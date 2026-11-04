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4. nov 2026 o 19:22
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Labutie ticho v plameňoch jesene

Tiché vody zrkadlia jeseň v plameňoch zlata a medi. Vznešený kŕdeľ labutí ticho krája hladinu a prináša pokoj do krajiny, nad ktorou práve pomaly zaspáva slnko. Vstúpte do chvíle, kde sa zastavil čas.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Labutie ticho v plameňoch jesene
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Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
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  • Počet článkov:  1 518
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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