické projekty dokážu prepájať regióny aj ľudí na oboch stranách hranice.
Z vyhliadkovej plošiny sa možno pokochať panorámou Moravsko-sliezskych Beskýd, Malej Fatry či Javorníkov. Pri priaznivom počasí sa krajina pred očami návštevníka rozprestiera do širokého okolia a rozhľadňa tak ponúka ideálne miesto na zastavenie, fotografovanie a chvíľu tichého pozorovania okolitej prírody.
Hoci je rozhľadňa pomerne nová, už si postupne nachádza svoje miesto medzi obľúbenými výletnými cieľmi na Kysuciach. Jej veľkou výhodou je práve dostupnosť a nenáročnosť trasy. Menším nedostatkom zatiaľ zostáva absencia lavičiek či prístrešku v bezprostrednom okolí rozhľadne. Tie by určite ocenili najmä rodiny a návštevníci, ktorí by si chceli výlet predĺžiť a pri krásnych výhľadoch si chvíľu posedieť. Keďže ide o novú lokalitu, je možné, že sa časom dočká aj ďalšieho vybavenia.
Výlet na rozhľadňu tak môže byť príjemným spojením pohybu, prírody a krásnych výhľadov. A keďže po návrate vedie cesta späť k horskému hotelu Husárik, výlet možno zakončiť aj pri občerstvení. Rozhľadňa na vrchu Briava je jednoducho miestom, kam sa oplatí vybrať nielen raz, najmä preto, že okolité hory vyzerajú pri každej návšteve trochu inak.