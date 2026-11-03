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3. nov 2026 o 15:55
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Tip na krátky výlet v pohorí Tribeč, Člnok

Keď sa vyberiem do pohoria Tribeč, stačí aj krátka prechádzka, počas ktorej si môžem vychutnať ticho lesa, krásu prírody a miesta, ktoré majú svoje osobité čaro.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tip na krátky výlet v pohorí Tribeč, Člnok
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Jedným z takýchto miest je aj nenápadný kremencový vrch Člnok s nadmorskou výškou 438 metrov, ktorý sa nachádza nad obcou Lovce v okrese Zlaté Moravce.

Z obce Lovce vedie cesta až na parkovisko pred zubrou zvernicou. Aj samotná návšteva zvernice môže byť príjemným spestrením výletu, najmä ak cestujem s deťmi. Ja však tentoraz pokračujem trochu iným smerom. Zastavujem pri rázcestí Vlčí kút, ktoré je súčasťou Ponitrianskej magistrály.

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 Pri názve Vlčí kút sa na chvíľu zamýšľam, akú má toto miesto spojitosť s vlkmi. V tunajšej prírode by som totiž skôr očakávala stretnutie so srnkami, jeleňmi či muflónmi. Práve tie sem v roku 1868 doviezol gróf Forgáč a neskôr ich vypustil do voľnej prírody. Človek nikdy nevie, aké príbehy sa ukrývajú za názvami jednotlivých miest, a aj takéto drobnosti dokážu obyčajnú prechádzku trochu ozvláštniť.

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Od rázcestia vedie na vrchol Člnka mierne stúpajúci lesný chodník. Čaká ma približne 700 metrov dlhá trasa, ktorú by som mala zvládnuť za 20 až 30 minút. Na prvý pohľad jednoduchá záležitosť. A áno, naozaj sa to dá. Lenže v tomto lese sa akosi nedá ísť priamo za cieľom.

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Okolitá príroda je totiž taká zaujímavá, že mi nedovolí len tak prejsť okolo. Staré stromy tu vyzerajú, ako keby sa roztancovali. Ich pokrútené kmene, zvláštne tvary, dutiny a rôzne otvory vytvárajú neuveriteľné prírodné scenérie. Každý strom je iný a každý akoby rozprával svoj vlastný príbeh.

 Stromy na tanečnom parkete.

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Zastavujem, obzerám si ich z každej strany a, samozrejme, vyťahujem fotoaparát. Niektoré tvary ma doslova fascinujú a snažím sa zachytiť ich čo najlepšie. Minúty postupne pribúdajú, ale vôbec mi to neprekáža. V takomto prostredí sa jednoducho neponáhľam. Veď načo? Práve tieto malé zastavenia robia z obyčajnej turistickej trasy zážitok, na ktorý sa nezabúda.

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Keď konečne prichádzam na vrchol, čakajú ma kremencové skalky a príjemný polkruhový výhľad na hrebeň pohoria Tribeč. Nie je to síce výhľad, pri ktorom by som zostala stáť s otvorenými ústami na niekoľko minút, ale má svoje čaro. Počas chvíle strávenej na vrchole si môžem vychutnať pokoj, rozhľad a pocit, že aj takýto malý výlet dokáže človeku priniesť veľa radosti.

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Chodník na vrchol kde sa objavujú prvé skalky.

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Na vrchole sa nachádza aj kríž a pamätník z roku 1977. Pripomína 10. výročie založenia turistického oddielu Lovce a zároveň 60. výročie VOSR. Aj tieto drobné historické stopy dodávajú miestu ďalší rozmer a pripomínajú, že vrch Člnok má svoje miesto nielen v prírode, ale aj v spomienkach ľudí, ktorí sa o turistiku v tejto oblasti zaslúžili.

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Výhľady

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Lúčim sa s týmto nádherným miestom, tak možno zas nabudúce.... Na rozlúčku priletel aj jeden z posledných motýľov.

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Cesta späť vedie rovnakým chodníkom, no mám pocit, akoby bola zrazu kratšia. Možno je to tým, že to najzaujímavejšie som si už pozrela cestou nahor. Alebo jednoducho tým, že už poznám všetky tie zvláštne stromy, ktoré ma pred chvíľou nútili zastavovať takmer na každom kroku. Tentoraz pokračujem svižnejšie a pomaly sa vraciam k rázcestiu Vlčí kút.

Člnok možno nepatrí medzi výrazné turistické vrcholy Tribeča a svojou výškou ani náročnosťou nevyvoláva veľký rešpekt. Napriek tomu má čo ponúknuť. Je to miesto, kde si môžem vychutnať pokoj lesa, obdivovať nevšedné výtvory prírody, trochu si zašportovať a na chvíľu vypnúť.

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Ak sa niekedy vyberiem do okolia obce Lovce, určite si túto krátku odbočku nenechám ujsť. A rovnako ju odporúčam aj každému, kto hľadá nenáročný tip na výlet v pohorí Tribeč. Na vrchol to nie je ďaleko, stúpanie je mierne a čas strávený v tomto kúsku divokej prírody rozhodne stojí za to. Niekedy totiž tie najkrajšie zážitky čakajú na miestach, ktoré by som na turistickej mape možno na prvý pohľad ani nevyhľadávala.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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