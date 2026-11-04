Prechádzka parkom kadiaľ kráčali dejiny, Brodziansky park

V tieni mohutných historických stromov sa tu ukrýva príbeh niekdajšieho šľachtického sídla, významných osobností slovenskej a ruskej literatúry, ale aj čias, keď areálom pretekal potok a romantické zákutia dotvárali malé kaskády a drevené mostíky. Dnes je park stále miestom s neopakovateľnou atmosférou, no niektoré jeho čaro postupne mizne.
História brodzianskeho parku je neodmysliteľne spätá s miestnym renesančným kaštieľom a jeho niekdajšími majiteľmi, rodinou Friesenhofovcov. Práve v 19. storočí sa začala písať jedna z najzaujímavejších kapitol tohto miesta. Rakúsky diplomat a viedenský bankár Gustáv Vogel von Friesenhof získal kaštieľ v rokoch 1844 až 1846 a rozhodol sa pretvoriť aj jeho okolie. Park nechal upraviť a vysadiť v ňom domáce, ale aj cudzokrajné dreviny. Vďaka tomu získal areál podobu romantického prírodného prostredia, ktoré malo byť nielen reprezentatívnym priestorom šľachtického sídla, ale aj miestom oddychu a spoločenského života.
Osobitné miesto v dejinách Brodzian patrí jeho druhej manželke Alexandre Gončárovej, švagrinej slávneho ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Práve ona priniesla do tohto kúta Slovenska výrazný nádych ruskej kultúry. Brodzany sa postupne stali miestom stretávania osobností literatúry a umenia a miestom, kde sa prirodzene prepájali slovenské a ruské kultúrne vplyvy.
Aj dnes možno túto výnimočnú atmosféru v parku aspoň čiastočne precítiť. Medzi starými stromami sú umiestnené busty významných osobností slovenskej a ruskej literatúry. Návštevníci tu môžu stretnúť podobizne Alexandra Sergejeviča Puškina, Leva Nikolajeviča Tolstého, Fjodora Michajloviča Dostojevského, ale aj slovenských literárnych velikánov Pavla Országha Hviezdoslava, Antona Bernoláka či Andreja Sládkoviča.
Park tak nie je iba zeleným priestorom v blízkosti historického kaštieľa. Je akousi galériou pod holým nebom, v ktorej sa príroda stretáva s literárnym dedičstvom. Prechádzka jeho chodníkmi môže byť zároveň malou cestou do minulosti, pripomienkou osobností, ktorých diela prekročili hranice krajín aj generácií.
Bohatá história a prírodné hodnoty parku sa odrazili aj v jeho ochrane. V roku 1984 bol vyhlásený za chránený park a v roku 1996 bol prekategorizovaný na chránený areál. Jeho rozloha sa pohybuje približne od 6,7 do 8 hektárov a vzťahuje sa naň tretí stupeň ochrany.
Napriek historickej a kultúrnej hodnote sa však ani tomuto miestu nevyhli problémy. Niektoré z bronzových búst boli v minulosti poškodené a ďalšie sa dokonca stali terčom krádeží. Je to smutná pripomienka toho, že kultúrne dedičstvo, ktoré by malo byť pýchou regiónu, si vyžaduje neustálu starostlivosť a ochranu.
Ďalšou výraznou zmenou, ktorú si všimnú najmä tí, ktorí park poznajú z minulosti, je osud potoka Geradza. Kedysi pretekal priamo areálom a dodával mu osobitné čaro. Jeho tok dopĺňali kaskády a romantické drevené mosty, ktoré dotvárali malebný charakter celého prostredia. Šum vody, zeleň a zákutia pod korunami stromov vytvárali atmosféru, akú dnes už v parku len ťažko nájsť.
Vody však postupne ubúdalo už v minulosti. Dlhodobo nepriaznivé podmienky a pretrvávajúce sucho napokon spôsobili, že potok úplne vyschol. Z niekdajšieho vodného toku zostala len jedna malá mláčka a zarastené koryto. Miesto, ktoré kedysi patrilo k najpôsobivejším prvkom parku, dnes pripomína skôr pozostatok niekdajšej romantickej scenérie.
Práve voda pritom dokáže zásadne ovplyvniť charakter historického parku. Kaskády, malé mostíky a zurčiaci potok vytvárali prirodzenú súčasť jeho atmosféry. Ich absencia je preto citeľnou stratou nielen z estetického, ale aj z návštevníckeho hľadiska. Brodziansky park síce nestratil svoju historickú hodnotu ani majestátnosť starých stromov, no jeho niekdajšia romantická podoba už nie je úplná.
Dominantou celého areálu zostáva renesančný kaštieľ, v ktorom dnes sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina. Expozície približujú život a tvorbu významného ruského básnika, ale aj osudy rodiny Friesenhofovcov, ktorá zanechala v dejinách Brodzian nezmazateľnú stopu.
Kaštieľ
Brodziansky park je tak miestom, kde sa stretáva niekoľko svetov. Svet šľachtickej histórie, ruskej a slovenskej literatúry, vzácnych drevín i prírodných premien. Jeho staré stromy stále ukrývajú príbehy minulosti a busty literárnych velikánov pripomínajú časy, keď sa tu stretávala kultúrna spoločnosť.
Prechádzka parkom
Pri návšteve parku však nemožno prehliadnuť ani to, čo sa z neho postupne vytráca. Poškodené či chýbajúce busty a vyschnuté koryto potoka sú mementom, že ani historicky cenné miesto nie je uchránené pred časom, zanedbaním či klimatickými zmenami.
Napriek tomu si Brodziansky park zachováva svoje jedinečné čaro. Je to miesto, ktoré stojí za návštevu nielen pre milovníkov histórie a literatúry, ale aj pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj v objatí starej zelene. A možno práve pri prechádzke pod jeho mohutnými stromami si človek najlepšie uvedomí, aké dôležité je chrániť to, čo nám zanechali predchádzajúce generácie, aby príbehy tohto výnimočného miesta mohli rozprávať aj tým, ktorí prídu po nás.