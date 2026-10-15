Tam, kde minulosť stále žije, Múzeum slovenskej dediny

Človek má zrazu pocit, akoby sa preniesol o niekoľko generácií späť, do čias, keď sa život riadil rytmom prírody, práca sa začínala s východom slnka a každý kúsok pôdy mal svoju cenu. Práve takúto atmosféru ponúka Múzeum slovenskej dediny v Martine, ktoré sa nachádza v malebnom prostredí Jahodníckych hájov.
Na ploche 15,5 hektára sa tu nachádza približne 150 objektov ľudovej architektúry zo severozápadného Slovenska. Obytné domy, hospodárske budovy, technické zariadenia, spoločenské priestory i sakrálne stavby približujú život obyvateľov štyroch regiónov Oravy, Liptova, Turca a Kysúc s Podjavorníkmi. Každá stavba má svoj príbeh a spolu vytvárajú obraz sveta, v ktorom sa ľudia museli vedieť prispôsobiť drsným prírodným podmienkam a vystačiť si s tým, čo im poskytovalo najbližšie okolie.
Myšlienka zachovať tradičnú ľudovú architektúru a predstaviť ju na jednom mieste sa objavovala už v 19. storočí. Cesta od prvotných úvah k skutočnému múzeu však bola dlhá. Významným medzníkom sa stal rok 1968, keď položili základný kameň krčmy prenesenej z Oravskej Polhory. V nasledujúcich desaťročiach pribúdali ďalšie stavby a v rokoch 1972 až 1990 sa areál postupne rozrastal. Verejnosti sa múzeum otvorilo v roku 1991 a odvtedy ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do každodenného života našich predkov.
Nie sú to len staré domy zoradené vedľa seba. Mnohé objekty sú zariadené a ich interiéry prezrádzajú, ako vyzeral bežný deň rodiny na slovenskej dedine. Jednoduchý nábytok, skromné vybavenie, predmety každodennej potreby a tradičné spôsoby vykurovania ukazujú, že domácnosť kedysi nebola miestom prebytku, ale predovšetkým priestorom na prácu, odpočinok a spoločný život.
Drevo bolo po stáročia jedným z najdostupnejších stavebných materiálov. Hojné lesy poskytovali surovinu na stavbu domov, hospodárskych budov aj rôznych pracovných nástrojov. Drevenice mávali strechy pokryté drevenými šindľami, ktoré si vyžadovali zručnosť pri výrobe i pravidelnú údržbu. Drevo však malo aj svoju odvrátenú stránku, požiare dokázali v krátkom čase zničiť celé časti dedín. Aj preto sa v niektorých oblastiach začali vo väčšej miere využívať kameň a hlina, najmä pri stavbe základov, múrov či hospodárskych objektov.
Podoba jednotlivých domov sa odvíjala od miestnych podmienok, dostupných materiálov a možností ich obyvateľov. Inak sa stavalo tam, kde bolo dostatok dreva, a inak v oblastiach, kde sa dalo ľahšie získať kamenivo alebo hlina. Ľudová architektúra tak nebola iba výsledkom estetického cítenia. Bola predovšetkým odpoveďou na otázku, ako si vytvoriť bezpečný domov v prostredí, ktoré človeku veľa nedarovalo zadarmo.
Život na Orave, Liptove, Kysuciach a v Turci bol úzko spätý s horskou prírodou, poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat. Pôda bývala v mnohých oblastiach málo úrodná, vegetačné obdobie krátke a počasie nevyspytateľné. Na poliach sa pestovali najmä zemiaky, jačmeň, ovos a kŕmna repa. Každá úroda bola dôležitá a hospodári museli starostlivo plánovať, aby dokázali zabezpečiť potravu pre rodinu aj krmivo pre zvieratá počas dlhej zimy.
Výraznú stopu v živote horských oblastí zanechala valašská kolonizácia, ktorá sa v Karpatoch rozvíjala najmä v 16. a 17. storočí. Do horských a podhorských oblastí priniesla rozmach pastierskeho spôsobu hospodárenia a chovu oviec. Na svahoch a horských lúkach vznikali pasienky, na ktorých sa počas teplejších mesiacov pásli stáda oviec. Salašníctvo postupne ovplyvnilo nielen hospodárstvo, ale aj podobu krajiny, miestne tradície a stravovanie obyvateľstva.
Ovce poskytovali mäso, mlieko aj vlnu. Z ovčieho mlieka sa vyrábali syry, bryndza a žinčica, ktoré sa stali charakteristickou súčasťou tradičnej kuchyne. Na stoloch nechýbali ani zemiaky a kapusta, teda potraviny, ktoré sa dali pomerne dobre uskladniť a využiť aj v chladných mesiacoch. Jedlá bývali jednoduché a sýte, pretože museli dodať energiu na náročnú fyzickú prácu. Využívalo sa takmer všetko, čo hospodárstvo poskytovalo, a plytvanie potravinami si rodiny často nemohli dovoliť.
Dôležitou surovinou bola aj ovčia vlna. Spracúvala sa na odevy a rôzne predmety používané v domácnosti. V časoch, keď moderné izolačné materiály neexistovali, mala vlna veľkú hodnotu vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam. Pomáhala chrániť ľudí pred chladom a nachádzala využitie pri výrobe prikrývok či ďalšieho domáceho vybavenia. Za každým takýmto výrobkom sa skrývala práca, ktorá sa začínala už pri starostlivosti o zvieratá a pokračovala spracovaním suroviny až po hotový predmet.
Ani usilovnosť však vždy nestačila na to, aby rodina vyžila z vlastného hospodárstva. Neúrodná pôda a obmedzené možnosti zárobku nútili mnohých mužov hľadať prácu mimo rodnej obce. V teplejších mesiacoch odchádzali za murárskymi a tesárskymi prácami, ale aj za drotárstvom, ktoré sa stalo charakteristickým remeslom viacerých oblastí severozápadného Slovenska. Drotári putovali za zákazníkmi a svoje zručnosti uplatňovali pri opravách a výrobe drôtených predmetov. Ich cesty neraz viedli ďaleko za hranice rodného kraja.
Zima mala iný rytmus. Keď poľné práce ustali a počasie sťažilo cestovanie, ľudia sa venovali činnostiam, ktoré sa dali vykonávať doma. Vyrábali drevené šindle, plietli metly, tkali látky a spracúvali dostupné suroviny. Takéto práce predstavovali vítaný zdroj príjmu a zároveň ukazovali, aké dôležité boli zručnosť, trpezlivosť a schopnosť využiť dlhé zimné večery.
Dom bol centrom rodinného života, no priestoru v ňom bývalo málo. Mnohé tradičné obydlia mali dve hlavné miestnosti. V jednej žila celá rodina, často aj niekoľko generácií pod jednou strechou. Druhá mohla slúžiť ako komora alebo priestor na uskladnenie zásob a ďalšie účely podľa miestnych zvyklostí. Každý predmet mal svoje miesto a každá miestnosť svoju funkciu.
Srdcom domácnosti bola pec. Slúžila na vykurovanie, prípravu jedál a často aj na pečenie chleba. V zime poskytovala teplo, ktoré bolo v horských oblastiach nevyhnutné na prežitie. Okolo nej sa odohrával veľký kus rodinného života – varilo sa, pracovalo, rozprávali sa príbehy a odovzdávali skúsenosti z generácie na generáciu. To, čo dnes považujeme za samozrejmosť, bolo kedysi výsledkom každodennej námahy a dôvtipu.
Život našich predkov nebol jednoduchý. Prinášal fyzickú únavu, neistotu a neustály zápas s počasím i nedostatkom. Napriek tomu sa v tradičnej dedine vytvárali pevné susedské väzby. Ľudia si pomáhali pri náročných prácach, vymieňali si skúsenosti a spoločne zvládali udalosti, ktoré by jednotlivec prekonával len ťažko. Práve tak sa zachovávali remeslá, zvyky, piesne a rozprávania, ktoré dnes vnímame ako súčasť kultúrneho dedičstva.
Múzeum slovenskej dediny v Martine nám pripomína, že za každou starou drevenicou sa skrýva omnoho viac než len stavebné umenie. Je v nej uložená skúsenosť generácií, ktoré sa naučili žiť z toho, čo im ponúkala krajina, a prispôsobiť svoje domovy, prácu i každodenné návyky miestnym podmienkam. Každá stavba je svedectvom o tom, ako sa kedysi bývalo, hospodárilo a prekonávali nástrahy života.
Areál múzea a jednotlivé interiéry domov
Pri prechádzke areálom si možno uvedomiť, aká veľká vzdialenosť nás delí od sveta našich prastarých rodičov. Zároveň však zistíme, že mnohé hodnoty sa nemenia. Úcta k práci, šikovnosť ľudských rúk, schopnosť vystačiť si s málom a vzájomná pomoc majú svoje miesto aj dnes, len na to akosi zabúdame....
Múzeum v Jahodníckych hájoch preto nie je iba miestom, kam sa chodíme pozerať na staré domy. Je živou pripomienkou našich koreňov a spôsobu života, ktorý formoval slovenský vidiek po celé stáročia. Stačí sa na chvíľu zastaviť pri drevenej bráne, nazrieť do skromnej izby alebo sa pozrieť na šindľovú strechu a minulosť zrazu prestane byť vzdialenou kapitolou z učebnice. Dostane konkrétnu podobu v dreve, hline, kameni a príbehoch ľudí, ktorí tu žili dávno pred nami.