nedeľa, 27. september, 2026 |  Meniny má Cyprián
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
27. sep 2026 o 19:20
Prečítané: 0x

Tri vrcholy pohoria Vtáčnik, Sladné skaly

Zo Žarnova si môžeme túru predĺžiť o ďalší atraktívny hrebeň na vrch Buchlov, kam vedie pokračovaním žltého turistického značenia. Táto trasa ponúka ďalšie zaujímavé miesto, ktoré stojí za to objaviť, Sladné skaly.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Tri vrcholy pohoria Vtáčnik, Sladné skaly
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

 Cesta medzi Žarnovom a Buchlovom však nie je iba obyčajným presunom z jedného vrcholu na druhý. Spestria ju totiž Sladné skaly, pozoruhodné sopečné výtvory, ktoré si rozhodne zaslúžia našu pozornosť.

Zo sedla pod Žarnovom sa najskôr vydávame lesom. Chodník už našťastie nevedie iba neustále do kopca. Terén sa postupne mení na príjemnú vlnovku. Raz niekoľko metrov vystúpame, potom zase trochu klesneme, aby sme o chvíľu opäť nabrali výšku. Takýto charakter chodníka príjemne rozbíja monotónnosť stúpania a zároveň dáva možnosť trochu si vydýchnuť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Sedlo pod Žarnovom
Sedlo pod Žarnovom 
chodník lesom
chodník lesom 

Les nás postupne privedie na menšiu lúku. Ak sa sem vyberieme v správnom období, upúta nás aj jej kvetinová výzdoba. Na jeseň tu kvitnú jesienky a ich jemné kvety pôsobia v okolitej krajine ako malý prírodný detail,  práve takéto drobnosti však robia horskú túru zaujímavou, pestrou. Človek nemusí vždy hľadať iba veľké výhľady či výrazné vrcholy.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Pred nami sa postupne objavujú Sladné skaly. Ide o zaujímavé skalné útvary späté so sopečnou činnosťou, ktoré dávajú tejto časti hrebeňa úplne inú atmosféru. Ich najvyšší bod dosahuje nadmorskú výšku 913 metrov. Samotný vrchol Sladnej skaly však nie je v teréne zvlášť výrazne označený. Pri obdivovaní skalných útvarov si tak pokojne môžeme ani neuvedomiť, že sme sa dostali na najvyššie miesto tohto nenápadného vrcholu.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
vrchol Sladnej skaly
vrchol Sladnej skaly 
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Sladné skaly však nie sú miestom, kam sa ide predovšetkým za výhľadmi. Zo samotných skál sa výhľady neotvárajú. Ich čaro je ukryté najmä v samotnom teréne, skalných útvaroch a v pocite, že prechádzame miestom, ktoré vzniklo pôsobením dávnej sopečnej činnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Zo samotnej Sladnej skaly výhľady sú až pri klesaní zo skál do oblasti Buchlova  a protiľahlé kopce.

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

O to viac nás môže prekvapiť ďalšia časť chodníka. Po prechode Sladnými skalami začíname pomerne prudko klesať. Výškové metre, ktoré sme počas túry postupne získavali, teraz rýchlo strácame. Klesanie je miestami naozaj výrazné a treba si dávať pozor najmä na pevný krok. No každé klesanie má svoj dôvod a v tomto prípade vieme, že výšku budeme opäť naberať.

SkryťVypnúť reklamu
klesanie zo skál
klesanie zo skál 

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

A práve v tom je táto trasa smerom na Buchlov zaujímavá. Nie je to len jednoduchá cesta od Žarnova k Buchlovu. Počas niekoľkých kilometrov sa mení charakter krajiny, strieda sa les, lúka, skalné útvary, klesanie aj opätovné stúpanie. Sladné skaly pritom zostávajú trochu nenápadnou, ale o to zaujímavejšou súčasťou celej túry.

Ak sa teda zo Žarnova rozhodneme pokračovať ďalej po žltom značení smerom na Buchlov, oplatí sa neponáhľať. Sladné skaly možno nie sú miestom s veľkým panoramatickým výhľadom, no ponúkajú niečo iné, zaujímavý kus krajiny, ktorý vznikol vďaka sopečnej činnosti a ktorý dokáže cestu po hrebeni príjemne spestriť. A keď sa po prudšom klesaní opäť vydáme do kopca smerom na Buchlov, postupne pochopíme, že aj táto časť túry má svoje čaro.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 486
    •  | 
  • Páči sa:  7 188x

Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Marcel Rebro

Marcel Rebro

320 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu