Skrytý poklad Vtáčnika, Makovište

Jedným z nich je aj prírodná rezervácia Makovište, nenápadný, no o to fascinujúcejší kút Vtáčnika. Miesto, kde sa stretávajú mohutné skalné útvary, staré bukové lesy a ticho, ktoré občas preruší len zurčanie potoka. Ak hľadáte zákutia bez davov turistov, s krásnymi výhľadmi a prírodou, ktorá si zachovala svoj osobitý charakter, Makovište rozhodne stojí za objavenie.
Pohorie Vtáčnik je výsledkom treťohornej sopečnej činnosti. Jeho geologickú stavbu tvoria predovšetkým andezity, v menšej miere aj ryolity. Práve sopečný pôvod dal krajine jej nezameniteľnú podobu, ktorú dnes dotvárajú početné skalné útvary, strmé skalné steny a rozsiahle, prevažne bukové lesy. Makovište je jedným z miest, kde sa táto prírodná rozmanitosť ukazuje v celej svojej kráse.
Prírodnú rezerváciu Makovište nájdeme v katastri obce Kamenec pod Vtáčnikom, v Gepňárovej doline. Za maloplošnú prírodnú rezerváciu bolo vyhlásené v roku 1973 a platí tu najvyšší, piaty stupeň ochrany. Na samotný vrchol nevedie žiadny značený turistický chodník, čo je aj jedným z dôvodov, prečo toto územie zostáva mimo hlavného záujmu turistov. Jeho krása tak zostáva ukrytá pred väčšinou návštevníkov Vtáčnika.
Do Gepňárovej doliny sa dostávam autom. Nachádzajú sa tu dve možnosti parkovania a to na Pílach alebo pri chate Končitá. V okolí je niekoľko chát, pričom chata Končitá je poslednou s celoročnou prevádzkou. Ďalej už pokračuje cesta, na ktorej platí zákaz vjazdu.
Dolinou preteká Kamenský potok, ktorý svojím zurčaním sprevádza návštevníka na ceste do jej pokojnejších zákutí. Hoci má v tomto období o niečo menej vody, než býva zvykom, nedá mi to a prechádzku si predlžujem práve popri jeho toku. Voda si hľadá cestu pomedzi kamene, miestami vytvára drobné kaskády a jej zvuk príjemne zapadá do okolitej lesnej scenérie. Sú to práve takéto drobné okamihy, pre ktoré sa oplatí nikam sa neponáhľať.
Po návrate na lesnú asfaltovú cestu pokračujem ďalej Gepňárovou dolinou. Postupne sa cesta stáča doľava a ja sa dostávam pod skalné partie Makovišťa. Na prvý pohľad nenápadný chodníček ma privádza vyššie, priamo k skalným útvarom a vyhliadkam, z ktorých sa otvárajú pohľady do okolitej doliny.
Tu sa charakter krajiny výrazne mení. Les postupne odhaľuje svoje skalné zákutia a človek má pocit, akoby vstupoval do celkom iného sveta. Starý bukový les, zahalený do jesenných farieb, má neopakovateľnú atmosféru. Mohutné kmene, pokrútené konáre a stromy poznačené rokmi, počasím a prírodnými živlami vytvárajú scenérie, ktoré by nedokázal napodobniť ani ten najlepší umelec. Každý strom má svoj vlastný tvar a charakter. Medzi nimi sa objavujú skalné steny a veže, ktoré dodávajú tomuto miestu až rozprávkový nádych.
Vrchné partie Makovišťa lemujú pôsobivé skalné vyhliadky. Nachádzajú sa tu súvislé skalné steny, samostatné veže, bašty i rozsiahle sutiny, ktoré vznikli rozpadávaním skalných masívov. Jednotlivé skalné formy vytvárajú členitý a mimoriadne zaujímavý terén. Práve táto rozmanitosť a jedinečnosť skalných útvarov sú hlavným dôvodom, prečo bolo územie vyhlásené za chránené.
Vrcholové partie Makovišťa a výhľady.
Dominantou skalných partií je Medvedia veža. Na jej vrchole je osadený kríž a nachádza sa tu aj vrcholová kniha. Dostať sa na samotný vrchol však nie je také jednoduché. Vedie tam iba lezecká cesta, a tak je tento skalný bod dostupný predovšetkým skúseným lezcom. Aj bez výstupu naň však ponúkajú okolité skalné partie množstvo zaujímavých zákutí a výhľadov, ktoré stoja za zastavenie.
Pri prechádzaní týmto územím si človek čoraz viac uvedomuje, aké rozmanité a krásne dokáže byť pohorie Vtáčnik. Stačí odbočiť z frekventovanejších trás a objaviť miesta, kde príroda stále udáva vlastné pravidlá. Nikde sa neponáhľa, nič nepotrebuje dokazovať a jej krása sa ukazuje v každom detaile, či v starých bukoch, skalných stenách, machom obrastených kameňoch či v tichu lesných zákutí.
Po prejdení vrcholových partií sa rovnakou trasou vraciam späť do Gepňárovej doliny. Makovište opúšťam s pocitom, že som sa opäť vrátila na miesto, ktoré má v sebe niečo výnimočné. Nie je to lokalita, kam prúdia zástupy turistov, nenájdete tu značenú trasu ani klasické turistické zázemie. Jeho čaro spočíva práve v prirodzenej divokosti, skalných scenériách a pokoji, ktorý je dnes čoraz vzácnejší.
Makovište možno nepatrí medzi najznámejšie turistické ciele Vtáčnika, no rozhodne patrí medzi tie najzaujímavejšie. Je dôkazom, že aj v známom pohorí sa stále ukrývajú miesta, ktoré čakajú na svoje objavenie. Miesta, kde sa krása prírody nepredvádza na obdiv, ale jednoducho existuje. A práve preto je Makovište jedným zo skrytých pokladov Vtáčnika