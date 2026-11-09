Za krásnymi výhľadmi a baníckou históriou Novej Bane, Náučný chodník Zvonička

Náučný chodník Zvonička ponúka príjemné putovanie, počas ktorého spoznáme nielen prírodné krásy tohto kraja, ale aj jeho dávnu minulosť. Na približne 6,5 kilometra dlhom okruhu ma čaká päť zaujímavých zastavení, niekoľko vyhliadkových miest a množstvo príbehov, ktoré pripomínajú časy, keď sa v okolí Novej Bane intenzívne ťažilo zlato, striebro a spracovával kameň.
Moja cesta povedie cez pútnické miesto Kohútovo, rozhľadňu Háj, Havraniu a Červenú skalu až k historickej zvonici, podľa ktorej dostal chodník svoje meno. A hoci nejde o náročnú turistiku, o zážitky a pekné scenérie rozhodne nebude núdza.
Nová Baňa, mesto so zlatou minulosťou
Skôr než sa vydám na samotný chodník, pristavím sa pri meste, ktorého históriu budem počas výletu postupne odhaľovať.
Nová Baňa leží na južnom cípe pohoria Vtáčnik, v Novobanskej kotline. Je to starobylé bývalé kráľovské banské mesto, ktorého dejiny sú úzko späté najmä s ťažbou zlata a striebra. Už v roku 1337 sa v písomných prameňoch spomína ako rozvinutá banícka osada.
Najväčší rozmach zažila Nová Baňa v druhej polovici 14. storočia, keď sa zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest. Jej história však nebola iba príbehom prosperity a bohatstva. Mesto muselo prekonávať mnohé ťažké obdobia. Poznačili ho vnútorné nepokoje v Uhorsku, protiturecké vojny, počas ktorých bolo v roku 1664 zničené, stavovské povstania i morová epidémia.
Veľkou ranou pre miestne baníctvo bolo zatopenie podzemných baní vodou už v 16. storočí. O ich záchranu sa pokúsili aj pomocou technickej novinky svojej doby. V roku 1722 tu anglický konštruktér Isaac Potter zostrojil parný stroj určený na pohon banských čerpadiel. Napriek tomuto významnému technickému počinu sa však ťažba postupne stávala nerentabilnou a v roku 1888 sa definitívne skončila.
Banícka tradícia sa neobmedzovala iba na zlato a striebro. V okolí sa ťažil aj ryolit, z ktorého sa už od 14. storočia vyrábali mlynské kamene. Neskôr pribudla sklárska výroba v mestskej časti Stará Huta. Aj tieto remeslá však postupne zanikli.
Dnešná Nová Baňa má približne 6 500 obyvateľov. Tí nežijú iba v centre mesta, ale aj v okolitých štáloch. Niekdajšie banícke mesto sa postupne premenilo na moderné sídlo s priemyselnými podnikmi, menšími spoločnosťami a príjemným zázemím pre život.
A práve do jeho bezprostredného okolia sa teraz vyberiem. Miesta, ktoré navštívim, mi pripomenú, že história tohto kraja je stále prítomná v jeho krajine, skalách aj zachovaných pamiatkach.
Kohútovo, pútnické miesto so zázračným prameňom
Za východiskový bod mojej túry som si vybrala pútnické miesto Kohútovo, kde sa nachádza aj menšie parkovisko. Je to príjemné miesto s osobitou atmosférou, ktoré ma už na začiatku výletu prenesie do sveta dávnych príbehov a tradícií.
História Kohútova sa začala písať v roku 1863. V období veľkého sucha tu ovce objavili výdatný prameň vody. Jeho voda sa čoskoro začala považovať za zázračnú a liečivú, a tak sa toto miesto postupne stalo vyhľadávaným pútnickým areálom.
Dominantou je neogotická kaplnka Panny Márie, postavená v roku 1869. Jej architektúra pôsobí v lesnom prostredí veľmi príjemne a vytvára pokojnú atmosféru, ktorá priam nabáda na krátke zastavenie.
Súčasťou areálu je aj menšia botanická záhrada, v ktorej zaujme predovšetkým mohutný sekvojovec. Už samotné Kohútovo je pekným miestom na návštevu, no mňa čaká ešte niekoľko zaujímavých zastavení.
Od pútnického areálu pokračujem lesnou cestou, ktorá ma postupne vedie k ďalšej časti náučného chodníka. Trasa sa prudšie stáča smerom k rozhľadni Háj a začína sa moje putovanie za prvými výhľadmi.
Rozhľadňa Háj a Nová Baňa ako na dlani
Mojím ďalším cieľom je rozhľadňa Háj, ktorá stojí na rovnomennom kopci v nadmorskej výške 625 metrov. Už jej poloha sľubuje pekné výhľady, no odmenou za krátke stúpanie je predovšetkým pohľad na široké okolie Novej Bane.
Rozhľadňa je zaujímavou kamenno-drevenou stavbou s tromi poschodiami. Vyhliadková plošina sa nachádza vo výške približne 12 metrov a ponúka krásnu panorámu Novobanskej kotliny, západnej časti Pohronského Inovca i časti Podunajskej nížiny.
Je to miesto, kde sa oplatí na chvíľu zastaviť, porozhliadnuť sa a vychutnať si krajinu z vtáčej perspektívy. Pri dobrej viditeľnosti sa pred nami otvárajú široké obzory a človek si ešte lepšie uvedomí rozmanitosť okolitej krajiny.
Centrum Novej Bane v priblížení
Zaujímavým detailom v blízkosti rozhľadne sú zariadenia pripomínajúce miestnu kamenársku tradíciu. Tú symbolizujú aj mlynské kolesá umiestnené na samotnej rozhľadni. Pripomínajú obdobie, keď sa v okolí Novej Bane spracovával ryolit a vyrábali sa z neho mlynské kamene.
Rozhľadňa tak nie je iba miestom pekných výhľadov, ale aj malou pripomienkou remeselnej minulosti tohto regiónu.
V okolí rozhľadne sa nachádzajú pozostatky po ťažbe ryolitu.
Šachta Klingsbittner, tichá pripomienka baníckej minulosti
Od rozhľadne pokračujem lesným prostredím k ďalšej zastávke.
Ešte pred príchodom k Havranej skale však môžem navštíviť zaujímavú technickú pamiatku, Šachtu Klingsbittner, známu aj ako Kamenná šachta.
Patrí k najstarším banským šachtám v Novej Bani a písomne sa spomína už koncom 14. storočia. Jej existencia mi pripomína, aký význam malo baníctvo pre rozvoj mesta a aké rozsiahle boli kedysi tunajšie banské aktivity.
Dnes už na tomto mieste nepočuť zvuk baníckych nástrojov ani ruch práce pod zemou. Zostala však historická stopa, vďaka ktorej si môžeme predstaviť náročnú prácu ľudí, ktorí tu pred stáročiami hľadali nerastné bohatstvo.
Havrania skala s výhľadmi na meandre Hrona
Pokračujem ďalej lesom a prichádzam k Havranej skale, obľúbenému vyhliadkovému miestu v masíve Háj.
Už samotná skalná scenéria je pôsobivá. Skalné zrázy dosahujú hĺbku približne 30 až 40 metrov, a tak je pri pohybe v ich blízkosti namieste opatrnosť. Odmenou za zastavenie je však krásny výhľad na okolitú krajinu.
Už samotná skalná scenéria je pôsobivá. Skalné zrázy dosahujú hĺbku približne 30 až 40 metrov, a tak je pri pohybe v ich blízkosti namieste opatrnosť. Odmenou za zastavenie je však krásny výhľad na okolitú krajinu.
Z Havranej skaly môžem obdivovať meandre rieky Hron v okolí Brehov a Tekovskej Breznice. Pohľad na rieku, ktorá sa kľukatí krajinou, vytvára zaujímavý kontrast s lesmi a skalnými útvarmi v popredí. V diaľke sa zase črtá panoráma Štiavnických vrchov.
Je to jedno z tých miest, kde sa oplatí na chvíľu spomaliť. Krajina sa tu ukazuje v celej svojej kráse a každý pohľad ponúka trochu inú scenériu.
Červená skala, ryolitové bralo s baníckym odkazom
Od Havranej skaly ma delí už len krátky úsek k ďalšiemu zaujímavému prírodnému útvaru, k Červenej skale.
Ide o ryolitové bralo, ktoré pravdepodobne získalo svoje pomenovanie podľa charakteristického červenkastého sfarbenia horniny. Aj toto miesto je peknou ukážkou geologickej rozmanitosti okolia Novej Bane.
Červená skala je zároveň ďalším vyhliadkovým bodom na mojej trase. Otvárajú sa odtiaľto pohľady na Novú Baňu, údolie Hrona, Štiavnické vrchy, Veľký Žiar i Pohronský Inovec.
Banícku minulosť regiónu mi tu pripomína drevená socha baníka. Je symbolickou spomienkou na generácie ľudí, ktorých životy a práca boli späté s tunajším podzemím. Pri pohľade na okolitú krajinu si môžeme uvedomiť, koľko prírodného bohatstva a ľudského úsilia sa ukrýva v tomto na prvý pohľad pokojnom kraji.
Po chvíli strávenej na Červenej skale pokračujem ďalej. Chodník postupne klesá a približuje ma k poslednej významnej zastávke nášho putovania.
Zvonička, historická zvonica uprostred prírody
Záverečnou zastávkou náučného chodníka je areál Zvonička, ktorý dal celému okruhu meno. Jeho dominantou je historická secesná zvonica postavená v roku 1874.
Táto stavba je zaujímavou historickou pamiatkou a zároveň príjemným miestom na oddych. Kedysi sa v nej nachádzali dva zvony z dielne Jozefa Pozdecha. Počas prvej svetovej vojny však boli rekvirované. Neskôr ich nahradili nové zvony z dielne R. Manoušek a spol. z Brna.
Dnes má areál Zvoničky aj rekreačný charakter. Nachádza sa tu bufet, ferraty a rôzne atrakcie pre deti. Miesto tak ponúka možnosti nielen na krátky oddych po túre, ale aj na príjemné strávenie času s rodinou.
V okolí zvonice sa nachádza aj Záhradný les, ktorý vznikol v roku 2020. V lesoch osobitného určenia s rekreačným významom medzi Kohútovom a areálom Zvoničky boli vysadené domáce i cudzokrajné stromy a kry. Jednotlivé dreviny sú označené menovkami, takže prechádzka týmto lesom môže byť aj malým poznávacím výletom pre dospelých a deti.
Záhradný les je príjemným spestrením celej trasy. Pri prechádzke si môžeme všímať rozmanitosť vysadených drevín a zároveň si užívať pokojné lesné prostredie.
Po prechádzke Záhradným lesom sa pomaly vraciam späť k pútnickému areálu Kohútovo, kde som moje putovanie začala. Uzatvára sa tak celý okruh Náučného chodníka Zvonička.
Na približne 6,5 kilometra dlhej trase som navštívila miesta, ktoré predstavujú rôzne podoby tohto zaujímavého regiónu. Od pútnickej tradície a sakrálnej architektúry cez banícke a kamenárske dedičstvo až po geologické zaujímavosti, skalné vyhliadky a krásne panorámy okolitej krajiny.
Náučný chodník Zvonička je príjemným tipom na výlet pre všetkých, ktorí radi spoznávajú menej známe miesta Slovenska. Jeho veľkou výhodou je nenáročnosť a rozmanitosť. Na svoje si prídu milovníci prírody, histórie, pekných výhľadov aj rodiny s deťmi.
Mňa toto putovanie zaujalo najmä tým, ako prirodzene prepája prírodné krásy s bohatou minulosťou Novej Bane. Každé zastavenie prináša niečo iné a spolu vytvárajú pestrú mozaiku príbehov, ktoré stoja za spoznanie.
Ak budete niekedy hľadať príjemný výlet v okolí Novej Bane, Náučný chodník Zvonička určite stojí za návštevu. Možno vás rovnako ako mňa očaria jeho výhľady, tiché lesné zákutia a miesta, ktoré aj po stáročiach rozprávajú príbehy o živote a práci ľudí v tomto kraji.