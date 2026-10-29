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29. okt 2026 o 08:06
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Ako cvičili naši starí otcovia? Zrod moderného fitnes na začiatku 20. storočia

Túto tému mám obzvlášť rád. Obzretie sa do obdobia na začiatku 20. storočia, keď autori rôznych telovýchovných systémov hľadali najlepšie spôsoby, ako premeniť telo na silné a pružné.

Branislav Šipikal
Branislav Šipikal Bloger
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To nás vracia k samotným základom toho, čo dnes nazývame fitnes. Naši starí otcovia na to nepotrebovali žiadne zložité náradie a v lete výsledok cvičenia umocňovalo slnko a častý pobyt v prírode. Noblesná éra medzivojnového Československa 20. a 30. rokov minulého storočia nás vracia práve k takejto príťažlivej jednoduchosti. Ukazuje nám, že naši predkovia dokázali žiť aktívne a zdravo aj bez moderných technológií a najmä bez dopingu.

Hoci stará kinematografia niekedy úsmevne parodovala vtedajších nadšencov v historických úboroch pri niekedy až smiešnych pohyboch – presne tak, ako sme to mohli vidieť napríklad vo filme Slnečný kúpeľ z roku 1964, kde Jozef Kroner vedie malomestských nadšencov domáceho cvičenia a ktorého dej je zasadený práve do obdobia začiatku 20. storočia –, v skutočnosti išlo o rodiaci sa moderný fitnes a životný štýl. Vtedajšia spoločnosť totiž objavila čaro domáceho cvičenia, ktoré spájalo rozvoj tela s jasnou a zdravou mysľou.

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Od antických koreňov k prebudeniu z asketizmu

Pravdaže, snahy o telesnú dokonalosť siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Staroveké Grécko dalo zrod ideálu kalokagatie, čiže harmónie tela a ducha. Avšak medzi najstaršie kolísky telesnej kultúry patri Čína. Starí Číňania vnímali pohyb ako spôsob zosúladenia vnútornej energie, prevenciu chorôb a predĺženie života. Stredovek zaznamenal veľký úpadok telesnej kultúry, ak neberieme do úvahy pestovanie šermu, jazdy na koni, zápasenia či streľby z luku v kruhoch šľachty. To sa však týkalo výhradne týchto vrstiev. Bežným ľuďom zostala pre pohyb len ťažká práca.

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V 16. storočí sa začalo potláčanie stredovekého asketizmu, k čomu výrazne prispelo aj dielo De arte gymnastica (v preklade „O gymnastickom umení“) od talianskeho lekára Girolama Mercuriala. A tak nastáva postupný návrat k zdravému a systematickému „hýbaniu sa“, ktoré čoraz viac naberá aj vedecké kontúry.

Zrod moderného fitnes

Najväčší rozmach moderného fitnes nastáva v 19. a 20. storočí, pričom trend v ňom udávali Švédi, Dáni a Nemci. Postupne nadšenie pre cvičenie narastá v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj v prvej Československej republike. Pravdaže, v rámci toho, čo označujeme ako fitnes, by sme mohli vyčleniť viacero podoblastí – cvičenie s náradím a činkami, cvičenie bez náradia (vyslovene len domáca gymnastika), ale i organizované cvičenia a podujatia.

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Kulturistika

V 20. storočí naberá na popularite kulturistika, ktorej zakladateľom bol Eugen Sandow so svojou knihou Sandow's System of Physical Training, vydanou v roku 1894. Tu ležia základy toho, čo ľudia o 56 rokov neskôr obdivovali na postave Steva Reevesa, či o 73 rokov neskôr, keď Arnold Schwarzenegger získal svoj prvý titul Mr. Universe. Ale kulturistika je už ďalšia kapitola, ku ktorej sa chcem vrátiť v samostatnej téme.

Ešte spresním, že v tomto článku pod pojmom fitnes rozumejme pohybové aktivity zamerané na formovanie postavy, lepšiu ohybnosť, väčšiu silu a celkovú kondíciu orientovanú na individuálny rozvoj, a nie organizované cvičenia. Do tejto podoblasti spadá aj stará škola domácej gymnastiky. Vráťme sa na začiatok 20. storočia a pozrime sa na niektoré zaujímavé práce či ich autorov a priekopníkov rodiaceho sa moderného fitnes.

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Kniha namiesto osobného trénera

Základom tohto celospoločenského trendu boli prepracované publikácie, ktoré slúžili ako múdri sprievodcovia každodenným životom. Autori k čitateľom pristupovali s dobroprajnosťou a svoje knihy otvárali úctivými osloveniami ako „Můj žáku“ alebo „Drahý priateľ“. Zo zahraničia k nám v tom čase prenikali svetové bestsellery. Patril sem Dán J. P. Müller so svojím dielom Môj systém, známy silák Charles Atlas s metodikou Dynamic Tension či otec moderného zdravého životného štýlu Bernarr Macfadden, ktorého Dokonalá zdravoveda vyšla v českom preklade krátko po Müllerovi. Hlavným hitom v bývalom Československu sa však stal pôvodný a jedinečný Systém dynamickej rozpínavosti od Herberta Robura Kenta, vydávaný v rokoch 1936 až 1947, ktorý si získal obrovskú popularitu v tisíckach bežných domácností.

Československý unikát, ktorý myslel na všetko

Kým zahraničné telovýchovné práce ponúkali najmä rozsiahly výklad mužskej anatómie, funkcie orgánov a budovania fyzickej sily, domáci autori zašli oveľa ďalej. Československé diela úspešne prepojili telesný pohyb s celkovou zdravotnou osvetou človeka. Kentov systém tak okrem samotného cvičenia podrobne rozoberal aj správnu výživu, zásady každodennej hygieny a v tom čase tabuizované sexuálne zdravie. Tento prístup bol navyše skutočne otvorený pre každého bez rozdielu. Pre ženy bol vytvorený špeciálny program Tvůrce dokonalé krásy, vďaka čomu sa starostlivosť o seba stala prirodzenou súčasťou dňa nielen pre mužov.

Tieto historické metodiky položili pevné základy moderného pohľadu na zdravie, hoci k úspechu nepotrebovali žiadne špeciálne náradie. Cviky boli navrhnuté jednoducho, no boli mimoriadne účinné, pričom najväčší dôraz kládli na správnu techniku dýchania a držanie chrbtice. Celá táto filozofia stála na čistom antickom hesle Mens sana in corpore sano. Celé hnutie bolo úplne oslobodené od dnešných komerčných tlakov, marketingu či propagácie chémie a steroidov. Aktívny život vtedajších generácií bol neodmysliteľne spojený s otužovaním, pravidelným pobytom na čerstvom vzduchu a radosťou z prirodzeného pohybu pod slnkom.

Odkaz, ktorý nestráca na aktuálnosti

Hoci tieto unikátne medzivojnové knihy postupom času zapadli prachom, ich základné myšlienky sú aktuálne aj dnes. Ba možno ešte viac ako v dobe svojho vzniku. Učia nás totiž, že skutočná vitalita, sebauvedomovanie a osobný rozvoj človeka nezávisia od moderných technologických trendov ani od drahého vybavenia. Cez tieto znovuobjavené diela starej školy môžeme nájsť inšpiráciu pre náš vlastný každodenný život. Starí učitelia domácej gymnastiky nám aj po sto rokoch pripomínajú, že tou najsilnejšou investíciou do budúcnosti zostáva čistá úcta k vlastnému telu, vnútorná disciplína a prirodzená starostlivosť o zdravie.


Branislav Šipikal

Branislav Šipikal
Bloger 
  • Počet článkov:  4
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  • Páči sa:  18x

Veľa rokov som pôsobil ako tréner a inštruktor cvičení a tvoril pohybové programy pre jednotlivcov, skupiny aj seniorov. Profesijné skúsenosti som získal v rôznych oblastiach, ako je cestovný ruch či práca vo verejnom záujme. Dlhodobo externe prispievam do tlačených aj online médií. V mojej tvorbe dominujú témy zdravého životného štýlu, fitness a histórie telesnej kultúry, no venujem sa aj iným spoločenským témam, ktoré ma zaujmú. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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