Tam, kde sa plány menia na zážitky, Pieniny

Jedna zastávka s výhľadom na Tatry.
Mojím pôvodným plánom bolo vystúpiť na známu vyhliadku Tri koruny na poľskej strane Pienin a pokochať sa nádherným výhľadom na okolitú krajinu.
Už počas cesty som však tušila, že chodník bude poriadne plný. A veru, nemýlila som sa. Keď som zistila, že na vytúžený výhľad by som si musela počkať v dlhom rade možno aj tri hodiny, moje nadšenie opadlo.
Aj keď bol cieľ už na dosah, predstava dlhého čakania mi za niekoľko záberov z výšky nestála. Nie som človek, ktorý musí za každú cenu splniť pôvodný plán. Niekedy je lepšie počúvať vlastné pocity, spomaliť a jednoducho si užívať to, čo deň prináša. Možno sa na Tri koruny ešte niekedy vrátim a budem mať viac šťastia. A možno nie. Aj to je život.
Našťastie, Pieniny mali v ten deň čo ponúknuť aj bez vytúženého výhľadu. Jeseň sa pomaly vkrádala do korún stromov a ich listy začínali hrať odtieňmi žltej, oranžovej a červenej. Slnečné lúče sa opierali o krajinu, vzduch mal príjemnú sviežosť a na Dunajci sa pokojne plavili plte a loďky. Z rieky sa ozývali hlasy výletníkov a všade navôkol bolo cítiť tú zvláštnu pohodu, ktorú dokáže priniesť pekný jesenný deň.
Ľudia si užívali slnko, prírodu a chvíle strávené vonku. A ja tiež. Hoci sa mi pôvodný plán nepodarilo uskutočniť, domov som neodchádzala sklamaná. Namiesto výhľadu z vrcholu som si odniesla iné obrazy, jesennú krajinu, pokoj Dunajca a pocit, že nikam nemusím utekať a nič nemusím stihnúť.
Tento západ slnka cestou bol za odmenu....
Možno práve v tom spočíva čaro výletov. Nemusia sa vždy skončiť podľa našich predstáv, aby boli krásne. Niekedy stačí zmeniť plány, prestať sa naháňať za cieľom a nechať sa unášať okamihom.
Pretože aj keď sa nám nepodarí dosiahnuť to, za čím sme vyrazili, stále si môžeme vytvoriť pekný a pohodový deň. A niekedy práve tie neplánované chvíle zostanú v spomienkach najdlhšie...