Súľovské skaly v jesennom šate

Jedna z najkrajších a najnavštevovanejších prírodných lokalít Súľovských vrchov, ktorá dokáže svojou atmosférou očariť v každom ročnom období. Najmä na jeseň však získava neopakovateľné čaro. Farebné koruny stromov, mohutné skalné bralá, romantické výhľady a tajomná zrúcanina hradu vytvárajú scenériu, na ktorú sa len tak nezabúda.
Súľovské skaly sa nachádzajú nad obcou Súľov-Hradná a sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly a chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Už samotný pohľad na ich nezvyčajné skalné útvary naznačuje, že ide o výnimočné miesto, ktoré stojí za návštevu. Z obce vedie niekoľko značených turistických trás, takže si každý môže vybrať podľa svojej kondície, skúseností a časových možností.
Ak však chceme spoznať túto oblasť naozaj dôkladne, najlepšou voľbou je absolvovať dlhší turistický okruh so začiatkom na parkovisku pred obcou. Odtiaľ nás vedie náučný chodník, ktorý sa spočiatku prekrýva so zelenou turistickou značkou. Postupne sa trasa napája na ďalšie značené chodníky a počas putovania vystriedame zelenú, červenú aj modrú značku. Čaká nás tak pestrá turistika, počas ktorej sa neustále mení charakter okolitej krajiny.
Súľovské skaly sú nádherné počas celého roka, no jeseň im dodáva osobitnú atmosféru. Listnaté lesy sa postupne sfarbujú do žltých, oranžových a červených odtieňov, ktoré vytvárajú nádherný kontrast so sivými skalnými stenami. Mohutné skalné útvary akoby vyrastali priamo z farebného koberca jesenného lesa. Každý výhľad ponúka inú kompozíciu a pri troche šťastia sa nám podarí zachytiť aj scenérie, ktoré vyzerajú ako z rozprávky.
Za jedinečným vzhľadom tejto oblasti stojí súľovský zlepenec. Práve pôsobenie vetra, vody, mrazu a ďalších prírodných procesov počas dlhých období vytvorilo fascinujúce skalné veže, okná, brány a bizarné skalné bralá. Niektoré pripomínajú veže starobylých hradov, iné zase postavy či rôzne predmety. Fantázii sa tu medze nekladú a pri pohľade na jednotlivé útvary si každý môže nájsť vlastné podoby a príbehy.
Turistický okruh však nie je zaujímavý iba samotnými skalami. Počas cesty nás čaká viacero vyhliadkových miest, z ktorých sa otvárajú pohľady na Súľovskú kotlinu, okolité vrchy aj výrazné masívy Veľkého a Malého Manína. Pri dobrej viditeľnosti si môžeme naplno vychutnať členitú krajinu Považia a pohľad na lesy, lúky a okolité obce. Niektoré vyhliadky si priam pýtajú krátku prestávku, počas ktorej si vychutnáme ticho prírody a krásu okolitej krajiny.
Treba však počítať s tým, že nejde o úplne nenáročnú prechádzku. Terén je na viacerých miestach strmší a nachádzajú sa tu aj technicky náročnejšie úseky zabezpečené rebríkmi, kovovými kruhmi a stúpačkami. Práve tie dodávajú túre trochu dobrodružnejší charakter. Počas celej trasy nás sprevádzajú informačné tabule, ktoré približujú miestnu faunu, flóru, geológiu a históriu tejto výnimočnej oblasti. Turistika sa tak stáva nielen príjemným pohybom v prírode, ale aj zaujímavým spoznávaním jej prírodných a historických hodnôt.
Náučným chodníkom
Po náročnejšom stúpaní sa dostávame k jednej z najznámejších dominánt celej oblasti, ku Gotickej bráne. Tento prirodzený skalný oblúk patrí k najfotografovanejším a najznámejším symbolom Súľovských skál. Vznikol postupným pôsobením vetra, vody a mrazu na súľovský zlepenec. Jeho nezvyčajný tvar pripomína vstupnú bránu do kamenného sveta, ktorý si príroda vytvárala celé tisícročia. Niet divu, že práve tu sa mnohí turisti zastavujú na dlhšie a fotografujú si túto jedinečnú prírodnú pamiatku.
Pokračovaním po turistickom chodníku objavujeme ďalšie zaujímavé vyhliadky. Postupne sa nám otvárajú pohľady na obec Jablonové a širšie územie Považia. Skalné steny sa striedajú s lesnými úsekmi a každá zákruta prináša nové scenérie. Človek má pocit, že sa ocitol v prírodnom bludisku, kde sa za každým skalným bralom ukrýva ďalšie prekvapenie.
Jedným z najzaujímavejších miest na trase je aj zrúcanina Súľovského hradu, ktorá sa ukrýva priamo medzi skalami. K nej vedie krátka odbočka, ktorú sa určite oplatí absolvovať. Hrad vznikol pravdepodobne v 15. storočí a slúžil ako strážny objekt, z ktorého bolo možné dohliadať na priľahlú cestu. Z pôvodného opevnenia sa do dnešných dní zachovali už iba fragmenty, no aj tie majú svoje osobité čaro. Zrúcanina akoby prirodzene splývala s okolitými skalami a vytvára dojem, že je ich súčasťou odjakživa.
Výstup na hrad však patrí k náročnejším častiam túry. Prístup je zabezpečený rebríkmi a kovovými kruhmi a v záverečnej fáze sa musíme pretiahnuť cez úzky skalný otvor. Nie je to úsek pre každého, vyžaduje si opatrnosť, istý krok a trochu odvahy. Odmenou je však nádherný kruhový výhľad z vrcholu. Okolitá krajina sa pred nami rozprestiera v celej svojej kráse a z výšky ešte lepšie vynikne členitosť Súľovských skál.
Výhľady z hradu
Z hradu zostupujeme na lúku pod ním pomocou rebríkov a schodov. Potešujúcou správou je, že poškodené zábradlie pri schodíkoch, ktoré bolo dlhší čas odtrhnuté, je už opravené. Keďže ide o pomerne exponovaný úsek, jeho oprava určite prispieva k bezpečnejšiemu pohybu turistov.
Od lúky pokračujeme po červeno značenej turistickej trase. V tejto fáze máme tie najnáročnejšie úseky už za sebou a môžeme si pokojnejšie vychutnávať krásy okolitej prírody. Chodník sa príjemne vlní jesenným lesom, pomedzi ďalšie zaujímavé skalné útvary a vyhliadkové miesta. Postupne sa nám otvárajú pohľady smerom na obec Súľov-Hradná a okolité svahy, ktoré v jesennom období hrajú všetkými farbami.
Súľovské skaly si však neobľúbili iba turisti. Táto oblasť je vyhľadávaná aj medzi horolezcami, ktorí tu majú k dispozícii desiatky lezeckých ciest rôznej náročnosti. Členité skalné steny a nezvyčajné útvary poskytujú ideálne podmienky na lezenie a zároveň robia z tejto lokality miesto, ktoré má čo ponúknuť aj návštevníkom vyhľadávajúcim aktívnejšie dobrodružstvo.
Zaujímavosťou je aj to, že Súľovské skaly poslúžili ako prírodná kulisa filmárom. Nakrúcala sa tu známa rozprávka Sokoliar Tomáš. Pri prechádzke medzi skalnými vežami a lesnými zákutiami sa tak môžeme ľahko preniesť do rozprávkového sveta, v ktorom sa odohrávali dobrodružné príbehy.
Ak sa rozhodneme navštíviť Súľovské skaly, oplatí sa myslieť aj na správne načasovanie. Počas víkendov bývajú turistické chodníky, najmä známe vyhliadky a okolie Gotickej brány, Súľovského hradu, pomerne frekventované. Kto má možnosť vybrať sa sem počas pracovného týždňa, určite ocení pokojnejšiu atmosféru a viac priestoru na vychutnávanie jednotlivých zákutí. Príroda sa nám vtedy odmení nielen krásnymi výhľadmi, ale aj chvíľami ticha, ktoré k turistike jednoducho patria.
Súľovské skaly sú miestom, kde sa stretáva krása prírody, zaujímavá geológia, história a dobrodružstvo. Gotická brána, skalné okná, veže, vyhliadky a zrúcanina hradu vytvárajú jedinečný celok, ktorý dokáže prekvapiť aj tých, ktorí už majú za sebou množstvo turistických výletov. A práve jeseň je obdobím, keď toto skalné kráľovstvo ukazuje jednu zo svojich najkrajších podôb. Ak hľadáte tip na výlet, pri ktorom si užijete nádhernú prírodu, trochu dobrodružstva a výhľady, na ktoré budete ešte dlho spomínať, Súľovské skaly rozhodne patria na váš zoznam.