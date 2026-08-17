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17. aug 2026 o 14:24
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Prázdninové dobrodružstvá - Železná studnička a cez rozhľadňu na Kamzík

Tento krát sme sa vybrali do Bratislavského lesoparku, ktorý ukrýva množstvo miest, kde sa dá na chvíľu zabudnúť na ruch veľkomesta.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Prázdninové dobrodružstvá - Železná studnička a cez rozhľadňu na Kamzík
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Jedným z najobľúbenejších oddychových miest obyvateľov mesta je areál Železnej studničky a Partizánskej lúky, ktorý ponúka príjemnú kombináciu lesa, vody, športu, oddychu aj zaujímavých historických miest. Výlet sem si pritom môžu užiť rodiny s deťmi, turisti, cyklisti aj tí, ktorí si chcú jednoducho sadnúť do tieňa stromov a načerpať nové sily.

Partizánska lúka a Železná studnička sú dve časti Mlynskej doliny v Bratislave. Partizánska lúka leží v jej dolnej časti a svoje pomenovanie získala v súvislosti so stretnutiami partizánov a podujatiami pripomínajúcimi Slovenské národné povstanie. Vyššie v doline sa nachádza Železná studnička, ktorej názov súvisí so železitou vodou. V 19. storočí tu dokonca vznikli kúpele známe ako Ferdinandove kúpele. Ich história sa však postupne skončila a areál bol v roku 1970 asanovaný.

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Dnes je Železná studnička predovšetkým miestom oddychu a výletov. Z centra Bratislavy sa sem dá pohodlne dostať aj verejnou dopravou. Už samotný príchod ponúka zaujímavú historickú zastávku, Červený most. Cez most vedie železničná trať, po ktorej sa vlaky pohybujú už od roku 1848. Išlo o významnú železničnú stavbu v dejinách Slovenska a dodnes pripomína obdobie, keď sa železnica začala výrazne zapisovať do života Bratislavy a jej okolia.

Červený most
Červený most 
Obrázok blogu

Celým areálom preteká potok Vydrica, ktorá zohrala dôležitú úlohu aj v minulosti. Jej voda napájala sústavu štyroch rybníkov a využívali ju miestni mlynári. Stopy po niekdajšom hospodárskom využití doliny dnes dopĺňa pokojná atmosféra lesa a vody, vďaka ktorej patrí toto miesto medzi obľúbené bratislavské výletné lokality.

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Postupne od 19. storočia sa charakter Mlynskej doliny menil a čoraz viac sa využívala na rekreáciu. Dnes tu nájdeme detské ihriská, hojdačky, preliezačky, športoviská aj fitness prvky. Na svoje si preto prídu deti rôzneho veku a rodičia nemusia vymýšľať zložitý program. Stačí pohodlná obuv, trochu času a chuť vyraziť do lesa.

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Obrázok blogu

Ak máme chuť pokračovať ďalej, môžeme sa zo Železnej studničky vydať po červeno značenom turistickom chodníku, prípadne využiť niektorý z lesných chodníkov smerujúcich k lúke s rozhľadňou. Čaká nás príjemná prechádzka pod korunami stromov, ktorá je sama osebe zážitkom. Po čase sa pred nami otvorí priestor Amerického námestia. Napriek svojmu názvu nejde o klasické mestské námestie s ulicami a domami. Je to predovšetkým lesná lúka s altánkom, lavičkami a ohniskami, ktorá priam láka na krátku prestávku.

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Dominantou lúky je drevená rozhľadňa vysoká približne 15 metrov, ktorá tu stojí od roku 2016. Po vystúpaní hore sa nám otvorí pohľad do okolitej zelene a na ďalšie časti Bratislavského lesoparku. Zaujímavé pritom je, že z lúky môžeme vidieť aj ďalší cieľ našej trasy, Kamzík, s charakteristickou televíznou vežou.

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Americké námestie
Americké námestie 
rozhľadňa
rozhľadňa 

Výhľady z rozhľadne

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K televíznej veži Kamzík nás zavedie červená turistická značka.

lesnou cestou
lesnou cestou 
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Televízna veža Kamzík stojí na vrchole rovnomenného kopca v nadmorskej výške približne 433 metrov a so svojou výškou 195 metrov patrí medzi najvýraznejšie dominanty Bratislavy. Dokončená bola v roku 1975 a okrem svojej hlavnej vysielacej funkcie je zaujímavá aj pre návštevníkov. Nachádza sa tu reštauračné zariadenie aj výhľadové priestory, odkiaľ si možno Bratislavu pozrieť z úplne inej perspektívy. Žiaľ vyhliadková miestnosť je presklenná a počasie tiež neprialo výhľadom.

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televízna veža Kamzík
televízna veža Kamzík 
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Po návšteve Kamzíka však výlet ešte nemusí končiť. Tentoraz sa vydáme po modrej turistickej značke smerom na Nové Mesto.

Chodník nás postupne privedie z lesného prostredia bližšie k mestu. Popri ceste sa nachádza aj krížová cesta so štrnástimi zastaveniami. Začína sa neďaleko Národného onkologického ústavu a vysvätená bola v roku 2018. Vznikla aj ako miesto pokoja a stíšenia pre pacientov okolitých zdravotníckych zariadení a ich blízkych.

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Práve spojenie prírody, histórie a miest určených na oddych robí z tejto trasy jeden z príjemných spôsobov, ako stráviť deň v Bratislave bez toho, aby sme museli opustiť mesto. Za niekoľko hodín sa dá prejsť od potoka a rybníkov cez lesné chodníky a rozhľadňu až k jednej z najznámejších bratislavských dominánt.

Bratislava má oveľa viac tvárí, než aké poznáme z rušných ulíc centra. Železná studnička, Partizánska lúka, Kamzík aj okolité lesy sú dôkazom, že za dobrodružstvom nemusíme cestovať ďaleko.

 

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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