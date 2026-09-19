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19. sep 2026 o 20:38
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Tajomstvo ukryté pod Veľkou Fatrou, Harmanecká jaskyňa

Veľká Fatra človeka upúta svojimi mohutnými vrchmi, hlbokými dolinami a ďalekými výhľadmi. Jej krása sa však nekončí tam, kde sa končia horské chodníky. Pod povrchom ukrýva ďalší, úplne odlišný svet.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tajomstvo ukryté pod Veľkou Fatrou, Harmanecká jaskyňa
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Je to svet tmy, ticha, bieleho vápenca, kvapľovej výzdoby a netopierov. Hoci sa v pohorí nachádza približne 500 jaskýň, verejnosti je sprístupnená iba jedna. Harmanecká jaskyňa.

Jaskyňa leží v nadmorskej výške 821 metrov na severnej strane vrchu Kotolnica. Samotná cesta k nej však nie je úplne bez námahy. Od parkoviska pri hlavnej ceste, nás čaká približne 260 výškových metrov stúpania. Serpentínami sa postupne vzďaľujeme od okolitého sveta a približujeme k miestu, kde sa pod zemou začína odvíjať jeden z najzaujímavejších príbehov Veľkej Fatry.

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Počas výstupu návštevníkov sprevádza náučný chodník. Informačné panely približujú prírodu okolitého územia, jeho faunu a flóru, geografiu, históriu i život, ktorý sa odohráva v útrobách Harmaneckej jaskyne. Cesta tak nie je iba obyčajným výstupom k vstupu do jaskyne. Už samotný chodník je pozvánkou do sveta, ktorý sa ukrýva medzi horskými lesmi a skalami.

Serpentíny k jaskyni.

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Harmanecká jaskyňa je známa predovšetkým svojím bielym vápencom a bohatou jaskynnou výzdobou. Jej priestory vznikali počas dlhého obdobia pôsobením vody v druhohorných vápencoch. Voda postupne prenikala do horniny, rozpúšťala ju a vytvárala chodby a priestory. Rúcaním a odrobovaním skál sa následne formovali rozsiahle dómy a siene, ktoré dnes môžu návštevníci obdivovať.

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Podzemie však nie je iba svetom kameňa. Harmanecká jaskyňa je známa aj početným výskytom netopierov. Práve oni patria k jej najvýraznejším obyvateľom a pripomínajú, že jaskyňa nie je len atrakciou pre návštevníkov, ale predovšetkým živým prírodným prostredím.

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S jaskyňou sa spája aj zaujímavý príbeh jej objavenia. Vstupný priestor, ktorý dostal pomenovanie „Izbica“, využívali odpradávna lesní robotníci ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Za týmto priestorom sa však ukrývalo oveľa viac.

V roku 1932 sa o ďalšie tajomstvá jaskyne postaral vtedy iba osemnásťročný Michal Bacúrik. Prekopal sa úzkym otvorom, ktorý dnes poznáme ako chodbu objaviteľa, a dostal sa do snehobielej siene. Tá neskôr dostala pomenovanie Dóm objaviteľa.

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Objav otvoril cestu k ďalším priestorom jaskyne a k jej nádhernej sintrovej výzdobe. To, čo bolo dovtedy ukryté pred ľudskými očami, sa postupne začalo odhaľovať. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1950, bola Harmanecká jaskyňa otvorená verejnosti.

Jaskyniari dodnes objavili celkovo 2763 metrov jaskynných chodieb. Návštevníkom je sprístupnených 720 metrov. Prehliadková trasa však meria až 1020 metrov, pretože viackrát prechádza rovnakým úsekom. Nejde pritom o úplne nenáročnú prechádzku. Počas prehliadky treba zdolať neuveriteľných 1043 schodov.

 Človek tak pri návšteve Harmaneckej jaskyne putuje nielen priestorom, ale aj časom. Každý schod vedie hlbšie do sveta, ktorý milióny rokov formovala voda a prírodné procesy. Biely vápenec, rozsiahle dómy, sintrová výzdoba a tajomné chodby vytvárajú prostredie, ktoré pôsobí úplne inak než krajina na povrchu.

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Zákutia a výzdoba Harmaneckej jaskyne

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A možno práve v tom spočíva čaro Harmaneckej jaskyne. Veľká Fatra ukazuje svoju krásu na horských hrebeňoch, v lesoch a dolinách, no zároveň ukrýva ďalšiu tvár, ktorú možno spoznať až vtedy, keď zostúpime pod zem.

 Kým na vrcholoch Veľkej Fatry nás sprevádza vietor a výhľady do diaľky, v Harmaneckej jaskyni zavládne ticho a tma. Namiesto oblohy nad hlavou máme nad sebou skalu a namiesto horských chodníkov kráčame po stopách vody, ktorá po stáročia a tisícročia formovala podzemie.

Výhľad na kopce Veľkej Fatry z vyhliadkového miesta nad jaskyňou.

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 Harmanecká jaskyňa tak nie je iba miestom, kam vedie turistický chodník. Je príbehom objavovania, vytrvalosti a prírody, ktorá si svoje tajomstvá dokázala ukrývať celé generácie. A keď po 1043 schodoch opäť vyjdeme na povrch, Veľká Fatra môže pôsobiť trochu inak. Už totiž vieme, že pod jej zelenými svahmi sa nachádza svet, ktorý je rovnako fascinujúci ako jej najkrajšie výhľady.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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