Tip na krátky výlet v pohorí Tribeč, Malá Ostrá

Miesta, kde nestretávam zástupy turistov a môžem si naplno vychutnať atmosféru lesa. Jedným z takýchto zákutí pohoria Tribeč je Malá Ostrá nad obcou Klížske Hradište.
Na Slovensku máme dva vrchy s rovnakým menom Malá Ostrá. Ten známejší sa nachádza v Západných Tatrách, no tentoraz ma zaujíma jeho menovkyňa v pohorí Tribeč. Tá je skutočne malá, jej nadmorská výška dosahuje iba 472 metrov. Napriek tomu má svoje osobité čaro a dokáže návštevníkovi ponúknuť oveľa viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Na túto kremencovú hôrku nevedie turistické značenie a ani jej okolie nepatrí medzi vyhľadávané turistické lokality. Nenájdem tu zástupy turistov, preplnené chodníky ani hlúčiky ľudí pri vrcholovej tabuli. Práve naopak. Je veľká pravdepodobnosť, že počas celej túry nestretnem nikoho. A možno práve v tom spočíva jedno z najväčších čarov tohto miesta. Môžem tu na chvíľu zabudnúť na každodenný zhon a nechať sa viesť iba vlastnými krokmi, šumom lesa a myšlienkami, ktoré sa v tichu akosi prirodzene usporiadajú.
Svoju cestu začínam v Klížskom Hradišti. Vydávam sa asfaltovou cestou smerom k futbalovému ihrisku, no k nemu neodbočujem. Pokračujem ďalej lesnou cestou, pričom na ľavej strane si všímam miestne značenie v podobe šípky, ktorá ukazuje smer na Malú Ostrú. Postupne sa vzďaľujem od obce a okolitá krajina ma vťahuje do jesenného lesa.
Detaily, maličkosti, sú ozdobou lesa.
Lesná cesta ma privedie až k ohrade zvernice. Cez bráničku pohodlne pokračujem ďalej a pred sebou postupne zbadám vyvýšeninu. Ďalšia šípka mi potvrdzuje, že som na správnom mieste. Nachádzam sa pod Malou Ostrou a predo mnou je už len záverečný výstup.
Neviem, podľa čoho dostal tento nenápadný kopček svoje meno. Možno je jeho pomenovanie odvodené práve od ostrejšieho stúpania, ktoré ma čaká pri výstupe na vrchol. Hoci nejde o nijako náročnú túru, posledné metre mi pripomenú, že aj malý kopec môže mať svoju osobitosť.
Vrchol Malej Ostrej ma privíta nenápadne, no o to príjemnejšie. Nachádza sa tu vrcholová kniha a ohnisko, ktoré naznačujú, že toto miesto si predsa len našlo svojich občasných návštevníkov.
Okolo mňa sa rozprestiera les a v jesennom šate pôsobí takmer rozprávkovo. Pod nohami mám vrstvy suchého lístia, ktoré pri každom kroku ticho zašuchocú. Vietor sa len občas oprie do korún stromov a rozkolíše posledné listy, ktoré sa ešte držia na konároch. V takýchto chvíľach mám pocit, akoby sa čas na okamih zastavil.
Malá Ostrá však nie je zaujímavá iba svojou pokojnou atmosférou. Jej skutočným pokladom sú staré, mohutné duby, ktorých bizarné tvary dodávajú vrcholu nezameniteľný charakter. Ich pokrútené kmene, rozložité konáre a mohutné korene vytvárajú scenériu, pri ktorej sa pristavím a chvíľu iba obdivujem silu prírody. Medzi nimi vyrastajú aj mladé brezy, ktorých svetlé kmienky krásne kontrastujú s tmavými dubmi a bordovými odtieňmi kremenca.
Práve kremenec je ďalším zaujímavým prvkom tejto hôrky. Jeho výrazné bordové sfarbenie dodáva miestu osobitú atmosféru a pripomína mi, že aj na takomto malom kopci sa ukrývajú zaujímavé prírodné zákutia.
Niektoré z dubov už majú svoje najlepšie roky za sebou. Sú poškodené, ich kmene nesú stopy času a niektoré pomaly dožívajú. Napriek tomu, alebo možno práve preto, pôsobia nesmierne majestátne. Keď tak sedím na vrchole medzi týmito velikánmi, premýšľam nad ich príbehom. Koľko jarných búrok, letných horúčav, jesenných víchric a zimných mrazov už museli zažiť? Koľko generácií ľudí sa medzitým vystriedalo v dedinách pod nimi?
Možno práve ich zvláštne, pokrútené tvary prispeli k tomu, že sa dožívajú takého vysokého veku. Ich konáre sa rozbiehajú do strán, kmene majú nepravidelné obrysy a korene sa pevne držia kamenistej pôdy. Každý strom je iný, každý má svoju vlastnú podobu a svoj príbeh. Pri pohľade na ne mi napadá, aké krásne je, keď strom môže dôstojne zostarnúť a napokon aj zomrieť postojačky, bez zvuku motorovej píly, bez toho, aby jeho život ukončil človek, čo viac hrozí tým dokonalým, zdravým a rovným stromom.
V jesennom lese tieto staré duby vynikajú ešte viac. Ich tmavé siluety sa odrážajú na pozadí farebných korún, medzi ktorými sa mihajú posledné zlatisté listy. Všade navôkol vládne pokoj a ticho, ktoré občas preruší iba zašumenie lístia alebo vzdialený hlas vtáka. Nepotrebujem veľa. Stačí mi sadnúť si, oprieť sa o kmeň stromu, chvíľu pozorovať okolie a vnímať všetko, čo mi les ponúka.
Výhľady z okolia vrcholu sú síce obmedzené, no cez medzery medzi stromami sa mi predsa len otvárajú pohľady na okolité kopce pohoria Tribeč. Nie sú to rozsiahle panorámy, za ktorými by som sem musela putovať, ale aj tie skromné výhľady majú svoje čaro. Malá Ostrá totiž nie je miestom, ktoré potrebuje ohurovať ďalekými horizontmi. Jej najväčšia hodnota sa ukrýva priamo v lese, v starých duboch, v kremencových skalách a v atmosfére, ktorú si odtiaľ odnášam.
Keď sa pomaly chystám na návrat, ešte raz sa obzriem na mohutné duby. Možno tu budú stáť aj o mnoho rokov, možno ich konáre ešte zažijú nespočetné množstvo ďalších jesenných dní. A možno si ich krásu všimne ďalší náhodný návštevník, ktorý sem zavíta hľadať pokoj a kúsok samoty.
Malá Ostrá nad Klížskym Hradišťom nie je vrcholom, ktorý by sa mohol pýšiť výškou, známym menom či veľkolepými výhľadmi. Je to skôr nenápadné miesto, ktoré si treba objaviť a ktorého čaro sa nedá zmerať počtom metrov ani turistických značiek. Ponúka mi ticho, jesennú atmosféru, zaujímavý kremenec a predovšetkým spoločnosť starých dubov, ktoré sú živou pripomienkou toho, aká silná a zároveň krehká dokáže byť príroda.
A práve preto sa sem oplatí vybrať. Nie za výkonom, nie za rekordmi ani za fotografiou z preplneného vrcholu. Stačí prísť, spomaliť a na chvíľu počúvať, ako les rozpráva svoj príbeh prostredníctvom šumu lístia a ticha, ktoré má niekedy väčšiu hodnotu než všetky slová.