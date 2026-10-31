Schody, reťaze a výhľady, ktoré stoja za každú námahu, Zbojnícky chodníček

Či už sa vyberiete na známe Rozsutce, prejdete si čarovné Jánošíkove diery alebo sa vydáte po menej frekventovaných trasách, táto oblasť má vždy čo ponúknuť.
Hoci ma tentoraz lákali aj známe turistické ciele, rozhodla som sa pre Zbojnícky chodníček. Už dlhší čas som po ňom nekráčala a spomienky na jeho nádherné skalné scenérie a dychberúce výhľady ma presvedčili, že je najvyšší čas vrátiť sa sem. Navyše, na rozdiel od niektorých vyhľadávaných turistických trás v okolí Terchovej, tu človek môže nájsť aj o niečo viac pokoja.
Moja túra sa začína v Tiesňavách, kde sa nachádza menšie parkovisko. Odtiaľ ma modrá turistická značka vedie do skalnatého sveta, ktorý už od prvých metrov naznačuje, že tentoraz nepôjde o obyčajnú prechádzku. Trasa pokračuje cez strmé skalné partie až k smerovníku Malé Nocľahy a následne zostupuje do nádhernej doliny Obšívanka. Odtiaľ sa po žltej turistickej značke vraciam smerom do Terchovej.
Zbojnícky chodníček síce patrí medzi stredne náročné turistické trasy, no jeho náročnosť netreba podceňovať. Vedie mimoriadne exponovaným a strmým skalnatým terénom, v ktorom sa striedajú reťaze, oceľové tyče, kovové stúpačky, rebríky a schody. Rozhodne nejde o trasu vhodnú pre malé deti ani pre turistov bez potrebnej kondície a istoty pri pohybe v náročnom teréne.
Niektoré úseky si vyžadujú maximálnu pozornosť a rešpekt. V minulosti tu, žiaľ, došlo aj k smrteľným úrazom. Stačí nešťastné pošmyknutie či strata rovnováhy a následky môžu byť tragické. Preto treba postupovať opatrne, nespoliehať sa na istenie ako na náhradu vlastnej opatrnosti a dopriať si dostatok času na bezpečný prechod.
Hneď na začiatku si všímam, že od mojej poslednej návštevy sa tu mnohé zmenilo. Na najnebezpečnejších miestach pribudli ďalšie technické zábrany, reťaze a schody, ktoré majú turistom uľahčiť pohyb v strmom teréne. Výstup je síce miestami ešte náročnejší, no nové zabezpečenie dodáva niektorým úsekom väčší pocit istoty.
A tak začína moje malé dobrodružstvo. Predo mnou sú schody, za mnou ďalšie schody a zdá sa, že ich počet nemá konca. V hlave mi pritom neustále znie známa pesnička Richarda Müllera Po schodoch. Naozaj ich je tu neúrekom! Hovorím si však, že keď ich zvládol on vo svojej piesni, zvládnem ich aj ja v skutočnosti. A tak stúpam ďalej, schodík za schodíkom.
Jednotlivé úseky so schodmi sa striedajú s klasickým turistickým chodníkom. Na najexponovanejších miestach mi pri pohybe pomáha hrubý oceľový drôt pevne ukotvený do skaly. Každý ďalší krok si vyžaduje sústredenie, no zároveň sa začínajú otvárať prvé krásne pohľady do okolitej krajiny.
A práve tie sú najlepšou odmenou za vynaloženú námahu. Podo mnou sa rozprestiera hlboká dolina obklopená strmými skalnými stenami, v diaľke sa dvíha hrebeň Malej Fatry a postupne sa odkrývajú aj známe Tiesňavy, Rozsutce a mohutné skalné útvary. Človek sa pristihne, ako neustále zastavuje, obzerá sa a snaží sa zapamätať si každý jeden pohľad.
Skaly tu vytvárajú fascinujúce prírodné scenérie. Ich strmé steny, veže a bizarné tvary pôsobia miestami až rozprávkovo. Práve v takýchto chvíľach si uvedomujem, aké výnimočné miesta ukrýva Malá Fatra a koľko krásy sa nachádza aj mimo najznámejších turistických cieľov.
Po náročnejšom stúpaní sa chodník postupne vnára do lesa. Skalné vrcholy a veže, ktoré ma dovtedy sprevádzali, sa strácajú medzi stromami a atmosféra sa zrazu mení. Strmé skalné pasáže vystrieda lesné prostredie a po chvíli prichádzam k turistickému smerovníku Malé Nocľahy.
Tu sa však moje putovanie nekončí. Predo mnou je ďalší krásny, ale stále pomerne exponovaný úsek modrej turistickej značky, najskôr k výhľadom a potom smerom nadol do doliny Obšívanka.
Zostup je rovnako zaujímavý a vyžaduje si opatrnosť. Ani pri klesaní totiž netreba poľaviť v pozornosti, najmä na strmých a technicky náročnejších miestach.
Dolina Obšívanka patrí medzi najkrajšie zákutia tejto časti Malej Fatry. Má svoje osobité čaro, ktoré ešte umocňuje okolité skalnaté prostredie a príjemná lesná atmosféra. Zaujímavosťou je, že ide o najnižšie položené miesto s výskytom kosodreviny.
Pri plánovaní tejto túry je však dôležité myslieť aj na sezónnu uzáveru. Úsek turistického chodníka Obšívanka – Malé Nocľahy je každoročne v období od 1. marca do 15. júna uzavretý. Dôvodom je ochrana prírody, predovšetkým zabezpečenie pokoja pre hniezdenie chránených dravcov a bezpečné vyvedenie ich mláďat. Aj takéto obmedzenia nám pripomínajú, že v horách nie sme sami a ich prírodné bohatstvo si zaslúži našu ochranu.
Po prechode dolinou prichádzam k rázcestníku, kde opúšťam modrú značku a pokračujem po žltej smerom na Oravcové. Rozhodujem sa ešte pridať jednu menšiu zastávku, ktorá stojí za pozornosť.
Oravcové je nenápadný kopec týčiaci sa nad Terchovou, no svojou polohou ponúka pekné výhľady na okolité kopce a krajinu.
Nachádza sa tu zaujímavá Krížová cesta z roku 2006, ktorá je výnimočná nielen svojím umiestnením v prírode, ale aj originálnym výtvarným spracovaním.
Jednotlivé zastavenia tvoria kamenné kríže a sochy umiestnené priamo na zemi. Ich súčasťou sú výrazné sklenené detaily, ktoré dodávajú celému priestoru osobitý charakter. Kamenné a sklenené prvky vytvárajú zaujímavú kombináciu tradičného materiálu a modernejšieho umeleckého poňatia.
Na vrchole sa nachádza kamenný oltár a otvára sa odtiaľ pekný výhľad na okolitú krajinu. Po náročnom putovaní je to príjemné miesto na krátke zastavenie, oddych a obzretie sa za trasou, ktorú sme práve absolvovali.
Odtiaľto už moje kroky smerujú cez Terchovú späť na parkovisko v Tiesňavách. Za mnou zostáva množstvo schodov, strmé skalné úseky, reťaze, lesné chodníčky aj nádherné výhľady, ktoré sa mi počas celej túry vryli do pamäti.
Musím priznať, že táto trasa mi dala poriadne zabrať. Najmä nekonečné množstvo schodov preverilo moju kondíciu a miestami som už premýšľala, koľko ich ešte môže byť. No napriek námahe, ktorú si Zbojnícky chodníček vyžaduje, ani na chvíľu neľutujem, že som sa sem po rokoch vrátila.
Je to trasa, ktorá ponúka trochu iný pohľad na krásy Malej Fatry. Nie sú to len známe turistické dominanty, ktoré pozná takmer každý návštevník Terchovej. Sú to aj menej frekventované chodníčky, ukryté doliny, dramatické skalné steny a výhľady, ktoré si treba zaslúžiť vlastnými nohami.
A tak si na záver hovorím, že ešteže sme tých zbojníkov kedysi mali. Ktovie, či by sme bez nich objavili všetky tieto nádherné zákutia, ktoré dnes môžeme obdivovať. Zbojnícky chodníček mi opäť pripomenul, že tie najkrajšie zážitky často čakajú práve tam, kde sa človek musí trochu zapotiť, prekonať sám seba a vystúpiť o pár schodov vyššie. A hoci moje nohy po tejto túre určite potrebujú oddych, do týchto končín sa veľmi rada vrátim.