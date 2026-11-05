Sitno – tajomná hora, ktorá ukrýva legendu o zakliatych rytieroch

Sitno patrí bezpochyby medzi tie posledné. Najvyšší vrch Štiavnických vrchov, týčiaci sa do výšky 1 009 metrov nad morom, nie je iba obľúbeným turistickým cieľom neďaleko Banskej Štiavnice. Je to miesto opradené legendami, s fascinujúcou geologickou minulosťou, nádhernými skalnými scenériami a historickou rozhľadňou, ktorá patrí k najstarším na Slovensku.
Sitno sa dokonca považuje za kolísku európskej turistiky. A keď sa človek ocitne na jeho vrchole, obklopený skalami, lesmi a ďalekými výhľadmi, ľahko pochopí, prečo si táto hora získala také výnimočné postavenie.
Štiavnické vrchy sú najväčším sopečným pohorím na Slovensku. Ich dnešná podoba je pozostatkom obrovského stratovulkánu, ktorý vznikal v mladších treťohorách. Vtedajšia sopka bola skutočným prírodným kolosom. Dosahovala výšku až štyri kilometre a rozprestierala sa na ploche približne 2 200 km².
Z jej niekdajšej mohutnosti zostali dodnes zachované pozostatky, ktoré vytvorili základ súčasného masívu Štiavnických vrchov. Celé historické centrum Banskej Štiavnice sa pritom nachádza uprostred kaldery dávnej sopky.
Búrlivá sopečná činnosť zanechala v tejto oblasti aj ďalšie bohatstvo. Územie je popretkávané rudnými žilami zlata, striebra, medi a ďalších kovov, ktoré sa neskôr stali základom baníckej slávy Banskej Štiavnice.
A práve nad týmto dávnym sopečným svetom sa dnes vypína Sitno. Jeho andezitové bralá sú nielen výraznou dominantou krajiny, ale aj pripomienkou mohutných prírodných procesov, ktoré formovali túto časť Slovenska pred miliónmi rokov.
Našu cestu za krásami Sitna začíname pri jazere Počúvadlo. Toto obľúbené miesto pod úpätím hory je ideálnym východiskovým bodom na výstup. Čaká nás zeleno značený turistický chodník, ktorý nás postupne vyvedie z okolitého lesa až k skalnému vrcholu.
Trasa sa od začiatku nesie v znamení stúpania. Lesný chodník nás vedie stále vyššie, pričom jednotlivé úseky preveria našu kondíciu. Postupne sa dostávame na Tatársku lúku, kde sa krajina na chvíľu otvorí a ponúkne príjemné miesto na vydýchnutie.
Chodníkom na Sitno
Záverečná časť výstupu už naznačuje, že sme blízko cieľa, medzi stromami sa objavujú skaly. Pod vrcholom nás prekvapia schody, ktoré pomáhajú prekonať skalnatejší terén a dostávajú nás až k andezitovým bralám.
Sitno patrí medzi obľúbené turistické destinácie, preto sa najmä počas víkendov a sviatkov treba pripraviť na väčší počet návštevníkov. Ak si chceme vychutnať pokojnejšiu atmosféru lesa a vrcholových partií, ideálnou voľbou bude výlet počas pracovného dňa.
Keď sa konečne dostávame na skalné bralá, odmenou nám sú krásne pohľady na okolitú krajinu Štiavnických vrchov. Výhľad síce nie je úplne kruhový, no aj tak má svoje čaro. Členitá krajina, zelené lesy a vzdialené vrchy vytvárajú scenériu, pri ktorej sa oplatí na chvíľu zastaviť.
Výhľady zo skál
Andezitové skaly dodávajú miestu osobitý charakter. Ich mohutnosť a členitosť pripomínajú, že sa nachádzame na pozostatkoch niekdajšieho sopečného obra. Je to zvláštny pocit stáť na mieste, ktoré bolo pred miliónmi rokov súčasťou obrovského vulkanického centra.
Samotný vrchol Sitna tvorí trávnatá plošina nad skalami. Jej dominantou je drevená stavba štvorcového pôdorysu historická rozhľadňa, ktorá patrí k najstarším na Slovensku.
História sitnianskej rozhľadne siaha až do 18. storočia. V rokoch 1727 až 1736 ju dal postaviť Mikuláš Koháry, ktorý pôvodnú poľovnícku besiedku upravil na vyhliadkovú stavbu. V roku 1852 však rozhľadňa vyhorela. K jej obnove došlo až v roku 1886 zásluhou MUDr. Edmunda Viliama Téryho bol uhorského lekára, horolezca, organizátora a propagátora turistiky, ktorý prežil časť života na Slovensku..
Dnes má drevená stavba výšku približne 12 metrov a okrem vyhliadkovej funkcie slúži aj ako informačné centrum. Nachádzajú sa v nej expozície Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktoré približujú prírodné hodnoty tohto jedinečného územia.
Na vrchole sa nachádza aj Chata Andreja Kmeťa, kde si turisti môžu dopriať občerstvenie a podľa aktuálnych možností aj núdzový nocľah. Treba však počítať s tým, že jej prevádzka a otváracie hodiny sú sezónne.
Ďalšou výraznou dominantou vrcholovej plošiny je drevený kríž, známy aj ako kríž A. Kmeťa. Nachádza sa v blízkosti rozhľadne a predstavuje ďalší zaujímavý pamätný a vyhliadkový bod. V okolí nechýba ani rádiový a televízny vysielač Sitno, ktorý je neprehliadnuteľnou súčasťou vrcholovej scenérie.
Výhľady od chaty
Po krátkom oddychu na vrchole sa rozhodujeme, že na zostup využijeme inú cestu. Chceme spoznať aj severnú stranu skalného masívu, a tak sa vydávame trasou, ktorú som si v duchu pomenovala „Zážitková cesta pána C“.
Výhľad zo "zážitkovej" trasy
A zážitok to veru bol! Zostup sa postupne mení na dobrodružstvo, pri ktorom treba dávať pozor na každý krok. Trasa vedie skalnatým a miestami náročným terénom. Občas sa objavia pozostatky žltého turistického značenia, čo naznačuje, že tadiaľto v minulosti pravdepodobne viedla značená turistická trasa.
Na rozdiel od hlavného zeleno značeného chodníka tu nestretávame ani živú dušu. Niet sa veľmi čomu čudovať. Táto cesta rozhodne nepatrí medzi pohodlné turistické prechádzky a jej náročnosť môže menej skúsených turistov poriadne prekvapiť.
Napriek tomu má svoje neopakovateľné čaro. Najskôr obdivujem výhľady zo skalných partií, neskôr sa mi naskytá pohľad na mohutné andezitové bralá z opačnej perspektívy. A práve to je na takýchto menej frekventovaných miestach zaujímavé, krajinu môžeme spoznávať z úplne iného uhla.
Našťastie sa nám podarí úspešne napojiť na pôvodnú turistickú trasu. Celý zostup sa tak končí bez nepríjemností, hoci naň budem ešte dlho spomínať. A kto vie? Možno sa sem raz vrátim, aby som tento úsek dôkladnejšie zmapovala a lepšie spoznala jeho zákutia.
Samozrejme, pri podobných odbočeniach treba myslieť na bezpečnosť. Neznačený a náročný terén nie je vhodný pre každého a dobrodružstvo by nikdy nemalo byť dôležitejšie ako bezpečný návrat.
A tak sa naša cesta uzatvára tam, kde sa začala – pri jazere Počúvadlo.
Sitnianski rytieri stále čakajú
Sitno však nie je výnimočné iba svojou prírodou a históriou. Je opradené aj mnohými povesťami, z ktorých najznámejšia rozpráva o zakliatych rytieroch ukrytých v útrobách hory.
Podľa legendy boli rytieri synmi niekdajšieho hradného pána na Sitne, kniežaťa Stojmíra. Keď knieža ležalo na smrteľnej posteli, rozhodol sa rozdeliť svoj majetok podľa vtedajšej tradície. Celé dedičstvo zveril staršiemu synovi Tyrovi.
Mladší Želibor však s otcovým rozhodnutím nebol spokojný. Závisť a túžba po vlastnom panstve ho priviedli k tomu, že si na malom Sitne nechal postaviť vlastný hrad.
Medzi bratmi postupne narastalo napätie. Osudným sa im stala poľovačka, počas ktorej si obaja začali robiť nárok na uloveného jeleňa. Spor prerástol do bitky a dávny sľub, ktorý dali svojmu otcovi o spoločnom panovaní v jednote a mieri, upadol do zabudnutia.
Ich zmierenie sa pokúšal dosiahnuť pohanský kňaz Nákon. Bratia však jeho rady nepočúvali a odmietali sa vzdať svojich nárokov.
Kňaz sa napokon rozhodol potrestať ich kliatbou. Mocným hlasom zvolal, aby sa skaly Sitna neotvorili skôr, ako bude národ volať o pomoc. Až vtedy budú môcť bratia odčiniť svoj hriech.
V tej chvíli sa strhla silná búrka. Oblohu pretínali blesky a jeden z nich otvoril skalné bralo, ktoré oboch bratov pohltilo do svojich útrob.
Odvtedy vraj rytieri čakajú ukrytí v sitnianskych skalách. Podľa povesti sa každých sedem rokov brány hory otvárajú a spoza skál sa ozýva otázka: „Už?“
Ak sa však nedočkajú odpovede, zem sa opäť zatvorí a oni musia čakať ďalších sedem rokov.
Legenda hovorí, že sitnianski rytieri prídu Slovensku na pomoc vtedy, keď bude národu najhoršie. Vtedy sa konečne vyslobodia zo svojho kamenného väzenia a naplnia dávny sľub.
Hora, ku ktorej sa oplatí vrátiť
Sitno je miestom, kde sa stretáva dávna sopečná minulosť, bohatá história, krásna príroda a tajomné legendy. Ponúka turistické chodníky, skalné scenérie, výhľady, historickú rozhľadňu aj miesta, kde možno na chvíľu uniknúť každodennému ruchu.
Náš výlet sa síce začal aj skončil pri Počúvadli, no samotná cesta priniesla oveľa viac než len zdolanie najvyššieho vrchu Štiavnických vrchov. Od stúpania lesom cez skalné bralá až po dobrodružný zostup severnou stranou sme spoznali Sitno z viacerých podôb.
A keď sa človek dozvie aj príbeh o zakliatych rytieroch, začne sa na túto horu pozerať trochu inak. Možno pri ďalšej návšteve budeme na vrchole pozornejšie počúvať, či sa z hlbín skál predsa len neozve známe: „Už?“
Dovtedy si sitnianski rytieri musia na svoje vyslobodenie ešte počkať. A my máme o dôvod viac, prečo sa na túto legendami opradenú horu opäť vrátiť.