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15. okt 2026 o 15:57
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Tam, kde minulosť stále žije, Múzeum slovenskej dediny

Stačí vstúpiť medzi staré drevenice, prejsť sa popri hospodárskych stavbách a na chvíľu sa započúvať do ticha, ktoré prerušuje iba spev vtákov je to ako návrat v čase...

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tam, kde minulosť stále žije, Múzeum slovenskej dediny
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Človek má zrazu pocit, akoby sa preniesol o niekoľko generácií späť, do čias, keď sa život riadil rytmom prírody, práca sa začínala s východom slnka a každý kúsok pôdy mal svoju cenu. Práve takúto atmosféru ponúka Múzeum slovenskej dediny v Martine, ktoré sa nachádza v malebnom prostredí Jahodníckych hájov.

vstupná brána do múzea
vstupná brána do múzea 

Na ploche 15,5 hektára sa tu nachádza približne 150 objektov ľudovej architektúry zo severozápadného Slovenska. Obytné domy, hospodárske budovy, technické zariadenia, spoločenské priestory i sakrálne stavby približujú život obyvateľov štyroch regiónov  Oravy, Liptova, Turca a Kysúc s Podjavorníkmi. Každá stavba má svoj príbeh a spolu vytvárajú obraz sveta, v ktorom sa ľudia museli vedieť prispôsobiť drsným prírodným podmienkam a vystačiť si s tým, čo im poskytovalo najbližšie okolie.

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Obrázok blogu

Myšlienka zachovať tradičnú ľudovú architektúru a predstaviť ju na jednom mieste sa objavovala už v 19. storočí. Cesta od prvotných úvah k skutočnému múzeu však bola dlhá. Významným medzníkom sa stal rok 1968, keď položili základný kameň krčmy prenesenej z Oravskej Polhory. V nasledujúcich desaťročiach pribúdali ďalšie stavby a v rokoch 1972 až 1990 sa areál postupne rozrastal. Verejnosti sa múzeum otvorilo v roku 1991 a odvtedy ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do každodenného života našich predkov.

Nie sú to len staré domy zoradené vedľa seba. Mnohé objekty sú zariadené a ich interiéry prezrádzajú, ako vyzeral bežný deň rodiny na slovenskej dedine. Jednoduchý nábytok, skromné vybavenie, predmety každodennej potreby a tradičné spôsoby vykurovania ukazujú, že domácnosť kedysi nebola miestom prebytku, ale predovšetkým priestorom na prácu, odpočinok a spoločný život.

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Drevo bolo po stáročia jedným z najdostupnejších stavebných materiálov. Hojné lesy poskytovali surovinu na stavbu domov, hospodárskych budov aj rôznych pracovných nástrojov. Drevenice mávali strechy pokryté drevenými šindľami, ktoré si vyžadovali zručnosť pri výrobe i pravidelnú údržbu. Drevo však malo aj svoju odvrátenú stránku, požiare dokázali v krátkom čase zničiť celé časti dedín. Aj preto sa v niektorých oblastiach začali vo väčšej miere využívať kameň a hlina, najmä pri stavbe základov, múrov či hospodárskych objektov.

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Podoba jednotlivých domov sa odvíjala od miestnych podmienok, dostupných materiálov a možností ich obyvateľov. Inak sa stavalo tam, kde bolo dostatok dreva, a inak v oblastiach, kde sa dalo ľahšie získať kamenivo alebo hlina. Ľudová architektúra tak nebola iba výsledkom estetického cítenia. Bola predovšetkým odpoveďou na otázku, ako si vytvoriť bezpečný domov v prostredí, ktoré človeku veľa nedarovalo zadarmo.

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Život na Orave, Liptove, Kysuciach a v Turci bol úzko spätý s horskou prírodou, poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat. Pôda bývala v mnohých oblastiach málo úrodná, vegetačné obdobie krátke a počasie nevyspytateľné. Na poliach sa pestovali najmä zemiaky, jačmeň, ovos a kŕmna repa. Každá úroda bola dôležitá a hospodári museli starostlivo plánovať, aby dokázali zabezpečiť potravu pre rodinu aj krmivo pre zvieratá počas dlhej zimy.

Výraznú stopu v živote horských oblastí zanechala valašská kolonizácia, ktorá sa v Karpatoch rozvíjala najmä v 16. a 17. storočí. Do horských a podhorských oblastí priniesla rozmach pastierskeho spôsobu hospodárenia a chovu oviec. Na svahoch a horských lúkach vznikali pasienky, na ktorých sa počas teplejších mesiacov pásli stáda oviec. Salašníctvo postupne ovplyvnilo nielen hospodárstvo, ale aj podobu krajiny, miestne tradície a stravovanie obyvateľstva.

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Ovce poskytovali mäso, mlieko aj vlnu. Z ovčieho mlieka sa vyrábali syry, bryndza a žinčica, ktoré sa stali charakteristickou súčasťou tradičnej kuchyne. Na stoloch nechýbali ani zemiaky a kapusta, teda potraviny, ktoré sa dali pomerne dobre uskladniť a využiť aj v chladných mesiacoch. Jedlá bývali jednoduché a sýte, pretože museli dodať energiu na náročnú fyzickú prácu. Využívalo sa takmer všetko, čo hospodárstvo poskytovalo, a plytvanie potravinami si rodiny často nemohli dovoliť.

Dôležitou surovinou bola aj ovčia vlna. Spracúvala sa na odevy a rôzne predmety používané v domácnosti. V časoch, keď moderné izolačné materiály neexistovali, mala vlna veľkú hodnotu vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam. Pomáhala chrániť ľudí pred chladom a nachádzala využitie pri výrobe prikrývok či ďalšieho domáceho vybavenia. Za každým takýmto výrobkom sa skrývala práca, ktorá sa začínala už pri starostlivosti o zvieratá a pokračovala spracovaním suroviny až po hotový predmet.

Ani usilovnosť však vždy nestačila na to, aby rodina vyžila z vlastného hospodárstva. Neúrodná pôda a obmedzené možnosti zárobku nútili mnohých mužov hľadať prácu mimo rodnej obce. V teplejších mesiacoch odchádzali za murárskymi a tesárskymi prácami, ale aj za drotárstvom, ktoré sa stalo charakteristickým remeslom viacerých oblastí severozápadného Slovenska. Drotári putovali za zákazníkmi a svoje zručnosti uplatňovali pri opravách a výrobe drôtených predmetov. Ich cesty neraz viedli ďaleko za hranice rodného kraja.

Zima mala iný rytmus. Keď poľné práce ustali a počasie sťažilo cestovanie, ľudia sa venovali činnostiam, ktoré sa dali vykonávať doma. Vyrábali drevené šindle, plietli metly, tkali látky a spracúvali dostupné suroviny. Takéto práce predstavovali vítaný zdroj príjmu a zároveň ukazovali, aké dôležité boli zručnosť, trpezlivosť a schopnosť využiť dlhé zimné večery.

Dom bol centrom rodinného života, no priestoru v ňom bývalo málo. Mnohé tradičné obydlia mali dve hlavné miestnosti. V jednej žila celá rodina, často aj niekoľko generácií pod jednou strechou. Druhá mohla slúžiť ako komora alebo priestor na uskladnenie zásob a ďalšie účely podľa miestnych zvyklostí. Každý predmet mal svoje miesto a každá miestnosť svoju funkciu.

Srdcom domácnosti bola pec. Slúžila na vykurovanie, prípravu jedál a často aj na pečenie chleba. V zime poskytovala teplo, ktoré bolo v horských oblastiach nevyhnutné na prežitie. Okolo nej sa odohrával veľký kus rodinného života – varilo sa, pracovalo, rozprávali sa príbehy a odovzdávali skúsenosti z generácie na generáciu. To, čo dnes považujeme za samozrejmosť, bolo kedysi výsledkom každodennej námahy a dôvtipu.

Život našich predkov nebol jednoduchý. Prinášal fyzickú únavu, neistotu a neustály zápas s počasím i nedostatkom. Napriek tomu sa v tradičnej dedine vytvárali pevné susedské väzby. Ľudia si pomáhali pri náročných prácach, vymieňali si skúsenosti a spoločne zvládali udalosti, ktoré by jednotlivec prekonával len ťažko. Práve tak sa zachovávali remeslá, zvyky, piesne a rozprávania, ktoré dnes vnímame ako súčasť kultúrneho dedičstva.

Múzeum slovenskej dediny v Martine nám pripomína, že za každou starou drevenicou sa skrýva omnoho viac než len stavebné umenie. Je v nej uložená skúsenosť generácií, ktoré sa naučili žiť z toho, čo im ponúkala krajina, a prispôsobiť svoje domovy, prácu i každodenné návyky miestnym podmienkam. Každá stavba je svedectvom o tom, ako sa kedysi bývalo, hospodárilo a prekonávali nástrahy života.

Areál múzea a jednotlivé interiéry domov

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
obecná škola
obecná škola 
vybavenie školy
vybavenie školy 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
kostol
kostol 
interiér kostola
interiér kostola 
Obrázok blogu
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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pri prechádzke areálom si možno uvedomiť, aká veľká vzdialenosť nás delí od sveta našich prastarých rodičov. Zároveň však zistíme, že mnohé hodnoty sa nemenia. Úcta k práci, šikovnosť ľudských rúk, schopnosť vystačiť si s málom a vzájomná pomoc majú svoje miesto aj dnes, len na to akosi zabúdame....

Múzeum v Jahodníckych hájoch preto nie je iba miestom, kam sa chodíme pozerať na staré domy. Je živou pripomienkou našich koreňov a spôsobu života, ktorý formoval slovenský vidiek po celé stáročia. Stačí sa na chvíľu zastaviť pri drevenej bráne, nazrieť do skromnej izby alebo sa pozrieť na šindľovú strechu a minulosť zrazu prestane byť vzdialenou kapitolou z učebnice. Dostane konkrétnu podobu  v dreve, hline, kameni a príbehoch ľudí, ktorí tu žili dávno pred nami.

 

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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