Tri vrcholy pohoria Vtáčnik, Sladné skaly

Cesta medzi Žarnovom a Buchlovom však nie je iba obyčajným presunom z jedného vrcholu na druhý. Spestria ju totiž Sladné skaly, pozoruhodné sopečné výtvory, ktoré si rozhodne zaslúžia našu pozornosť.
Zo sedla pod Žarnovom sa najskôr vydávame lesom. Chodník už našťastie nevedie iba neustále do kopca. Terén sa postupne mení na príjemnú vlnovku. Raz niekoľko metrov vystúpame, potom zase trochu klesneme, aby sme o chvíľu opäť nabrali výšku. Takýto charakter chodníka príjemne rozbíja monotónnosť stúpania a zároveň dáva možnosť trochu si vydýchnuť.
Les nás postupne privedie na menšiu lúku. Ak sa sem vyberieme v správnom období, upúta nás aj jej kvetinová výzdoba. Na jeseň tu kvitnú jesienky a ich jemné kvety pôsobia v okolitej krajine ako malý prírodný detail, práve takéto drobnosti však robia horskú túru zaujímavou, pestrou. Človek nemusí vždy hľadať iba veľké výhľady či výrazné vrcholy.
Pred nami sa postupne objavujú Sladné skaly. Ide o zaujímavé skalné útvary späté so sopečnou činnosťou, ktoré dávajú tejto časti hrebeňa úplne inú atmosféru. Ich najvyšší bod dosahuje nadmorskú výšku 913 metrov. Samotný vrchol Sladnej skaly však nie je v teréne zvlášť výrazne označený. Pri obdivovaní skalných útvarov si tak pokojne môžeme ani neuvedomiť, že sme sa dostali na najvyššie miesto tohto nenápadného vrcholu.
Sladné skaly však nie sú miestom, kam sa ide predovšetkým za výhľadmi. Zo samotných skál sa výhľady neotvárajú. Ich čaro je ukryté najmä v samotnom teréne, skalných útvaroch a v pocite, že prechádzame miestom, ktoré vzniklo pôsobením dávnej sopečnej činnosti.
Zo samotnej Sladnej skaly výhľady sú až pri klesaní zo skál do oblasti Buchlova a protiľahlé kopce.
O to viac nás môže prekvapiť ďalšia časť chodníka. Po prechode Sladnými skalami začíname pomerne prudko klesať. Výškové metre, ktoré sme počas túry postupne získavali, teraz rýchlo strácame. Klesanie je miestami naozaj výrazné a treba si dávať pozor najmä na pevný krok. No každé klesanie má svoj dôvod a v tomto prípade vieme, že výšku budeme opäť naberať.
A práve v tom je táto trasa smerom na Buchlov zaujímavá. Nie je to len jednoduchá cesta od Žarnova k Buchlovu. Počas niekoľkých kilometrov sa mení charakter krajiny, strieda sa les, lúka, skalné útvary, klesanie aj opätovné stúpanie. Sladné skaly pritom zostávajú trochu nenápadnou, ale o to zaujímavejšou súčasťou celej túry.
Ak sa teda zo Žarnova rozhodneme pokračovať ďalej po žltom značení smerom na Buchlov, oplatí sa neponáhľať. Sladné skaly možno nie sú miestom s veľkým panoramatickým výhľadom, no ponúkajú niečo iné, zaujímavý kus krajiny, ktorý vznikol vďaka sopečnej činnosti a ktorý dokáže cestu po hrebeni príjemne spestriť. A keď sa po prudšom klesaní opäť vydáme do kopca smerom na Buchlov, postupne pochopíme, že aj táto časť túry má svoje čaro.