Zlatistá cesta lesom až k výhľadom, Panská Javorina.

Práve v takomto období sa oplatí vyraziť do prírody a vychutnať si jej krásu všetkými zmyslami. Jedným z miest, ktoré dokážu na jeseň očariť, je aj Panská Javorina, tretí najvyšší vrch pohoria Považský Inovec.
Svojou nadmorskou výškou 943 metrov sa týči v severnej časti pohoria a jeho nezameniteľnou dominantou je drevená rozhľadňa, ktorá ponúka pôsobivé výhľady do širokého okolia. Na Panskú Javorinu vedie niekoľko turistických trás. Vybrať sa sem môžeme z Podhradia, Duchonky, od Bezovca alebo hrebeňovou trasou cez najvyšší vrch pohoria, Inovec. Ja som si tentoraz zvolila kratší výstup z Kulháňa, ktorý je miestnou časťou obce Zlatníky.
Z Kulháňa, od rázcestia, vedie na vrchol modro značená trasa, známa aj ako chodník Štefana Petroviča. Zaujímalo ma, kto bol človek, ktorého meno tento turistický chodník nesie. Štefan Petrovič bol učiteľom a značkárom sa stal už v roku 1956. Pôsobil ako predseda komisie pre značenie v Topoľčanoch a bol aj spoluautorom turistických sprievodcov Tríbeč a Pohronský Inovec.
Jeho životný príbeh má, žiaľ, smutnú bodku. Zomrel na následky uštipnutia kliešťom, ktoré utrpel pri značení turistických chodníkov. Pri činnosti, ktorú mal rád a ktorej venoval veľkú časť svojho života. Aj vďaka ľuďom, ako bol Štefan Petrovič, dnes môžeme putovať po značených chodníkoch a objavovať krásy našich hôr.
Moja cesta sa začína po asfaltovej ceste, ktorá odbočuje pri rybníkoch na potoku Chocina. Po niekoľkých metroch prichádza nenápadná odbočka na lesnú cestu. Tá pokračuje popri ľavom brehu Bystrého potoka a už od prvých chvíľ ponúka príjemné jesenné divadlo.
Trasa má spočiatku len nepatrné prevýšenie, takže sa nikam netreba ponáhľať. Práve naopak. Je tu dostatok priestoru obzerať sa okolo seba a všímať si drobné krásy prírody. Stromy lemujúce chodník sa postupne menia na zlatistú alej. Ich koruny hrajú všetkými odtieňmi žltej a oranžovej, miestami sa medzi nimi objavujú aj posledné zelené listy. Na zemi sa vytvára mäkký koberec z opadaného lístia a pri každom kroku príjemne šuští pod nohami.
Jesenné slnko preniká cez konáre a na lesnú cestu kreslí svetelné škvrny. Človek má pocit, akoby kráčal farebnou galériou, v ktorej každý strom vytvára vlastný obraz. Takéto chvíle sú na turistike azda najkrajšie. Nie je dôležité, koľko kilometrov máme ešte pred sebou, ale koľko krásy dokážeme počas cesty vnímať.
Neskôr chodník prechádza na opačný breh a pokračuje dolinou Bystrého potoka až k studničke. Ani tu voda práve neoplýva výdatnosťou. Namiesto súvislého prúdu len pomaly kvapká. Po krátkom, takmer rovnom úseku sa však chodník stáča do lesa a začína postupne naberať výšku.
Hoci sa začiatok trasy niesol v pokojnom, takmer rovinatom duchu, na vrchol predsa len treba vystúpať. Viac ako 600 výškových metrov sa niekde nabrať musí, a tak sa postupne mení aj charakter cesty. Stúpanie preverí kondíciu a prinúti trochu spomaliť. Les však stále ponúka dostatok dôvodov na zastavenie. Farebné lístie, machom obrastené kmene a ticho jesennej doliny vytvárajú príjemnú atmosféru, ktorá spríjemňuje aj náročnejšie úseky.
Od smerovníka Pri bývalom salaši sa chodník na chvíľu vymaní z lesa a prechádza lúkou. Už samotný názov miesta napovedá, že sa tu v minulosti pravdepodobne pásol dobytok a stál tu salaš. Otvorený priestor poskytuje príležitosť na krátky oddych pred záverečnou časťou výstupu.
Nasleduje ešte krátky úsek lesom a potom sa predo mnou otvára odlesnený vrchol Panskej Javoriny. V diaľke už vidieť rozhľadňu, ktorá je cieľom dnešného putovania. Po lesných zákutiach a stúpajúcom chodníku pôsobí otvorený vrchol ako príjemná odmena. Jesenná krajina sa tu ukazuje v celej svojej farebnej kráse.
Dominantou vrcholu je drevená rozhľadňa postavená v roku 2010. Je vysoká 16 metrov a na jej vyhliadkovú plošinu vedú pomerne strmé schody rozložené na troch podlažiach. Výstup nahor si vyžaduje trochu námahy, no odmenou je nádherný kruhový výhľad.
Z rozhľadne sa otvárajú pohľady na hrebeň Považského Inovca, doliny Váhu a Nitry, Malé a Biele Karpaty, Strážovské vrchy i Tríbeč. Za dobrej viditeľnosti možno pozorovať rozsiahlu krajinu, v ktorej sa striedajú horské hrebene, doliny, lesy a otvorené plochy. V jesennom období má tento pohľad osobitné čaro. Lesné porasty vytvárajú pestrú mozaiku farieb a jednotlivé odtiene sa v diaľke prelínajú do jemných jesenných tónov.
Výhľady
Človek by tu najradšej zostal čo najdlhšie a len pozoroval meniacu sa krajinu. Po výstupe cez les je pohľad z výšky príjemným vyvrcholením celého výletu. Panská Javorina tak nie je len cieľom turistickej trasy, ale aj miestom, kde si možno naplno vychutnať pokoj a krásu prírody.
Pod rozhľadňou sa nachádzala kedysi útulňa v tvare štvorbokého ihlana. Žiaľ, v máji 2019 vyhorela do tla, a to len približne dva roky po svojom otvorení v júli 2017. Na jej mieste vybudoval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky novú, modernejšiu útulňu.
Tá je vybavená fotovoltickým panelom, batériou, elektrickou zásuvkou a osvetlením. Vo vnútri sa nachádza aj piecka, ktorá môže prísť vhod najmä počas chladnejších dní. Nová útulňa poskytuje turistom príjemné zázemie a zostáva len dúfať, že bude slúžiť dlhé roky a nestihne ju osud jej predchodkyne.
V okolí rozhľadne sa nachádzajú lavičky aj ohniská, takže je tu možnosť posedieť si, oddýchnuť a načerpať sily pred návratom. Počas pekného jesenného dňa je to ideálne miesto na dlhšiu prestávku, občerstvenie a vychutnanie si výhľadov.
Panská Javorina je výborným tipom na turistický výlet počas celého roka, no jeseň jej pristane mimoriadne. Práve v tomto období dokážu okolité lesy predviesť svoju najpestrejšiu paletu farieb. Zlatisté koruny stromov, medené odtiene lístia, tiché lesné chodníky a ďaleké výhľady vytvárajú kombináciu, ktorej sa len ťažko odoláva.
Či už si zvolíme kratší výstup z Kulháňa, alebo dlhšiu trasu z iného východiskového bodu, odmenou nám bude krásny deň v prírode. A ak sa nám podarí zastihnúť Panskú Javorinu práve v jej jesennom šate, odnesieme si odtiaľ nielen pekné fotografie, ale predovšetkým príjemné zážitky a spomienky na farebnú krásu Považského Inovca.