Príroda sa postupne zbavuje svojich farieb, stromy púšťajú posledné listy a vietor ich rozfúkava do všetkých strán. Zostávajú už len drobné úlomky jesene, posledné farebné listy na konároch, kvapky dažďa na oknách, vôňa vlhkej zeme, tiché rána zahalené hmlou a spomienky na dni, ktoré sa pomaly vzďaľujú.
Aj jeseň má svoje malé konce. Končia sa teplé dni, dlhé večery presvetlené slnkom, chvíle, keď sa príroda ešte naplno ukazovala vo svojej kráse. Všetko sa postupne utíši. Akoby sa svet na okamih zastavil, aby si oddýchol od vlastného plynutia. Zostávajú len fragmenty toho, čo bolo, drobnosti, ktoré práve teraz majú zvláštne čaro.
A potom, pomaly a nenápadne, prichádza zima. Zatiaľ len nesmelo naznačuje svoju prítomnosť v chladných ránach, keď sa na posledných listoch, steblách trávy a suchých zvyškoch rastlín objavuje jemná biela inoväť. Mrazivé kryštáliky sa zachytávajú na ich okrajoch a menia ich na drobné prírodné umelecké diela.
Hnedé, už zvädnuté listy ešte stále pripomínajú doznievajúcu jeseň, no ich okraje pomaly oblieka strieborný šat. Príroda sa postupne utíši, farby strácajú svoju sýtosť a v rannom chlade sa začína zrkadliť blížiaca sa zmena ročného obdobia. Ešte to nie je tá pravá zima, so snehovou prikrývkou a dlhými mrazivými dňami. Je to len jej prvý, tichý pozdrav, chvíľa na pomedzí jesene a zimy, keď sa jedno obdobie pomaly končí a druhé sa ešte len chystá prevziať vládu.
A potom príde zima. Prikryje krajinu mäkkou bielou perinou, utlmí jej farby, zahladí stopy a zahalí všetko do ticha. Pod snehom zmiznú posledné zvyšky jesene, no nič sa v skutočnosti nestráca. Život sa iba ukryje hlbšie, do bezpečia zeme, do koreňov stromov, do semien, ktoré trpezlivo čakajú na svoj čas.
Zima nás učí, že aj keď niečo navonok prestane existovať, nemusí to znamenať jeho definitívny zánik. Niekedy je potrebné nechať veci odísť, dovoliť im spočinúť a veriť, že pod povrchom sa už pripravuje niečo nové.
Možno je práve v tom ukryté čaro kolobehu ročných období , v poznaní, že každý koniec v sebe nesie zárodok nového začiatku a to nielen v prírode. Že aj po najtichšej zime príde jar. A že niekedy musí všetko stíchnuť, aby sa mohlo znovu prebudiť.
„Jeseň nás učí púšťať, zima čakať a jar znovu veriť. Pretože nič, čo má svoj čas, sa nestráca navždy. Len sa na chvíľu ukryje, aby mohlo opäť rozkvitnúť.“ /neznámy autor/