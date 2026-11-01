Tip na krátky výlet v pohorí Tribeč, Kolianova

Je to miesto, ktoré možno svojou výškou nepatrí medzi výrazné vrcholy, no dokáže ponúknuť presne to, čo človek v jesennej prírode hľadá, pokoj, ticho, krásne výhľady a neopakovateľnú atmosféru meniacej sa krajiny.
Na Kolianovú sa dá dostať z viacerých strán, hoci priamo na jej vrchol nevedie turisticky značená trasa. Ja som sa na toto miesto prvýkrát vybrala z obce Turčianky pomocou máp a neznačených lesných cestičiek. Keďže to však nebola moja prvá návšteva, tentoraz už cestu poznám a viem, kam ma jednotlivé chodníčky zavedú. Práve takéto menej známe miesta majú svoje osobité čaro. Neprechádzajú nimi davy turistov a človek si tu môže vychutnať prírodu vlastným tempom.
Ráno sa deň spočiatku ukazoval v slnečných farbách a nič nenasvedčovalo tomu, že ma počas túry čaká celkom iná scenéria. Po niekoľkých kilometroch sa však obraz krajiny začal meniť. Kým na kopcoch sa opierali slnečné lúče do jesenného lístia, v dolinách sa usadila hustá hmla, ktorá postupne zahalila okolité svahy. Hmla k jeseni jednoducho patrí. Dodáva krajine tajomnosť, zjemňuje obrysy kopcov a mení aj obyčajné miesta na scenérie, pri ktorých sa človek pristaví o čosi dlhšie.
Tušila som, že by mohli vzniknúť zaujímavé fotografie. Netušila som však, že práve toto budú moje prvé hmlisté zábery tohto roka, a už vôbec nie, že rozhodne nebudú posledné.
Od cesty vedúcej popri družstve sa stáčam na stúpajúcu lesnú cestu, ktorá ma privádza na rozľahlú lúku. Práve odtiaľ sa otvárajú prvé pekné pohľady do doliny, kde sa drží ranná inverzia. A veru, bolo sa na čo pozerať! Stĺpy vysokého napätia, ktoré vedú dolinou, sa v hustej hmle takmer strácali a len miestami vykúkali z jej bieleho závoja. Predo mnou sa rozprestierala lúka pokrytá ranným mrazom, za ňou sa prevaľovala hmla a za mojím chrbtom už jesennú krajinu zalievalo teplé slnečné svetlo.
Bol to nádherný kontrast. Na jednej strane chladné, takmer zimné ráno s primrznutou trávou a bielou hmlou, na druhej strane slnkom rozžiarená jeseň plná farieb. Stromy hýrili odtieňmi žltej, oranžovej, hnedej a miestami ešte stále zelenej. Každý slnečný lúč zvýrazňoval ich farebnosť a pripomínal, aká krásna a premenlivá dokáže byť príroda práve v tomto ročnom období.
Pokračujem ďalej lesným chodníkom. Pod nohami mi šuští opadané lístie a medzi stromami sa striedajú svetlé miesta s tmavšími zákutiami. Jesenný les má zvláštnu atmosféru. Je pokojnejší, tichší a akoby sa pomaly pripravoval na zimný odpočinok. Vzduch je svieži, ráno ešte cítiť chlad a každé miesto, na ktoré dopadne slnko, pôsobí ako malý kúsok tepla uprostred chladného dňa.
Po chvíli sa chodník napája na vychodenú cestičku, ktorá kopíruje hrebeň a postupne ma privádza k sústave väčších lúk. Tu sa krajina opäť otvorí a les ustúpi do úzadia. Na lúkach sa nachádza príjemné oddychové miesto s lavičkami, dreveným stolom a veľkým ohniskom. Ideálne miesto na krátke posedenie, oddych či opekanie v prírode. Okolie dotvárajú zakrpatené stromy a kríčky, ktorých kmene a konáre sú rôzne pokrútené a vytvárajú zaujímavé prírodné zákutia.
Z Kolianovej sa otvárajú výhľady do Klátovskej doliny a na okolité kopce pohoria Tribeč. V jesennom období má toto miesto osobitné čaro. Farebné lesy vytvárajú na svahoch pestrú mozaiku a lúky pôsobia v kontraste s tmavšími lesnými porastmi ešte otvorenejšie. Ak sa k tomu pridá ranná hmla, ktorá sa pomaly prevaľuje dolinami a postupne odhaľuje jednotlivé kopce, vzniká scenéria, na ktorú sa nezabúda.
Ani tentoraz som sa však na vrchole nezdržala príliš dlho. Hoci sa ešte pred chvíľou dolina strácala pod hustou hmlou, tá sa postupne začala rozplývať. Biele oblaky sa pomaly dvíhali a ustupovali slnečným lúčom. Krajina sa pred očami menila a čoraz viac odhaľovala svoje jesenné farby. Z chladného, hmlistého rána sa napokon stal krásny slnečný jesenný deň.
Po krátkom oddychu sa vydávam späť rovnakou trasou do Turčianok. Cestou si ešte vychutnávam pohľady na okolitú prírodu, ktorá sa pod meniacim sa svetlom neustále mení. Práve v tom spočíva čaro jesenných potuliek nikdy celkom neviete, akú podobu vám krajina ukáže. Raz vás privíta slnkom zaliatymi lúkami, inokedy tajomnou hmlou, ktorá zahalí doliny a nechá vyniknúť iba vrcholky kopcov.
Moja trasa z Turčianok na Kolianovú meria približne 2,3 kilometra. Je nenáročná, bez výrazného prevýšenia a svojou dĺžkou je vhodná pre všetky vekové kategórie. Jediným menším úskalím je absencia turistického značenia, preto je dobré mať so sebou mapu alebo navigáciu a vedieť sa orientovať v horskom prostredí. Odmenou je však príjemná prechádzka krajinou, kde si môžete vychutnať pokoj a krásu prírody bez veľkého turistického ruchu.
Výlet na Kolianovú sa dá navyše spojiť s posedením pri ohnisku a opekaním v prírode. Stačí si pribaliť niečo pod zub, nájsť si miesto na lavičke a nechať sa unášať atmosférou okolitej krajiny.
Kolianova možno nie je vysoký ani výrazný vrchol, no práve v tom spočíva jeho pôvab. Nepotrebuje veľké nadmorské výšky ani náročné výstupy, aby človeku ponúkol krásne chvíle. Stačí jesenné ráno, trochu hmly v dolinách, slnkom rozžiarené farebné stromy a chuť na chvíľu spomaliť. Niekedy totiž tie najkrajšie zážitky nečakajú na ďalekých a vysokých horách, ale na nenápadných miestach, ktoré nám pripomenú, aká nádherná dokáže byť príroda aj vtedy, keď sa pomaly chystá na zimný spánok.