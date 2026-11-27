Presne takým miestom je aj Vtáčnik, najvyšší vrch rovnomenného sopečného pohoria, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 1 346 metrov. Tentoraz som sa na jeho vrchol vybrala v období, keď sa farebná jeseň pomaly lúči a do horskej krajiny sa nenápadne vkráda zima.
Na Vtáčnik vedie viacero značených turistických trás rôznej dĺžky a náročnosti. Vydať sa naň môžeme napríklad z obcí Kľak, Podhradie, Bystričany alebo z Kamenca pod Vtáčnikom. Každá z nich má svoje čaro, no jedno majú spoločné a to výškové metre, ktoré si treba poctivo odšliapať. Tentoraz som si zvolila výstup z Gepňarovej doliny, z parkoviska Píla, odkiaľ vedie na vrchol náučný chodník súbežný so žltou turistickou značkou.
Les ma postupne vťahuje do svojho tichého sveta.
Po chvíli prichádzam k odbočke ku skalám Hrádku, ktoré sú známou lezeckou oblasťou. Ich skalné steny lákajú najmä milovníkov lezenia, no dnes mám iný cieľ. Čaká ma vrchol Vtáčnika a vzhľadom na kratšie novembrové dni, nie je veľa priestoru na zbytočné zdržiavanie. Tempo preto volím pokojnejšie, ale s vedomím, že cesta na vrchol ešte nejaký čas potrvá.
Jedným z najkrajších momentov tejto túry je postupná premena okolitej prírody. Kým v doline ešte stále dominujú stromy s farebným jesenným lístím, s pribúdajúcou nadmorskou výškou sa ich farby pomaly vytrácajú. Je to zvláštny prechod medzi dvoma ročnými obdobiami. Dole ešte doznieva jeseň, no vyššie už cítiť príchod zimy. Akoby sme počas jedného výstupu prešli niekoľkými podobami horskej krajiny.
Les sa postupne mení a začínajú sa objavovať prvé andezitové bloky, obrastené hrubou vrstvou machu. Práve sopečné horniny patria k charakteristickým znakom tohto pohoria a dodávajú mu osobitý vzhľad. V kombinácii s vlhkým lesným prostredím vytvárajú takmer rozprávkovú atmosféru. Pod nohami šuští popadané lístie, ktoré vytvára pestrofarebný koberec. Ten však môže byť aj zradný. Pod vrstvou lístia sa totiž často ukrývajú kamene a menšie skalky, na ktorých si treba dávať pozor.
Nasleduje krátky úsek lúkou, na okraji lesa popri trase natrafíme aj na studničku. V tomto období však zostávajú bez vody. Je to však dobré miesto na života budič, rannú kávu.
Výstup nám zároveň pripomína, že tieto hory nie sú len miestom oddychu a turistiky, ale aj priestorom s bohatou históriou. Dôkazom je pomníček venovaný padlým v Slovenskom národnom povstaní, ktorý stojí priamo pri chodníku. Pripomína časy, keď v tunajších horách pôsobili partizánske brigády a lesy poskytovali útočisko tým, ktorí bojovali za slobodu.
Okolie začína byť ako keby pocukrované mrazom a je tu ďalšia studnička bez vody, v časti Siahy.
Turistický chodník niekoľkokrát pretína lesnú zvážnicu, vedie ihličnatým a neskôr bukovým lesom.
S pribúdajúcou výškou sa dostávam do prostredia, ktoré je pre Vtáčnik mimoriadne charakteristické. Vrcholová časť pohoria je súčasťou národnej prírodnej rezervácie s najvyšším, piatym stupňom ochrany. Rezervácia bola vyhlásená už v roku 1950 a chráni predovšetkým pôvodné vrcholové bukové spoločenstvá, ktoré musia odolávať mimoriadne náročným prírodným podmienkam.
Silný vietor, námraza, výrazné teplotné výkyvy a andezitové podložie tu vytvárajú prostredie, v ktorom stromy nemajú jednoduchý život. Ich rast je často zakrpatený, pokrútený a deformovaný. Výsledkom je zaujímavý prírodný fenomén, ktorý sa označuje aj ako „listnatá kosodrevina“. Na prvý pohľad možno pôsobí nenápadne, no pri bližšom pohľade si človek uvedomí, akú obdivuhodnú schopnosť prispôsobiť sa majú tunajšie stromy.
Samotný vrchol je porastený čučoriedkami, ihličňanmi a zvláštne pokrútenými bukmi. Ich nízke, deformované kmene a konáre akoby rozprávali príbehy o dlhoročnom zápase s horským počasím. Hoci mnohé z nich nedosahujú veľkú výšku, niektoré majú úctyhodný vek až okolo 200 rokov. Je fascinujúce uvedomiť si, koľko desaťročí dokázali prežiť v podmienkach, ktoré by mnohé iné stromy nezvládli.
Keď konečne vystúpim na vrchol, odmenou sú čiastočne otvorené výhľady do okolitej krajiny. Pri priaznivých podmienkach sa odtiaľto otvárajú panorámy Strážovských vrchov, Malej Fatry, Kremnických aj Štiavnických vrchov. Práve tieto výhľady patria k dôvodom, prečo je Vtáčnik obľúbeným cieľom turistov.
Na vrchole nechýba kovový kríž, informačné tabule ani miesto na posedenie, kde si možno po výstupe na chvíľu oddýchnuť. Hoci slovo oddych tu treba brať trochu s rezervou. Vrcholová časť Vtáčnika býva totiž najmä v chladnejšom období poriadne veterná. Vietor dokáže výrazne zvýšiť pocitovú teplotu chladu, a tak sa z plánovanej dlhšej prestávky často stane len krátke zastavenie na občerstvenie, fotografiu a vychutnanie si výhľadov.
Aj tentoraz sa potvrdilo, že Vtáčnik má svoje osobité čaro v každom ročnom období. Jesenné farby postupne ustupujú, les stráca svoje pestrofarebné šaty a vrcholová časť ukazuje svoju drsnejšiu, takmer zimnú podobu. Práve táto premenlivosť robí z výstupu zaujímavý zážitok. Nie je to len cesta za nadmorskou výškou, ale aj putovanie krajinou, ktorá sa mení doslova pred očami.
Na Vtáčniku som rozhodne nebola prvýkrát a verím, že ani posledný. Je to vrchol, ktorý si získal obľubu mnohých turistov, a vôbec sa tomu nečudujem. Výstup z Gepňarovej doliny hodnotím ako stredne náročnú túru, pri ktorej treba počítať s prevýšením aj dostatočnou časovou rezervou. Odmenou však nie sú iba výhľady, ale aj jedinečná príroda, sopečné skalné útvary, staré pokrútené buky a atmosféra, ktorú na mnohých iných miestach nenájdeme.
A možno práve v tom spočíva čaro Vtáčnika. Nie je to vrchol, ktorý vás očarí iba jedným veľkolepým výhľadom. Je to hora, ktorá si vás získava postupne, každým ďalším krokom. A keď z nej odchádzate, už premýšľate nad tým, kedy sa sem opäť vrátite