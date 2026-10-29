Skrytý poklad Štiavnických vrchov, Bralce a Kečka

Takým miestom sú aj Bralce, prírodná rezervácia ukrytá na rozhraní obcí Hliník nad Hronom a Lehôtka pod Brehmi, na úpätí Panskej hory v Štiavnických vrchoch. Čakajú tu skalné útvary, machom obrastené kamene, zaujímavé výhľady aj stopy dávnej ľudskej činnosti. To všetko možno objaviť počas približne päťkilometrového putovania po náučnom chodníku.
Prírodná rezervácia Bralce zaberá plochu 13,52 hektára. Chráneným územím sa stala v roku 1965 a v roku 1983 bola jej ochrana novelizovaná. Dôvodom ochrany je predovšetkým výnimočná príroda s výskytom vzácnej waldsténie trojlistej a ďalších pozoruhodných druhov rastlín a živočíchov. Tie tu nachádzajú vhodné podmienky v spoločenstvách reliktného charakteru, ktoré sa zachovali na kyslom vulkanickom podklade.
Bralce však nie sú zaujímavé iba z pohľadu prírodovedcov. Svojím členitým skalnatým terénom a nevšednou atmosférou dokážu zaujať aj turistov, ktorí radi objavujú menej známe zákutia našej krajiny.
Na cestu sa vydávam od autobusovej zastávky Lehôtka pod Brehmi, mlyn, kde sa začína náučný chodník. Prvý úsek vedie po asfaltovej ceste, no po chvíli sa trasa stáča do lesa. Spočiatku pohodlné stúpanie postupne vystrieda kamenistý povrch a človek začína tušiť, že toto miesto bude o niečo iné než bežná lesná prechádzka.
Pod nohami sa objavujú skaly, medzi stromami sa ukazujú členité skalné steny a v teréne pribúdajú priehlbiny i menšie jaskyne. Krajina pôsobí miestami až tajomne. Hrubé vrstvy machu pokrývajú kamene a vytvárajú výrazný kontrast medzi sýtozelenou farbou lesa a sivými odtieňmi vulkanickej horniny. Stačí sa na chvíľu zastaviť a rozhliadnuť, aby človek objavil množstvo drobných detailov, ktoré by pri rýchlej chôdzi ľahko prehliadol.
Za dnešnou podobou Braliec sa však neskrýva iba pôsobenie prírodných síl. Výraznú stopu tu zanechala aj ľudská činnosť. V minulosti sa v tejto oblasti ťažil trachyt, vulkanická hornina využívaná na výrobu mlynských kameňov. Tie sa odtiaľto prepravovali splavovaním po neďalekom Hrone a putovali do širokého okolia, ale aj za hranice krajiny.
Výroba mlynských kameňov mala v tejto oblasti dlhú tradíciu, ktorá pretrvala celé stáročia. Až modernizácia a zmeny mlynárskych technológií spôsobili, že v roku 1918 úplne zanikla. Dnes nám jej niekdajšiu existenciu pripomína samotný terén. Ťažba zanechala v skalách nezameniteľné stopy a vytvorila členité útvary, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tunajšej krajiny.
Pri prechádzke sa tak príroda prirodzene prelína s históriou. Skaly, ktoré dnes obdivujeme pre ich nevšedný vzhľad, kedysi predstavovali pracovisko kamenárov. Z horniny, ktorá sa tu po stáročia opracovávala, vznikali výrobky potrebné pre každodenný život. Dnes už namiesto zvuku nástrojov počuť najmä šum lesa a kroky návštevníkov na kamenistom chodníku.
Náučný chodník nás postupne privádza k prvej vyhliadke, z ktorej sa otvára pohľad na Hliník nad Hronom. V pozadí sa dvíha pohorie Vtáčnik a na severozápade sa nachádza Szabóova skala, ďalšia výrazná prírodná dominanta tohto kraja. Po úsekoch vedúcich lesom je to príjemná príležitosť zastaviť sa, nadýchnuť a vychutnať si výhľad na okolitú krajinu.
Od vyhliadky chodník mierne klesá, aby sa vzápätí opäť zdvihol smerom ku skalnému oknu. Skalnatý terén tu ukazuje svoju ďalšiu tvár. Kamenné more sa rozprestiera medzi stromami a mach postupne pokrýva jeho jednotlivé časti. Miestami vytvára mäkký zelený koberec na povrchu, ktorý by inak pôsobil nehostinne a drsne.
Hoci trasa nepatrí medzi mimoriadne dlhé ani náročné turistické výlety, rozhodne si vyžaduje pozornosť. Kamenistý povrch môže byť nerovný a pri pohybe treba sledovať každý krok. Najmä na miestach, kde sa chodník vinie pomedzi skaly, sa oplatí spomaliť a dopriať si dostatok času.
Ďalšie stúpanie nás privedie k zaistenému úseku s rebríkmi. Tie pomáhajú prekonať skalnatý terén a zároveň dodávajú putovaniu trochu dobrodružnejší charakter. Odmenou za výstup je ďalšia vyhliadka, tentoraz smerom na opačnú stranu Sklenoteplickej doliny. V diaľke sa črtá Szabóova skala a viditeľné sú aj Kapitulské bralá.
Nachádzame sa na vrchole Kečky, ktorá dosahuje nadmorskú výšku 440 metrov. Práve tu si človek naplno uvedomí, aká rozmanitá dokáže byť krajina na pomerne malej ploche. Lesy, skalné útvary a otvorené výhľady sa striedajú na každom kroku. Nie je potrebné zdolávať vysoké horské štíty, aby sa pred nami otvorila zaujímavá scenéria. Niekedy stačí vystúpiť na nenápadný kopec, ktorý si uchoval svoj prirodzený charakter.
Pod Kečkou sa nachádza aj jaskyňa a v tejto oblasti ich možno nájsť viacero. Tentoraz sa však na zostup k nej nevydávam a pokračujem po značenom náučnom chodníku.
Ten postupne stráca na strmosti a vedie späť lesom. Skalných útvarov ubúda a cesta sa pomaly mení na pokojnejšiu lesnú prechádzku.
Trasa nás napokon privedie na Janovu lúku, odkiaľ sa chodník opäť ponára medzi stromy. Záverečný úsek vedie po lesnej ceste, ktorá nás postupne vracia na miesto, kde sa celé putovanie začalo. Päťkilometrový okruh sa tak uzatvára a za sebou nechávame skalné steny, machové koberce i výhľady na okolité pohoria.
Pri plánovaní výletu však treba myslieť aj na charakter terénu. Napriek pomerne krátkej vzdialenosti by som túto trasu neodporúčala rodinám s malými deťmi. Dôvodom je najmä kamenistý a nerovný povrch, členitý terén a úseky s rebríkmi, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť. Vhodnejšia je pre návštevníkov, ktorí sa dokážu bezpečne pohybovať v skalnatom prostredí a neprekáža im občasné náročnejšie miesto na chodníku.
Bralce a Kečka možno nepatria medzi najvyhľadávanejšie turistické ciele Štiavnických vrchov, no práve v tom spočíva ich čaro. Namiesto davov návštevníkov tu človek nachádza pokoj, namiesto upravených chodníkov členitú prírodu a namiesto veľkých turistických atrakcií množstvo drobných objavov. Každý skalný výbežok, machom obrastený balvan či výhľad do doliny pripomína, že zaujímavé miesta nemusia byť vždy tie najznámejšie.
Bralce ponúkajú všetko, čo dokáže spríjemniť deň strávený v prírode, les, skaly, výhľady aj kúsok histórie. Sú miestom, kde sa oplatí spomaliť, vnímať okolie a nechať sa viesť samotným chodníkom. Ak hľadáte menej známy kút Slovenska, v ktorom sa spája prírodná krása s pozostatkami dávnej ľudskej činnosti, Panská hora a jej skalnaté zákutia môžu byť príjemným prekvapením.