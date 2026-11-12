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12. nov 2026 o 18:19
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Zlatistá cesta lesom až k výhľadom, Panská Javorina.

Jeseň má svoje neopakovateľné čaro. Lesy sa pomaly obliekajú do pestrých farieb, zelenú vystriedajú odtiene žltej, oranžovej, medenej i červenej a každý slnečný lúč dokáže v tejto farebnej nádhere vyčariť celkom inú atmosféru.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Zlatistá cesta lesom až k výhľadom, Panská Javorina.
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Práve v takomto období sa oplatí vyraziť do prírody a vychutnať si jej krásu všetkými zmyslami. Jedným z miest, ktoré dokážu na jeseň očariť, je aj Panská Javorina, tretí najvyšší vrch pohoria Považský Inovec.

Svojou nadmorskou výškou 943 metrov sa týči v severnej časti pohoria a jeho nezameniteľnou dominantou je drevená rozhľadňa, ktorá ponúka pôsobivé výhľady do širokého okolia. Na Panskú Javorinu vedie niekoľko turistických trás. Vybrať sa sem môžeme z Podhradia, Duchonky, od Bezovca alebo hrebeňovou trasou cez najvyšší vrch pohoria, Inovec. Ja som si tentoraz zvolila kratší výstup z Kulháňa, ktorý je miestnou časťou obce Zlatníky.

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 Z Kulháňa, od  rázcestia, vedie na vrchol modro značená trasa, známa aj ako chodník Štefana Petroviča. Zaujímalo ma, kto bol človek, ktorého meno tento turistický chodník nesie. Štefan Petrovič bol učiteľom a značkárom sa stal už v roku 1956. Pôsobil ako predseda komisie pre značenie v Topoľčanoch a bol aj spoluautorom turistických sprievodcov Tríbeč a Pohronský Inovec.

Jeho životný príbeh má, žiaľ, smutnú bodku. Zomrel na následky uštipnutia kliešťom, ktoré utrpel pri značení turistických chodníkov. Pri činnosti, ktorú mal rád a ktorej venoval veľkú časť svojho života. Aj vďaka ľuďom, ako bol Štefan Petrovič, dnes môžeme putovať po značených chodníkoch a objavovať krásy našich hôr.

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Moja cesta sa začína po asfaltovej ceste, ktorá odbočuje pri rybníkoch na potoku Chocina. Po niekoľkých metroch prichádza nenápadná odbočka na lesnú cestu. Tá pokračuje popri ľavom brehu Bystrého potoka a už od prvých chvíľ ponúka príjemné jesenné divadlo.

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rybníčky na potoku Chocina
rybníčky na potoku Chocina 
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Trasa má spočiatku len nepatrné prevýšenie, takže sa nikam netreba ponáhľať. Práve naopak. Je tu dostatok priestoru obzerať sa okolo seba a všímať si drobné krásy prírody. Stromy lemujúce chodník sa postupne menia na zlatistú alej. Ich koruny hrajú všetkými odtieňmi žltej a oranžovej, miestami sa medzi nimi objavujú aj posledné zelené listy. Na zemi sa vytvára mäkký koberec z opadaného lístia a pri každom kroku príjemne šuští pod nohami.

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Jesenné slnko preniká cez konáre a na lesnú cestu kreslí svetelné škvrny. Človek má pocit, akoby kráčal farebnou galériou, v ktorej každý strom vytvára vlastný obraz. Takéto chvíle sú na turistike azda najkrajšie. Nie je dôležité, koľko kilometrov máme ešte pred sebou, ale koľko krásy dokážeme počas cesty vnímať.

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Neskôr chodník prechádza na opačný breh a pokračuje dolinou Bystrého potoka až k studničke. Ani tu voda práve neoplýva výdatnosťou. Namiesto súvislého prúdu len pomaly kvapká. Po krátkom, takmer rovnom úseku sa však chodník stáča do lesa a začína postupne naberať výšku.

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Hoci sa začiatok trasy niesol v pokojnom, takmer rovinatom duchu, na vrchol predsa len treba vystúpať. Viac ako 600 výškových metrov sa niekde nabrať musí, a tak sa postupne mení aj charakter cesty. Stúpanie preverí kondíciu a prinúti trochu spomaliť. Les však stále ponúka dostatok dôvodov na zastavenie. Farebné lístie, machom obrastené kmene a ticho jesennej doliny vytvárajú príjemnú atmosféru, ktorá spríjemňuje aj náročnejšie úseky.

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Od smerovníka Pri bývalom salaši sa chodník na chvíľu vymaní z lesa a prechádza lúkou. Už samotný názov miesta napovedá, že sa tu v minulosti pravdepodobne pásol dobytok a stál tu salaš. Otvorený priestor poskytuje príležitosť na krátky oddych pred záverečnou časťou výstupu.

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Nasleduje ešte krátky úsek lesom a potom sa predo mnou otvára odlesnený vrchol Panskej Javoriny. V diaľke už vidieť rozhľadňu, ktorá je cieľom dnešného putovania. Po lesných zákutiach a stúpajúcom chodníku pôsobí otvorený vrchol ako príjemná odmena. Jesenná krajina sa tu ukazuje v celej svojej farebnej kráse.

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Dominantou vrcholu je drevená rozhľadňa postavená v roku 2010. Je vysoká 16 metrov a na jej vyhliadkovú plošinu vedú pomerne strmé schody rozložené na troch podlažiach. Výstup nahor si vyžaduje trochu námahy, no odmenou je nádherný kruhový výhľad.

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Z rozhľadne sa otvárajú pohľady na hrebeň Považského Inovca, doliny Váhu a Nitry, Malé a Biele Karpaty, Strážovské vrchy i Tríbeč. Za dobrej viditeľnosti možno pozorovať rozsiahlu krajinu, v ktorej sa striedajú horské hrebene, doliny, lesy a otvorené plochy. V jesennom období má tento pohľad osobitné čaro. Lesné porasty vytvárajú pestrú mozaiku farieb a jednotlivé odtiene sa v diaľke prelínajú do jemných jesenných tónov.

 Výhľady

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Človek by tu najradšej zostal čo najdlhšie a len pozoroval meniacu sa krajinu. Po výstupe cez les je pohľad z výšky príjemným vyvrcholením celého výletu. Panská Javorina tak nie je len cieľom turistickej trasy, ale aj miestom, kde si možno naplno vychutnať pokoj a krásu prírody.

Pod rozhľadňou sa nachádzala kedysi útulňa v tvare štvorbokého ihlana. Žiaľ, v máji 2019 vyhorela do tla, a to len približne dva roky po svojom otvorení v júli 2017. Na jej mieste vybudoval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky novú, modernejšiu útulňu.

Tá je vybavená fotovoltickým panelom, batériou, elektrickou zásuvkou a osvetlením. Vo vnútri sa nachádza aj piecka, ktorá môže prísť vhod najmä počas chladnejších dní. Nová útulňa poskytuje turistom príjemné zázemie a zostáva len dúfať, že bude slúžiť dlhé roky a nestihne ju osud jej predchodkyne.

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V okolí rozhľadne sa nachádzajú lavičky aj ohniská, takže je tu možnosť posedieť si, oddýchnuť a načerpať sily pred návratom. Počas pekného jesenného dňa je to ideálne miesto na dlhšiu prestávku, občerstvenie a vychutnanie si výhľadov.

Panská Javorina je výborným tipom na turistický výlet počas celého roka, no jeseň jej pristane mimoriadne. Práve v tomto období dokážu okolité lesy predviesť svoju najpestrejšiu paletu farieb. Zlatisté koruny stromov, medené odtiene lístia, tiché lesné chodníky a ďaleké výhľady vytvárajú kombináciu, ktorej sa len ťažko odoláva.

 Či už si zvolíme kratší výstup z Kulháňa, alebo dlhšiu trasu z iného východiskového bodu, odmenou nám bude krásny deň v prírode. A ak sa nám podarí zastihnúť Panskú Javorinu práve v jej jesennom šate, odnesieme si odtiaľ nielen pekné fotografie, ale predovšetkým príjemné zážitky a spomienky na farebnú krásu Považského Inovca.

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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