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17. aug 2026 o 17:07
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Prázdninové dobrodružstvá - Čriepky z Bratislavy

Dunaj, mosty, historické budovy, kostoly, ale aj tiché zákutia, to všetko je Bratislava. Staré mesto ponúka množstvo miest, ktoré stojí za to obdivovať a objavovať.

Irena Šimuneková
Irena Šimuneková Bloger
Prázdninové dobrodružstvá - Čriepky z Bratislavy
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Bratislava leží na oboch brehoch Dunaja a práve rieka je jedným z jej najvýraznejších symbolov. Cez Dunaj vedie niekoľko mostov, pričom každý z nich má svoju vlastnú podobu a atmosféru.

Najznámejším je nepochybne Most SNP s vyhliadkovou reštauráciou na vrchole, známou ako UFO. Z jeho výšky sa otvára nádherný výhľad na historické centrum, Dunaj aj široké okolie mesta.

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Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Do Bratislavy pravidelne prichádzajú aj výletné lode z Viedne smerujúce ďalej do Budapešti. Na ich palubách prichádzajú návštevníci z rôznych krajín, ktorí chcú spoznať naše hlavné mesto. Aj to je dôkazom, že Bratislava má turistom čo ponúknuť, od historických pamiatok až po príjemné prechádzky popri Dunaji.

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Obrázok blogu

Pri prechádzke Starým Mestom návštevník rýchlo objaví jej historickú tvár, ukrytú v uličkách, námestiach, kostoloch a starobylých budovách.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Bratislava má aj atrakcie pri ktorých sa turisti radi fotia.

Čumil, známy aj ako Man at Work
Čumil, známy aj ako Man at Work 
historická postavička Schöne Náci
historická postavička Schöne Náci  

Určite toho naše hlavné mesto ponúka omnoho viac, aj preto sa sem rada vraciam

Irena Šimuneková

Irena Šimuneková
Bloger 
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Žijem, teda som a som na tomto svete rada. Mojim mottom sú nasledovné citáty:Aj keby som vedel, že zajtra celý svet zanikne, dnes by som ešte zasadil moju jabloň. — Martin Luther KingJediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca. — Ludwig Van BeethovenŽivot človeka má zmysel, ak po ňom zostane vo svete o trochu viac lásky a dobra. — Alfred Delp Zoznam autorových rubrík:  len takSúkromnéNezaradené

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