Pozorujem na sebe, že už starnem. Nie, nepozerám sa do zrkadla, ktoré by mi to určite potvrdilo. Skôr si to uvedomujem pri pohľade na svet okolo seba. Čoraz častejšie zisťujem, že mu nerozumiem. A čím ďalej, tým menej.
Sledovanie politickej stoky som už dávno vypustila zo svojho života. Jednoducho na to nemám bunky. Nedokážem pochopiť toľko nenávisti, nevraživosti a bezohľadného boja o korytá, často aj cez mŕtvoly. Ako nezúčastnená, možno aj neznalá pozorovateľka sa do toho nebudem púšťať, hoci dôsledky všetkého toho diania sa ma bytostne dotýkajú. Či už pri pokladni v obchode, alebo pri platení najrôznejších poplatkov.
Oveľa viac ma však zarážajú vzťahy medzi ľuďmi. Mladí a starí, ženy a muži, minorita a majorita, veriaci a neveriaci... Akoby si každý nárokoval právo na jedinú a neomylnú pravdu. Tak, ako si to myslím ja, a nikdy inak! Tolerancia k odlišnému názoru či postoju sa kamsi vytráca. Svoju pravdu si dokážeme vynucovať urputne, neraz až vulgárne, akoby platilo jediné pravidlo: kto nie je s nami, je proti nám.
Nerozumiem tejto dobe, v ktorej sa nehanebne, neraz aj prostredníctvom klamstiev a za pomoci médií, jednotlivci snažia ešte viac rozoštvávať spoločnosť a vnášať medzi ľudí nenávisť. Rovnako však nerozumiem ani tým, ktorí majú na očiach klapky a všetko, čo sa niekde objaví, prijímajú bez rozmýšľania, obrazne povedané, aj s navijakom. Akoby vlastný úsudok a schopnosť overovať si informácie prestali byť potrebné.
Možno som naozaj ešte zo starej školy. Z čias, keď si ľudia dokázali sadnúť, rozprávať sa a komunikovať. Nie, ani vtedy nemali všetci rovnaké názory. Rozdiel bol možno v tom, že dokázali byť voči odlišnému názoru tolerantnejší. Vyrastala som v dobe, keď sused pomáhal susedovi, pretože vedel, že raz možno bude pomoc potrebovať aj on. Ľudská spolupatričnosť nebola prázdnym slovom, ale prirodzenou súčasťou života.
Pamätám si aj dobu, keď bezdomovectvo a nezamestnanosť neboli takým viditeľným spoločenským problémom ako dnes. Pôžičku banka poskytovala podľa výšky zárobku, aby človek dokázal slušne žiť a splácať svoje záväzky. Samozrejme, aj dnes sú ľudia, ktorí si za svoju situáciu môžu sami, či už pre finančnú negramotnosť, gamblerstvo alebo alkoholizmus. No sú aj takí, ktorí sa bez vlastnej viny ocitli bez práce, bez príjmu a neraz aj bez nádeje na lepšiu budúcnosť.
Ani ja som nevyrastala s pozametaným chodníčkom pred sebou. Do domácich prác som sa zapájala odmalička. Prvé naozaj kupované šaty, nie prešívané či upravované po niekom inom, som dostala od rodičov až na rozlúčku so základnou školou. Nebolo všetko samozrejmé, ale práve preto sme si možno vedeli viac vážiť to, čo sme mali. No to by som už zachádzala do oblastí, do ktorých dnes nechcem.
Čo ma však v súčasnosti dokáže poriadne rozčertiť, je presvedčenie, že všetko sa už musí vybavovať cez aplikácie. Áno, doba sa mení, technológie napredujú a mnohé veci nám uľahčujú život. Lenže akosi sa zabúda na to, že medzi nami žijú aj starší ľudia, ktorí internet či mobilné telefóny jednoducho neovládajú. A niektorí sa ich už ani nenaučia ovládať. Nie preto, že by nechceli, ale preto, že celý život fungovali inak a v ich veku je pre nich takéto prispôsobovanie sa často veľmi náročné až nemožné.
Mojej 91-ročnej mame chceli nanútiť zasielanie faktúr za elektrinu prostredníctvom e-mailu. Ona ani netuší, čo to vlastne je. To som si s nimi teda poriadne vyblýskala! Veď kde zostala obyčajná ľudská ústretovosť? Naozaj je také ťažké pochopiť, že nie každý má počítač, internet alebo e-mailovú schránku?
A aby toho nebolo málo, už aj ja zisťujem, že patrím do kategórie tých, s ktorými sa akosi prestáva počítať. Keď si chcem kúpiť letenku, letecká spoločnosť ponúka aplikáciu, ale slovenčinu či češtinu, teda jazyky, ktorým ešte stále dokonale rozumiem, v nej nenájdem. Víza? Tie sa dajú vybaviť jedine prostredníctvom aplikácie v telefóne, a nie hocijakom. Android v žiadnom prípade, potrebný je iPhone. A, samozrejme, opäť v angličtine.
Takže áno, dnes môžeme slobodne cestovať, spoznávať svet a využívať možnosti, o ktorých sa nám kedysi ani nesnívalo. Ale... musíme mať na to potrebné technické vybavenie, jazykové znalosti a schopnosť orientovať sa v digitálnom svete a v neposlednom rade aj peniaze. Ak niečo z toho nemáme, sloboda cestovať sa zrazu mení na množstvo prekážok.
A čo my, starší? S nami už akosi nik nepočíta. Akoby sme sa stali nepotrebnou skupinou, ktorá sa má jednoducho prispôsobiť, alebo sa zmieriť s tým, že niektoré veci už pre ňu nie sú dostupné.
Hlavne že sa nezabúda pravidelne pripomínať, koľko stoja naše dôchodky, ako veľmi zaťažujeme štátny rozpočet a ako vraj prejedáme budúcnosť svojich detí a vnúčat. Akoby sme celý život nepracovali, neodvádzali dane a neprispievali k tomu, aby dnešná spoločnosť vôbec mohla byť tam, kde je. Akoby sme si svoj dôchodok nezaslúžili.
Je mi z tejto zvlčilej doby smutno. Nie preto, že by som odmietala pokrok. Veď aj ja chápem, že svet sa mení a meniť sa bude. Len by som si želala, aby popri všetkých tých aplikáciách, moderných technológiách a nekonečnom množstve informácií nezaniklo niečo oveľa dôležitejšie, obyčajná ľudskosť, ohľaduplnosť, tolerancia a schopnosť rešpektovať jeden druhého.
Pretože pokrok by predsa nemal znamenať, že niekto zostane stáť za dverami len preto, že už nedokáže držať krok s dobou.
A tak som napokon rada, že je tu ešte príroda. Tam sa ma nikto nepýta na vek, na názory, na to, či ovládam internet alebo aký telefón vlastním. Tam môžem jednoducho byť. Aj keď, pravda, aj tam sa občas niekto na môj vek opýta... Ale to je už zase z iného dôvodu.