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28. okt 2026 o 22:53
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Tam, kde sa plány menia na zážitky, Pieniny

Nie vždy sa všetko podarí podľa našich predstáv. Niekedy sa plány zmenia, okolnosti nás nasmerujú inam a my zistíme, že aj nečakané odbočky môžu priniesť krásne zážitky.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tam, kde sa plány menia na zážitky, Pieniny
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Jedna zastávka s výhľadom na Tatry.

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Mojím pôvodným plánom bolo vystúpiť na známu vyhliadku Tri koruny na poľskej strane Pienin a pokochať sa nádherným výhľadom na okolitú krajinu.

Nad Dunajcom sa dvíha hmla...
Nad Dunajcom sa dvíha hmla... 
Tri koruny
Tri koruny 
Obrázok blogu

Už počas cesty som však tušila, že chodník bude poriadne plný. A veru, nemýlila som sa. Keď som zistila, že na vytúžený výhľad by som si musela počkať v dlhom rade možno aj tri hodiny, moje nadšenie opadlo.

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Aj keď bol cieľ už na dosah, predstava dlhého čakania mi za niekoľko záberov z výšky nestála. Nie som človek, ktorý musí za každú cenu splniť pôvodný plán. Niekedy je lepšie počúvať vlastné pocity, spomaliť a jednoducho si užívať to, čo deň prináša. Možno sa na Tri koruny ešte niekedy vrátim a budem mať viac šťastia. A možno nie. Aj to je život.

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Našťastie, Pieniny mali v ten deň čo ponúknuť aj bez vytúženého výhľadu. Jeseň sa pomaly vkrádala do korún stromov a ich listy začínali hrať odtieňmi žltej, oranžovej a červenej. Slnečné lúče sa opierali o krajinu, vzduch mal príjemnú sviežosť a na Dunajci sa pokojne plavili plte a loďky. Z rieky sa ozývali hlasy výletníkov a všade navôkol bolo cítiť tú zvláštnu pohodu, ktorú dokáže priniesť pekný jesenný deň.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ľudia si užívali slnko, prírodu a chvíle strávené vonku. A ja tiež. Hoci sa mi pôvodný plán nepodarilo uskutočniť, domov som neodchádzala sklamaná. Namiesto výhľadu z vrcholu som si odniesla iné obrazy,  jesennú krajinu, pokoj Dunajca a pocit, že nikam nemusím utekať a nič nemusím stihnúť.

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Tento západ slnka cestou bol za odmenu....

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Možno práve v tom spočíva čaro výletov. Nemusia sa vždy skončiť podľa našich predstáv, aby boli krásne. Niekedy stačí zmeniť plány, prestať sa naháňať za cieľom a nechať sa unášať okamihom.

 Pretože aj keď sa nám nepodarí dosiahnuť to, za čím sme vyrazili, stále si môžeme vytvoriť pekný a pohodový deň. A niekedy práve tie neplánované chvíle zostanú v spomienkach najdlhšie...

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
Bloger 
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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