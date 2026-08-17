Prázdninové dobrodružstvá - Čriepky z Bratislavy

Bratislava leží na oboch brehoch Dunaja a práve rieka je jedným z jej najvýraznejších symbolov. Cez Dunaj vedie niekoľko mostov, pričom každý z nich má svoju vlastnú podobu a atmosféru.
Najznámejším je nepochybne Most SNP s vyhliadkovou reštauráciou na vrchole, známou ako UFO. Z jeho výšky sa otvára nádherný výhľad na historické centrum, Dunaj aj široké okolie mesta.
Do Bratislavy pravidelne prichádzajú aj výletné lode z Viedne smerujúce ďalej do Budapešti. Na ich palubách prichádzajú návštevníci z rôznych krajín, ktorí chcú spoznať naše hlavné mesto. Aj to je dôkazom, že Bratislava má turistom čo ponúknuť, od historických pamiatok až po príjemné prechádzky popri Dunaji.
Pri prechádzke Starým Mestom návštevník rýchlo objaví jej historickú tvár, ukrytú v uličkách, námestiach, kostoloch a starobylých budovách.
Bratislava má aj atrakcie pri ktorých sa turisti radi fotia.
Určite toho naše hlavné mesto ponúka omnoho viac, aj preto sa sem rada vraciam