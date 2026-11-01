Tip na krátky výlet v pohorí Tribeč, rozhľadňa Chotenovec

Rozhľadňa sa nachádza na rovnomennom kopci v nadmorskej výške 475 metrov, v katastri obce Veľký Klíž, v časti Klížske Hradište, v okrese Partizánske.
Cesta za výhľadmi sa začína na malom parkovisku pri areáli miestneho družstva. Odtiaľ sa vydáme po zeleno značenom turistickom chodníku, ktorý nás postupne zavedie do príjemného prostredia listnatého lesa. Trasa síce mierne stúpa, no jej charakter je nenáročný a počas výstupu si môžeme vychutnať pokoj lesa a príjemnú atmosféru okolitej prírody. Po chvíli prídeme k odbočke, ktorá nás nasmeruje priamo k rozhľadni.
Lesnými cestami
Kým stromy len začínajú žltnúť, jeden konár stromu sa vyfarbil na jasno červeno.
Drevená rozhľadňa Chotenovec bola slávnostne otvorená v roku 2021. Je vysoká 16 metrov, pričom vyhliadková plošina sa nachádza vo výške 11,2 metra. Stavba stojí na južnom svahu kopca a jej drevenú konštrukciu spevňuje kovové ukotvenie a zábradlie.
Odmenou za krátky výstup je pekný výhľad do okolitej krajiny. Za priaznivého počasia sa z vyhliadkovej plošiny otvárajú pohľady na pohorie Tribeč, Považský Inovec, obce roztrúsené v oblasti Nitrianskej pahorkatiny, ale aj na Hornonitriansku kotlinu. Výhľad je čiastočne kruhový, no smerom na sever ho obmedzujú zalesnené vrcholy okolitých kopcov.
Samotné okolie rozhľadne má svoje osobité čaro. Z jednej strany ju obklopuje les, zatiaľ čo na otvorenejšej strane rastú nízke, zakrpatené stromy a kríky drieňok. Niekoľko kmeňov uložených v okolí poslúži ako provizórne lavičky, kde si možno na chvíľu oddýchnuť, občerstviť sa a vychutnať si pokojné prostredie.
Trasa k rozhľadni meria približne 2,1 kilometra a patrí medzi nenáročné turistické prechádzky. Je preto vhodný aj pre rodiny s menšími deťmi či pre tých, ktorí si chcú dopriať krátky únik do prírody bez náročného celodenného putovania.
Chotenovec je príjemným miestom, kde sa spája nenáročná turistika, lesné prostredie a pekné výhľady na okolité pohoria a krajinu. Ak budete niekedy objavovať krásy Tribeča, túto nenápadnú rozhľadňu sa určite oplatí zaradiť do svojich výletných plánov.